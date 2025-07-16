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Bom dia. Vamos às notícias. Jornal do Meio-Dia tem edição do Luís Soares. Luís, boa tarde.

Boa tarde, Nelson.

Começamos este jornal com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que abriu um processo de averiguações sobre a divulgação de nomes de menores por parte do líder do Chega no Parlamento.

Em causa, nomes de alunos de uma escola em Lisboa que foram citados por André Ventura num debate parlamentar. Em resposta à Lusa, a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que o processo de averiguações foi aberto na sequência de diversas queixas apresentadas. A Comissão explica ainda que, tendo em conta que o processo está a decorrer, não se pode pronunciar sobre o número de queixas, nem sobre os motivos. Certo é que dirigentes associativos, partidos políticos e cidadãos anunciaram publicamente que iriam apresentar queixa contra o fato de o Chega ter divulgado nomes de origem estrangeira de crianças que frequentam uma escola portuguesa, considerando que passaram à frente na lista de menores de nacionalidade portuguesa. Caso seja dada razão às queixas, por violação do regime geral de proteção de dados, pode estar em causa o pagamento de uma multa. A divulgação dos nomes foi feita durante o debate parlamentar às alterações da Lei da Nacionalidade. Na véspera, a deputada Rita Matias leu igualmente num vídeo do TikTok os nomes de alunos com nomes e apelidos estrangeiros dessa mesma lista.

Olhemos agora para os problemas com as notas dos exames do nono ano. O Ministério da Educação tinha prometido que os resultados iriam ser divulgados hoje.

Deviam ter sido publicados ontem os resultados desses exames do nono ano de Português e de Matemática. Em direto neste Jornal do Meio-Dia está Filinto Lima, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Boa tarde, Filinto Lima. Um dia depois, as escolas já receberam esses resultados ou ainda não?

Não, nós estamos à espera desses resultados, na prática, há 48 horas, porque esses resultados dessas classificações deviam chegar às escolas na tarde de segunda-feira. Tarde para a qual nós convocamos os respectivos conselhos de turma. Estamos a aguardar termos uma segunda informação do Júri Nacional de Exames, prometendo que hoje, durante o dia, o dia começa cedo nas escolas e acaba tarde, as classificações chegarão às escolas. Até este momento, que eu conheça, que eu saiba, não chegaram ainda.

E há informação sobre o porquê desses atrasos, alguma informação mais específica sobre o que está a levar a esses atrasos?

Aquilo que nós lemos ontem nos mídia foi que são questões técnicas, mas questões técnicas é uma coisa muito abstrata.

Mas nos mídia, portanto, não chegou nenhuma informação específica às escolas sobre esses resultados, como a justificação.

Nenhuma informação específica às escolas. A única informação específica que chegou às escolas foi através do Júri Nacional de Exames, que na segunda-feira disse que as classificações iriam chegar no dia seguinte e que ontem, terça-feira, disse que as classificações iriam chegar no dia seguinte, que é hoje. Estamos a aguardar. Agora, penso que, posteriormente, o Ministério da Educação deverá dar uma resposta àquilo que aconteceu, até porque as comunidades escolares começam a entrar em ansiedade, os nossos alunos, os nossos pais, porque querem saber, têm todo o direito de saber, as classificações.

E relativamente à questão da segunda fase também, cujas inscrições também começariam entretanto. Já há alguma indicação sobre se poderá ser recalendarizada essa segunda fase também destes exames?

Exatamente. Não temos qualquer informação em relação a essa situação. O que nós queremos é que rapidamente as classificações cheguem às escolas. Nós estamos prontos para trabalhar. O serviço depois para as escolas é um serviço relativamente rápido. Estes conselhos de turma são conselhos de turma administrativos na prática. Nós queremos produzir as pautas e queremos afixá-las, mas sem a chegada às escolas das classificações das provas finais do nono ano, é impossível fazer este serviço.

Filinto Lima, muito obrigado por ter estado em direto conosco neste Jornal do Meio-Dia. Filinto Lima, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Para já, as escolas continuam sem conhecer os resultados dos exames nacionais do nono ano. Aguarda-se que esses resultados possam chegar ainda durante o dia de hoje.

O presidente da Câmara de Oeiras defende que o problema da habitação em Portugal é causado em grande parte pela falta de habitação pública.

É o comentário de Isaltino Morais à demolição de barracas no bairro do Talude, em Loures. No Contracorrente desta manhã, Isaltino Morais refere que já vinha a alertar para o aumento da construção de casas ilegais há vários anos, porque para o autarca de Oeiras, há um problema central para o regresso das barracas, que é a escassez de habitação pública.

Para mim, choca-me esta hipocrisia agora de falar em humanismo, que naturalmente que é fundamental. Com o que está a acontecer com as demolições em Loures, naturalmente que agora toda a gente, afinal, descobre o problema. Na realidade, o problema é este: deixou de se fazer habitação pública em Portugal. Com o PER, nos anos 90, houve muita gente que se convenceu que já não era preciso fazer mais casas.

Isaltino Morais vai mais longe, atira as culpas pelo aumento dos preços da habitação a uma alteração na Lei dos Solos, feita pelo ministro Jorge Moreira da Silva, que tinha a tutela no ordenamento do território durante o executivo de Passos Coelho.

Em 2014, um iluminado, que agora até é subsecretário-geral das Nações Unidas, o Jorge Moreira da Silva, inspirado nas correntes das alterações climáticas, faz uma revisão à Lei dos Solos que destruiu todo o sistema existente até então. Isto é, havia três classes de terrenos: rústico, urbano e urbanizável. Acabou com o urbanizável e ficou apenas rústico e urbano. Ora, e o que aconteceu então é que os ricos ficaram mais ricos porque viram triplicar e quadruplicar o valor do terreno. Terreno que era vendido a €400, passou para €1600

Habitações que eram vendidas a €200.000 passaram para 600 mil.

As declarações do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, que esteve no Contracorrente desta manhã na Rádio Observador, dedicado ao problema das construções ilegais em Loures.

O antigo ministro da Educação, João Costa, pede ao PS que não se desvie da matriz humanista. Em causa estão as demolições de barracas no concelho de Loures e da Amadora, câmaras que são governadas pelo PS.

João Costa, juntamente com nomes como António Mendonça Mendes ou Isabel Moreira, é um dos subscritores de uma carta assinada por vários deputados e antigos governantes do PS. Em causa, o manifesto que expressa profunda indignação e preocupação com a demolição do teto de dezenas de famílias, autorizada por autarcas socialistas na região da Grande Lisboa. João Costa esclarece que esta não é uma carta contra os autarcas, mas sim a pedir que as autarquias se preocupem primeiro com os apoios sociais e só depois com a demolição destes bairros.

A única coisa que está em causa é nós não termos famílias, crianças que são deixadas de um dia para o outro, independentemente de ter havido um aviso prévio, que são deixadas na rua, que são deixadas a dormir ao relento porque não há ainda uma solução para eles. Estes bairros não podem, não devem proliferar, mas aquilo a que apelamos é que a ordem de atuação seja diferente. Primeiro a intervenção social, depois a demolição.

O antigo ministro da Educação, João Costa, reconhece que a Câmara de Loures oferece ajudas no apoio à renda, mas entende que o PS não deve abdicar de um dos principais princípios fundadores do partido, o humanismo.

Olhamos ainda neste jornal do meio-dia para outras notícias que estão a marcar este início de tarde.

O tribunal concedeu o estatuto de maior acompanhado ao ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, que foi diagnosticado com a doença de Alzheimer. Salgado está atualmente a ser julgado nos processos BES, BES Angola e Operação Marquês. O preço mediano das casas a nível nacional acelerou para uma subida de quase 19% no primeiro trimestre do ano, isto em comparação com o mesmo período do ano passado. No trimestre anterior, a variação homóloga tinha sido de 15,5%. São dados do INE, que adianta também que o número de transações aumentou quase 25%.