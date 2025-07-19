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Rádio Observador. Atualizamos as notícias com José Rafael Lopes e Zé. Rui Rocha acredita que deixa a Iniciativa Liberal com total autonomia política, estratégica e financeira.

Os liberais estão hoje reunidos em Alcobaça, na 10ª convenção do partido, que decorre precisamente em Alcobaça, e ela vai eleger a nova liderança, com Mariana Leitão como única candidata. No último discurso enquanto presidente do partido, Rui Rocha diz que nunca foi moderado na defesa dos interesses liberais. Foram declarações acompanhadas pelo jornalista João Gama, que se junta agora em direto nesta edição. João, Rui Rocha sai de consciência tranquila e com um discurso bem mais longo do que o de Mariana Leitão.

Duas ou três vezes mais longo e também, José Rafael Lopes, bem mais aplaudido. Rui Rocha deixou recados para fora neste discurso de despedida, mas deixou recados principalmente para dentro.

A minha sugestão: olhos no futuro, olhos na capacidade de transformar Portugal. O passado está lá atrás e o passado, já agora, é um passado relevante. Os três últimos presidentes, por motivos diferentes, não acabaram os mandatos para que foram eleitos. Isso tem motivos diferentes, seguramente, mas tem um significado. Os três últimos presidentes não querem ser presidentes do partido. Compreendam isso. Se quiserem, eles dão sinais, mas não passem a vida à espera deles. Vamos para frente, vamos embora!

Rui Rocha, que quando liderou a Iniciativa Liberal, teve muitas vezes como fantasma o antigo presidente João Cotrim Figueiredo, pede agora uma Iniciativa Liberal sem sebastianismos. É o presidente missionário do partido, diz que a decisão de deixar a liderança da IL foi sua e de mais ninguém. E enquanto Mariana Leitão diz que quer regressar às bases e recuperar a irreverência do ADN liberal, Rui Rocha responde a quem o chama de moderado. Diz que nunca foi moderado, a estas alegações de que não foi radical o suficiente para liderar a Iniciativa Liberal. Rui Rocha teve o discurso mais aplaudido desta manhã, defende o seu legado, pede também ao partido que fale mais para fora e menos para dentro. A expressão que utilizou, dirigindo-se aos membros da IL, foi para se deixarem de chatismos. Depois de Rui Rocha, tivemos vários discursos, José Rafael Lopes, de apresentação de outras candidaturas. É o caso de Mariana Leitão, mas também ouvimos Mário Amorim Lopes, vários discursos a anunciar, a apresentar a moção de Mariana Leitão, que será votada ao final do dia. Mariana Leitão prometeu um partido mais radical e deixou várias críticas aqui mais para fora do que para dentro. Classificou o Chega como a direita do caos e reconheceu que, neste momento, a Iniciativa Liberal não tem condições para contribuir para uma solução de governo.

O jornalista João Gama, que está a acompanhar a 10ª convenção da Iniciativa Liberal, que já contou com discursos não só de Rui Rocha, como também de Mariana Leitão. Neste especial, vamos manter via aberta até Alcobaça. Sempre que houver novos desenvolvimentos, vamos até ao local onde se reúnem, na 10ª convenção da Iniciativa Liberal, os militantes do partido, que hoje vai eleger Mariana Leitão como nova líder da IL.

E fica também aqui este ponto de situação da 10ª convenção nacional da Iniciativa Liberal.