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As notícias ao meio-dia com Luís Soares. Um relatório sobre os benefícios fiscais recomenda ao governo a subida do IVA na restauração para 23%.

É uma recomendação da unidade criada para avaliar os benefícios fiscais para que o IVA seja reposto nos 23% na restauração, considerando que a taxa de 13% em vigor atualmente beneficia quem ganha mais. É o primeiro relatório de avaliação de benefícios fiscais que recomenda a eliminação de várias medidas que representam uma despesa fiscal até 1,7 mil milhões de euros. Análise da UTEX, a unidade criada pelo governo para cumprir um dos compromissos do Plano de Recuperação e Resiliência. Estima-se que a reposição da taxa normal na atividade da restauração iria representar uma poupança na despesa fiscal na ordem dos mil milhões de euros. A taxa intermédia do IVA para a restauração, que deixa ainda assim de fora alguns produtos, como as bebidas, foi reintroduzida pelo primeiro governo de António Costa em 2016. As isenções e taxas reduzidas do IVA são um dos capítulos centrais da análise e recomendações desta unidade, devido ao impacto que tem na despesa fiscal, que no ano passado foi na ordem dos 60%.

Pode ler uma notícia no site do Observador sobre este mesmo, assinada pela Ana Suspiro. Está marcada para as 14h, a conferência de imprensa que se segue à reunião de Conselho de Ministros. Deve ser anunciado o nome do novo governador do Banco de Portugal.

A reunião presidida pelo primeiro-ministro começou por volta das 9:30 da manhã. O governo reúne-se em São Bento numa altura em que ainda não se conhece o nome do sucessor de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal. Durante o fim de semana, Luís Montenegro disse mesmo que Mário Centeno tinha todas as capacidades para continuar como governador, mas já durante a semana o Observador noticiou vários problemas relacionados com os contratos para a escolha do local para a construção da nova sede do Banco de Portugal. Mário Centeno ignorou vários alertas dos consultores e o negócio pode estar em risco e tem alguns riscos inerentes. O Ministério das Finanças acabou por pedir uma auditoria à Inspeção-Geral das Finanças sobre este negócio.

O PS insiste na crítica ao governo. Acusa o Ministério da Educação de retirar a educação sexual das escolas portuguesas.

Posição defendida no Explicador desta manhã pelo antigo ministro da Educação, João Costa. Diz que o Executivo pretende que todas as referências ao tema sejam afastadas do ensino e da disciplina de Cidadania. O socialista acusa o governo de tentar colocar a educação sexual na temática da saúde e do estudo do aparelho reprodutor. João Costa fala numa posição errada e destaca a importância de manter os conteúdos de forma autónoma.

Quando não há espaço, intencionalidade e autonomia destes conteúdos, o que acontece é que eles não são trabalhados ou são trabalhados de uma forma absolutamente transversal, encaixados em domínios como o domínio da saúde, como o domínio nas ciências para ensinar apenas a sexualidade ligada ao aparelho reprodutor. E o que acontece é que não fica espaço na escola para trabalhar este tipo de conteúdos.

As críticas de João Costa, antigo ministro socialista da Educação, no Explicador desta manhã, onde esteve também João Almeida, do CDS, que rejeita essas críticas. Diz que nada será banido pelo governo no que diz respeito à educação sexual, embora João Almeida aponte uma exceção.

A única coisa que sai e que ninguém se queixou que saísse até agora, e saberá por quê, é uma cultura woke de promoção do direito ao ser, da identidade de gênero, de um construtivismo social, que nem aqueles que o introduziram, como é o caso do João Costa, têm a coragem agora de dizer e, portanto, dizem outras coisas. Nós temos estes conteúdos que falam sobre tudo aquilo que dezenas de pessoas têm andado nos jornais, nos onlines e nas televisões a dizer que este governo vai banir. É tudo falso.

João Almeida no Explicador desta manhã, em que esteve em debate o tema da disciplina de Cidadania e a Educação Sexual. Ontem, o ministro Fernando Alexandre assegurou que a educação sexual vai continuar a fazer parte do ensino nas escolas, apesar de não estar mencionada nas aprendizagens essenciais da disciplina de Cidadania.

A autarquia de Setúbal quer reunir-se com a ministra da Saúde para debater os problemas sentidos na Unidade Local de Saúde da Arrábida. A falta de recursos humanos está no topo das preocupações.

Esta ULS tem se debatido, por exemplo, com o encerramento frequente das urgências de obstetrícia. O autarca de Setúbal destaca a importância destes problemas serem discutidos, nomeadamente com a tutela. André Martins, em declarações à Rádio Observador, revela, no entanto, que a falta de pessoal é o tema mais urgente em cima da mesa nesta altura.

No conhecimento que nós temos, no acompanhamento que fazemos dos serviços de saúde, naturalmente que uma primeira grande questão que se coloca é ter recursos humanos, os profissionais de saúde disponíveis com garantia de, pelo menos, preencherem as escalas de serviço. A seguir a esta reunião, nós seguiremos, como já temos feito anteriormente, no sentido de pedir uma reunião à senhora ministra, no sentido de esclarecer e marcar bem esta exigência.

André Martins, presidente da Câmara de Setúbal, eleito pela CDU, vai ainda mais longe. Critica a falta de soluções apresentadas pelo governo para melhorar o serviço de saúde na região.

A nossa preocupação neste momento é de que não existe uma perspectiva de futuro para os serviços de saúde aqui na região. Ficamos naturalmente muito preocupados, porque a senhora ministra diz que lá pro final de setembro vai ter alguma solução aqui para a Península de Setúbal. Daqui até ao final de setembro, ainda temos os meses de agosto e setembro, que são meses que nós sabemos que são críticos e que, portanto, nós não ficamos naturalmente satisfeitos

As críticas do autarca de Setúbal, André Martins, em declarações à Rádio Observador. Críticas ao Ministério da Saúde e também à responsável da tutela, Ana Paula Martins.

E voltamos agora até Matosinhos, onde há duas águias a afugentar as várias populações de gaivotas na praia.

É lá que temos estado toda a manhã. Esta foi a solução encontrada pela Câmara para resolver um problema sério para quem anda na zona. Isto porque, Maria Rego, a forte presença das gaivotas na praia está a ter impacto até na qualidade da água e da areia.

São 14 mil gaivotas que sobrevoam a praia de Matosinhos diariamente. A forte presença destas aves está a ter, de acordo com a vereadora do Ambiente, Manuela Alves, impacto na qualidade balnear.

Os E. coli encontrados quando a praia não está de acordo com as regras para o uso balnear, mais de metade são de origem animal.

E, por isso, foi precisa uma solução.

O recorrer às águias foi uma ação inserida dentro de um conjunto estabelecido por um plano cujo estudo foi feito pela Área Metropolitana do Porto. Nesse estudo prevê a identificação dos ninhos das gaivotas, a recolha dos ovos e também o uso de aves para as afugentar, porque as gaivotas em espaço urbano são consideradas uma praga. Portanto, incomodam as pessoas, roubam a comida.

Uma praga que atormenta os habitantes desta zona. Ainda assim, a aquisição de águias para o resto da cidade não está nos planos da autarquia.

Sinceramente, não. É uma ação piloto aqui durante a época balnear.

Uma época balnear que conta com duas novas caras. São as águias Anémona e MM, que trabalham desde as 07:00 às 09:00 e tornam ao serviço às 17:00 até às 21:00. Luís Lopes, técnico de controle de pragas na Apifauna, explica o porquê destes horários.

De manhã cedo é onde estão as gaivotas no areal. E depois, durante o dia, como a praia vai enchendo, o areal por vezes está repleto, as gaivotas já não param no areal. Depois no final do dia, é a mesma questão. Elas vêm regressar ao areal e estamos aqui para afastá-las.

O objetivo é simples.

De certa forma, tentar introduzir o predador natural para tentar naturalmente equilibrar o ecossistema. Se bem que este predador não as vai caçar, não as vai matar, é só afastar.

Afastar as várias gaivotas que se tornaram um problema de saúde pública.

Ainda assim, a autarquia não quer tornar esta prática comum para o resto da cidade de Matosinhos. A reportagem de Maria Rego com estas duas águias que ajudam a afugentar as gaivotas das praias de Matosinhos.

Olhamos ainda neste jornal do meio-dia para outras notícias que estão em destaque a esta hora.

Está dominado o incêndio que estava ativo desde ontem em Vilar de Perdizes, no Conselho de Montalegre. Incêndio que começou em território espanhol, junto à fronteira, alastrou-se para Vilar de Perdizes, mas está nesta altura já dominado, de acordo com a Proteção Civil. A PSP acredita que um ajuste de contas é a causa mais provável para o tiroteio de ontem junto ao mercado da Time Out, em Lisboa. É uma informação adiantada à Observador por fonte da Direção Nacional da PSP. Isto depois de ontem à noite se terem registado vários disparos sem haver feridos. Os suspeitos estão em fuga, não foram identificados. O caso já foi comunicado ao Ministério Público e também à Polícia Judiciária. Os serviços de emergência russos apontam para uma falha humana como causa para a queda do avião no leste da Rússia. Informação avançada pela agência de notícias Tass. Em causa pode ter estado um erro da tripulação que bateu numa colina durante a aterragem, que ocorreu em condições climáticas adversas. Por outro lado, o Comitê de Investigação para os Transportes ainda está a considerar também um erro técnico como possível causa do acidente. Os 46 passageiros que seguiam a bordo do avião morreram. O Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decretou serviços mínimos para as greves de trabalhadores que prestam serviços de assistência em escala nos aeroportos portugueses. Os trabalhadores da antiga Groundforce vão estar em greve no último fim de semana de julho e nos últimos quatro fins de semana de agosto. Na origem da greve estão reivindicações como o fim de vencimentos base abaixo do salário mínimo nacional, melhores salários ou cumprimento do pagamento de horas noturnas.

Há mais notícias com o Luís Soares na Rádio Observador, ao 12:30.