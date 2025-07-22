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Daí com o Luís Soares. Jornal do Meio-Dia, na Rádio Observador, tem edição do Luís Soares. Boa tarde, Luís.

Boa tarde, Nelson.

É mais um relatório da Inspeção-Geral da Saúde relacionada com a greve do INEM. Um utente que morreu de enfarte em Bragança podia ter sobrevivido se o socorro tivesse sido imediato.

É conclusão da IGAS no caso em que o INEM demorou uma hora e 20 minutos a chegar. Nas conclusões do inquérito a que a Lusa teve acesso, a Inspeção-Geral diz que o utente de 86 anos, que morreu de enfarte de miocárdio a 31 de outubro, durante a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, tinha uma probabilidade de sobrevivência, embora reduzida. Esta probabilidade de sobrevivência estaria sempre condicionada à realização de manobras de suporte básico de vida quando iniciadas no imediato. O utente em causa tinha diversas comorbilidades e antecedentes de patologia cardiovascular significativa. Apesar da falta de resposta atempada por parte do INEM, a Inspeção-Geral diz que não é possível formular juízos de culpabilidade na conduta dos trabalhadores do Centro Operacional de Doentes Urgentes, atendendo ao volume de chamadas em espera reencaminhadas pela linha 112.

Ainda na saúde, o Ministério de Ana Paula Martins autorizou a contratação este ano de até 350 médicos para situações excepcionais e urgentes.

Contratação autorizada pelas entidades públicas empresariais do SNS, como os institutos de oncologia e hospitais com gestão autónoma. O despacho foi hoje publicado. Os médicos a contratar não podem ter contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou contrato de trabalho sem termo celebrado com entidades do SNS. O despacho sustenta que é fundamental reconhecer a dinâmica própria das necessidades do pessoal da carreira médica, que exigem uma pronta resposta inerente a uma gestão eficaz das situações de maior necessidade de resolução imediata. As contratações realizadas dependem de parecer prévio favorável da direção executiva do SNS. Tudo isto sem pôr em causa os concursos habitualmente previstos. Junta-se em direto ao telefone a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá. Boa tarde, Joana, obrigado por se juntar a nós neste Jornal do Meio-Dia. Este despacho da Ministra da Saúde vem resolver alguns dos problemas da falta de médicos?

Boa tarde. Esta autorização para contratar até 350 médicos é uma resposta claramente insuficiente, o que revela o desnorte total deste governo de Montenegro perante a crise no Serviço Nacional de Saúde. Não basta anunciar vagas, é preciso garantir condições reais para que os médicos queiram e consigam ficar no SNS. E a Federação Nacional dos Médicos avisou há mais de um ano e agora até ex-ministros da Saúde levantam a voz. Temos mais de 100 mil utentes sem médico de família. Só em junho foram mais 25 mil. Os números não param de crescer e o governo continua a reagir com medidas mínimas e sem visão. Encerram-se urgências, esperam-se 18 horas nos serviços de urgência, bebés continuam a nascer nas ambulâncias. Há falhas no INEM, há falhas nas linhas telefónicas e, em pleno verão, há calor extremo nos gabinetes de consulta e nas enfermarias.

Mas estas contratações podem vir a resolver alguns desses problemas, no seu entender?

Sem garantir as condições para serem ocupadas, não vai resolver absolutamente nada. E o que nós entendemos é que o que está a acontecer no SNS não é um descuido, é uma estratégia. O governo de Luís Montenegro e a ministra Ana Paula Martins não estão a tentar salvar o SNS, estão a empurrá-lo para o abismo e depois apresentam o setor privado como a única solução inevitável. Isto não é incompetência, isto é uma opção política fria, consciente, e está a sacrificar o direito constitucional à saúde em nome de interesses privados e entendemos que é inaceitável. É urgente termos soluções, é urgente que estas vagas que abrem tenham contempladas melhores condições de trabalho, salários justos, condições de trabalho dignas.

Aquilo que acha é que apesar destas vagas serem abertas e serem urgentes, não haverá médicos interessados em ocupá-las. Acredita nisso?

É isso que é esperado e é isso que vai acontecer, porque, de facto, nada mudou para que os médicos sintam que querem ir para o Serviço Nacional de Saúde e fazer ali a sua carreira. Muito pelo contrário, as vagas têm ficado desertas porque nada tem sido feito, nem por Luís Montenegro, nem por Ana Paula Martins, em reverter toda esta situação. E a situação é: negociar é, de uma vez por todas, garantir salários justos, condições de trabalho dignas e a Federação Nacional dos Médicos está pronta para trabalhar nisso.

Joana Bordalo e Sá, muito obrigado por ter estado em direto neste Jornal do Meio-Dia, a ajudar-nos aqui a olhar para este despacho da Ministra da Saúde, um despacho que autoriza a contratação este ano de até 350 médicos para situações excepcionais e urgentes.

A Iniciativa Liberal propõe que o Banco de Portugal passe a selecionar os candidatos através de um concurso público internacional.

E quer também que o cargo não possa ser ocupado por quem exerceu funções governativas nos três anos anteriores. O objetivo é acabar com o clima de suspeição à volta dos detentores de cargos no supervisor bancário. Para garantir a transparência efetiva e aparente, os liberais querem um concurso baseado em critérios como idoneidade, a ausência de conflitos de interesse ou independência de espírito, e dão como exemplo Mário Centeno, atual governador do Banco de Portugal, como alguém que não passaria por este filtro. Pedem também que deixe de ser possível a nomeação direta de responsáveis políticos ou de confiança política para cargos que se querem independentes do poder político. A Iniciativa Liberal quer, por isso, que no futuro, o detentor do cargo seja designado por resolução de um novo órgão, o Conselho de Ética, Nomeações e Remunerações, que teria de apresentar um parecer a justificar a adequação da pessoa nomeada. Mariana Leitão, a nova presidente do partido, vai levar este tema à audiência que está marcada para hoje com o Presidente da República. De recordar que esta semana é aprovado em Conselho de Ministros o nome do sucessor de Mário Centeno.

Em Moçambique, o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane foi acusado pelo Ministério Público de cinco crimes, incluindo terrorismo.

Acusação no âmbito das manifestações pós-eleitorais à sede da Procuradoria-Geral de Moçambique. Mondlane anunciou ainda que estão também em causa crimes de incitamento à desobediência coletiva e instigação ao terrorismo. Após 30 minutos no interior para receber a notificação, Venâncio Mondlane explicou que vai para julgamento com o apoio de uma equipa internacional de advogados e de consciência tranquila. Mondlane não reconhece os resultados das eleições gerais de 9 de outubro. Ele foi chamado hoje à Procuradoria pela terceira vez no âmbito dos processos das manifestações pós-eleitorais, tendo o Ministério Público mantido o termo de identidade e residência como medida de coação.

É apresentado hoje o Benfica District, um projeto do clube da Luz que prevê uma profunda transformação da zona envolvente ao estádio da Luz e do próprio recinto. É um projeto até 2030.

E os detalhes só vão ser conhecidos na apresentação ao final da tarde, mas já se sabem alguns dos principais pontos deste projeto de transformação: um pavilhão multiusos com 10 mil lugares, dois pavilhões multiusos cobertos de última geração com capacidade para 2500 e 1500 lugares, uma piscina comunitária, um teatro ou espaço para eventos, um campo de futebol ao ar livre no terraço, instalações comerciais, hoteleiras e residenciais. A apresentação vai estar a cargo do presidente do Benfica, Rui Costa, numa altura em que se preparam eleições no clube da Luz. Ontem, já depois de ter dado uma entrevista ao Correio da Manhã, em que não desfez o tabu em relação a uma candidatura às eleições dos encarnados, Luís Filipe Vieira voltou a ser notícia por ter um projeto também para um estádio da Luz com 120 mil espectadores, tendo a renovação do Santiago Bernabéu como inspiração.

Luís, há ainda outras notícias que estão a marcar este início de tarde.

Desde logo, um aviso que chega de Tel Aviv: a campanha contra o Irão ainda não acabou. O chefe de Estado-Maior do exército israelita diz que o exército deve preparar-se para uma campanha militar prolongada e que vai enfrentar uma situação de segurança complexa e desafiante. As forças de segurança de Israel confirmaram também hoje que detiveram funcionários da Organização Mundial de Saúde durante uma operação militar em Gaza por serem suspeitos de atos terroristas. Isto depois de a OMS ter anunciado que dois funcionários e dois familiares destas pessoas foram detidos pelo exército israelita. Entretanto, apenas um dos funcionários permanece sob custódia das autoridades. Nos Estados Unidos, cinco anos depois, foi condenado o agente da polícia responsável pela morte de Breonna Taylor, em causa de uma operação policial baseada numa informação falsa de que a casa do namorado da jovem de 26 anos era utilizada para armazenar drogas. O caso gerou protestos contra a violência policial. Dois meses antes do homicídio de George Floyd, o polícia vai cumprir dois anos e nove meses de pena, seguidos de três anos de liberdade condicional supervisionada por uso de força excessiva. E nós já estreou o novo podcast Plus do Observador, chama-se "1983: Portugal à Queima Roupa".

E narra a história do ano em que Portugal foi palco de dois atentados terroristas internacionais, e isto tudo no espaço de apenas três meses.

Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e um dos homens mais importantes do Médio Oriente foi morto a tiro no Algarve.

Chegam ao Hotel Monte Choro e param no lobby de entrada, quando encontram delegados da Tanzânia e do Chipre. Mas a conversa não dura muito tempo. Sartawi está de costas pro atirador quando uma bala o atinge na cabeça. Cai imediatamente no chão. No total, ouvem-se quatro tiros. O secretário é atingido numa perna e arrasta-se até Sartawi. Durante cinco minutos, é o único que se aproxima dele. Fica ali, sozinho, agarrado ao corpo. A confusão instala-se na sala. A rapidez dos disparos deixa todas as testemunhas em choque. É a oportunidade perfeita pra fuga do assassino.

Um excerto do episódio de estreia de "1983: Portugal à Queima Roupa". É uma série em seis episódios narrada pela atriz Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini.

E sonoplastia do Pedro Oliveira. De resto, o Pedro Oliveira e o João Santos Duarte, que é editor dos podcast Plus do Observador, vão estar comigo depois das 16h para analisar este "1983: Portugal à Queima Roupa". Há um novo episódio no site do Observador e nas plataformas de podcast, e também no YouTube, todas as terças-feiras.