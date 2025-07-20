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É agora meio-dia, atualizamos as notícias na Rádio Observador com José Rafael Lopes e Zé. Luís Montenegro rejeita contratos de exclusividade com qualquer partido. O primeiro-ministro chegou esta manhã à Festa do Chão da Lagoa, no Funchal, e aos jornalistas já deixou críticas ao Partido Socialista.

Em particular, na matéria da imigração, Luís Montenegro admite que neste dossiê, o dossiê da imigração, a visão do PSD é mais próxima do Chega.

Quem esteve oito anos, por exemplo, a promover uma política de imigração num determinado sentido, é de facto difícil agora, em oito meses, mudar de posição. É legítimo, e se mudar, nós acolhemos bem. O que eu já não compreendo bem é que eles não respeitem, não possam aceitar que haja uma aproximação de posições com outros partidos que têm uma posição mais condizente com aquela que o governo tem, porque isso é democracia. Se para haver espírito de colaboração tivesse que haver sempre um contrato de exclusividade com determinado partido para haver acordos pontuais, isso significava que nós estávamos a fazer uma coligação.

Luís Montenegro, na chegada à Festa do Chão da Lagoa, no Funchal. Nestas declarações, o primeiro-ministro falou ainda sobre a nomeação do novo governador do Banco de Portugal e promete uma decisão na próxima quinta-feira.

Durante a próxima semana, nós tomaremos essa posição e, portanto, no Conselho de Ministros de quinta-feira, anunciaremos a nossa decisão.

O que deverá ser o perfil do próximo governador do Banco de Portugal? Como é que acha que deverá ser o perfil?

Eu acho que o perfil do governador do Banco de Portugal não muda com o tempo, é sempre o mesmo. Terá de ser, e é, uma pessoa competente, uma pessoa que garanta o cumprimento das funções de um banco central.

Decisão esta semana, depois de Mário Centeno ter terminado ontem o mandato, o Executivo de Luís Montenegro ainda não admitiu se vai prescindir do atual governador.

E antes destas declarações do primeiro-ministro, o secretário-geral do PS deixou críticas à forma como o governo tem estabelecido as prioridades para o país, prioridades que estão pela ordem errada, considera José Luís Carneiro.

No topo da lista deveria estar a habitação, a saúde e o crescimento económico. É o que diz o líder socialista num artigo de opinião que escreve hoje no jornal Público. José Luís Carneiro diz que o governo colou-se à agenda da extrema-direita e que não fala de outra coisa que não seja a imigração, quando os preços das casas dispararam 16% no primeiro trimestre deste ano e há cada vez mais urgências encerradas. O secretário-geral do PS diz que o Executivo da AD começou mal, acredita que o não é não ao Chega já lá vai e pediu também explicações ao primeiro-ministro pelo que considerou ser esta colagem à direita radical, uma traição aos eleitores do PSD, diz também José Luís Carneiro.

E seguimos agora com as eleições autárquicas. Livre, PAN e Bloco de Esquerda oficializam hoje a coligação que vai concorrer à Câmara Municipal de Cascais, atualmente dirigida por Carlos Carreiras.

O deputado municipal do Bloco, Alexandre Abreu, encabeça esta candidatura de esquerda, em que ficam de fora PS e PCP. A cerimónia de apresentação decorre em São Domingos de Rana, está a ser acompanhada pela jornalista Beatriz Félix. Beatriz, já falaram aos jornalistas, os líderes partidários?

Falaram, falou apenas o candidato autárquico, líder desta coligação, Alexandre Abreu, que sobre Lisboa não adianta grandes palavras, mas desfaz os mitos sobre o PS não se ter juntado a esta coligação autárquica. Diz que, sobretudo, há ideias diferentes.

Sem prejuízo, temos muito boa relação com o Partido Socialista, nomeadamente na Assembleia Municipal. A verdade é que a possibilidade de coligações depende sempre da realidade política local e as propostas do PS aqui em Cascais e a visão do PS para o concelho afastam-se muito daquilo que é o centro comum da visão desta coligação. Nesse sentido, desde o primeiro momento, tanto da parte deles como da nossa parte, não houve uma disponibilidade para procurar aprofundar ou procurar colmatar essas diferenças, porque simplesmente são demasiado grandes. Em todo o caso, estamos muito satisfeitos com a configuração desta coligação e achamos que temos uma proposta política, um programa político, na verdade, bastante melhor do que o do Partido Socialista.

Antes disso, os líderes partidários Mariana Mortágua, Rui Tavares e Inês de Sousa Real não falaram aos jornalistas, mas falaram, sim, durante a apresentação oficial desta candidatura da coligação Futuro em Comum. Começou Mariana Mortágua por também atirar algumas críticas ao governo, por estar a fomentar uma política oportunista e fala também dos avanços da extrema-direita no panorama político nacional. Por isso mesmo, propõe que a mudança, não só do país, mas também de todos os concelhos, comece precisamente por Cascais, que tem também alguns desafios pela frente. E logo a seguir, Rui Tavares escolhe falar sobre conceitos de liberdade, liberdade diversa. É o que o porta-voz do Livre defende para esta candidatura, para o país, e atira também algumas críticas ao governo em matéria de imigração. Isto porque a candidata pelo Livre não é portuguesa, mas Rui Tavares brinca até que a candidata seria bem-sucedida na prova de português que o governo propôs criar, se calhar até melhor do que mesmo alguns membros do governo. Termina Inês de Sousa Real com a principal bandeira do partido PAN: sustentabilidade, o ambiente. E por isso mesmo, focando aqui em Cascais, a destruição da Quinta dos Ingleses para construção de prédios de luxo. É algo que Inês de Sousa Real condena. Defende habitação, sim, mas diz que terá de ser uma habitação justa. E foram estas algumas das palavras dos vários líderes partidários. Alexandre Abreu fala também precisamente nesta proposta para Cascais, que será melhor, afinal, sem o Partido Socialista.

Beatriz Félix, jornalista do Observador, que tem estado a acompanhar a apresentação da candidatura à Câmara de Cascais, uma frente de esquerda que conta com o Livre, Bloco e PAN.

A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica pede a demissão do presidente do INEM. Em causa, Zé, a ausência de reformas estruturais no instituto.

Em comunicado, a associação diz que a situação no INEM é grave, assim como a ausência de mudanças estruturais. Pede, por isso, a saída de Sérgio Janeiro como sinal de responsabilidade institucional e recuperação da confiança pública no trabalho do Instituto Nacional de Emergência Médica. A ANTREM considera que, em nome do interesse público, da dignidade da atividade para hospitalar e da segurança dos utentes do SNS, qualquer inércia ou complacência nesta matéria tem de ser indefensável e institucionalmente negligente.

Meio-dia e sete, já a seguir em 40 minutos, na Rádio Observador, mas antes temos ainda outras notícias que estão em destaque a esta hora, Zé.

As Nações Unidas alertam que os ataques israelitas estão a matar à fome a população da Faixa de Gaza. A organização exige, por isso, o fim do bloqueio à ajuda humanitária no território palestiniano. Em comunicado, a agência da ONU para os palestinianos assegura ter alimentos suficientes para nutrir os cerca de dois milhões de habitantes de Gaza durante mais de três meses. Sublinha ainda que a falta de alimentos em Gaza é tão severa que mais de 1 milhão de palestinianos está em risco de morrer à fome. Ainda hoje, quase duas dezenas de palestinianos morreram quando procuravam ajuda alimentar. É uma informação adiantada pela agência EFE, que diz também que pelo menos duas das vítimas foram mortas a tiro. Mais de mil pessoas morreram em confrontos no sul da Síria na última semana. São os dados atualizados pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Quase um terço destas vítimas são civis.