Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Notícias. Jornal do Meio Dia na Rádio Observador, a edição é do José Rafael Lopes. Zé, em fim de semana de alerta amarelo por causa do calor, a Liga dos Bombeiros Portugueses alerta para a necessidade de renovar os meios de combate aos incêndios.

O vice-presidente da Liga dos Bombeiros, comandante Emanuel Santos, garante que os bombeiros estão preparados para a fase mais difícil do combate aos fogos, mas deixa um alerta de que uma das maiores carências no combate aos incêndios é a qualidade e a idade dos meios terrestres dos bombeiros.

As carências que temos têm a ver com a idade dos veículos. Os veículos da maioria dos corpos de bombeiros são veículos já com mais de 25 anos. São veículos que, apesar de permitirem o combate, baixam muitas vezes às oficinas. Isso aí para nós poderá ser um constrangimento. Se nós tivermos pequenos incêndios, eles vão andando, vão circulando, conseguem chegar no incêndio e ser feita logo uma revisão ao carro, uma revisão muito rápida pela oficina, de forma a estar sempre operacional e a 100%. Se tivermos grandes incêndios em que os veículos tenham de andar três, quatro dias, aí eles vão começar também a sofrer as avarias próprias da idade do veículo.

Comandante Emanuel Santos, no Explicador, há pouco, aqui nas manhãs 360 de fim de semana, que ainda assim lamenta que os bombeiros não tenham sido mais envolvidos na preparação da fase mais complexa do combate aos fogos. Até terça-feira, 14 distritos em Portugal continental vão ter aviso amarelo prolongado. O alerta fica nos próximos dias em quase todos os distritos, exceto Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa. As temperaturas máximas devem ultrapassar os 30 graus em todo o território, podendo atingir os 40 graus em algumas zonas do Alentejo, do Vale do Tejo e também do Vale do Douro. Devido às previsões, mais de 60 conselhos de nove distritos do país estão em perigo máximo de incêndio.

Mário Centeno não fecha a porta a um regresso à política.

O ainda governador do Banco de Portugal não adianta se pretende investir na política, mas não fecha a porta e diz estar agora mais livre para o que entender.

Eu hoje sou mais livre do que era ontem e continuo livre a pensar pela minha cabeça.

Então, sobre política, o senhor diria "desta água não beberei" ou "o futuro a Deus pertence"?

Esse aforismo popular, "o futuro a Deus pertence", enfim, não tendo eu necessariamente raízes muito profundas religiosas, é bastante mais adequado neste momento.

Mário Centeno, na grande entrevista da RTP, onde deixa um aviso de que a independência com que desempenhou o cargo de governador do Banco de Portugal não pode ser posta em causa. Sobre a notícia lançada pelo Observador acerca dos riscos com a nova sede do Banco de Portugal, Mário Centeno garante que deu toda a informação ao Ministério das Finanças e que o governo ainda não fez nenhuma pergunta adicional.

Os alertas foram todos transpostos para cláusulas do contrato de promessa de compra e venda, em que se aqueles alertas, a parte dos alertas que ainda não tinha sido clarificada ou resolvida no momento da assinatura do contrato, se não forem solucionados a contento, o banco pode sair do contrato. Sendo reembolsado de todas as verbas que entregou, adicionado do custo de financiamento dessas mesmas verbas.

Isto está previsto no contrato?

Está tudo previsto no contrato.

Mário Centeno, em entrevista à RTP, assegura ainda que não se sente desiludido por sair do Banco de Portugal.

E Luís Montenegro informou o presidente do Banco Central Europeu sobre a substituição de Mário Centeno.

O ainda governador do Banco de Portugal foi chamado por João Miranda Sarmento ao Terreiro do Paço na terça-feira de manhã, onde o titular das finanças agradeceu o serviço prestado e informou Mário Centeno de que não ia continuar. Mário Centeno seguiu depois para a reunião do Banco Central Europeu e informou a presidente do BCE que não ia continuar no cargo. Depois disso, ao que apurou o Observador, também Luís Montenegro falou com Christine Lagarde. Apesar da escolha do executivo ter recaído sobre Álvaro Santos Pereira, o antigo ministro da Economia não foi a primeira escolha. Vítor Gaspar, antigo ministro das Finanças de Passos Coelho, foi convidado e pediu quatro horas para decidir. Acabou por recusar o convite. Também nomes como Ricardo Reis ou Pedro Machado foram sondados.

Os imigrantes portugueses estão satisfeitos com a proposta da nova Lei da Nacionalidade.

Já sobre a Lei de Estrangeiros, compreendem a decisão do governo em adotar uma política mais restritiva na imigração. Dirigentes das comunidades de imigrantes portugueses, entrevistados pela Agência Lusa, consideram positiva a nova Lei da Nacionalidade, que prevê o acesso à naturalização por ascendência portuguesa até aos bisnetos. Esta nova legislação deve ser discutida em setembro, na Assembleia da República, depois das férias parlamentares. Mas neste caso, Vasco Abreu, residente na África do Sul, e Fernando Campos, imigrante na Venezuela, defendem que estas alterações legislativas vão ser um fator de atração para muitos lusocidentes. Ainda em relação às alterações à Lei dos Estrangeiros, estes imigrantes mostram-se em sintonia com a decisão do governo. A mudança à lei já foi aprovada no Parlamento, mas estão neste momento a ser analisadas pelos juízes do Tribunal Constitucional, a pedido do Presidente da República. No entanto, os imigrantes dizem que a imigração em Portugal deve ser mais controlada e com recurso a políticas mais restritivas.

Na atualidade internacional, o especialista em política internacional Daniel Pineu diz que a visão econômica de Donald Trump está a fracassar.

Sublinha também que a estratégia de implementar tarifas não está a correr bem ao presidente norte-americano. É a leitura de Daniel Pineu sobre as ações de Donald Trump na economia mundial, na véspera do encontro entre o presidente norte-americano e Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, encontro esse que vai ser na Escócia, e que surge num contexto em que os negociadores de ambos os lados procuram fechar um acordo comercial devido às ameaças de tarifas vindas da Casa Branca. Donald Trump insiste nessa guerra de tarifas, uma situação que, para Daniel Pineu, não favorece os americanos.

Enquanto ainda conseguir ter uma política comercial que não arruíne totalmente a América no próximo ano ou dois, ainda está a vencer. Agora, não está a vencer a médio e curto prazo, claramente, por uma razão simples: porque a estratégia, supostamente, é enfraquecer a China e poder entrar numa guerra comercial com a China, para bem da economia americana, da indústria americana e do dólar americano. Dito isso, o que está a fazer é que a pressão que está a fazer numa série de países que faziam hedging, ou seja, eram aliados dos Estados Unidos em algumas coisas e da China noutras, agora estão a ser empurrados para a China e, do ponto de vista militar, em relação ao mar do Sul da China e do ponto de vista econômico, isso é objetivamente mau para os Estados Unidos.

Daniel Pineu no Cinco Continentes da Rádio Observador. As tarifas estiveram em destaque no programa que, João?

Vai ser ouvido já a seguir, depois deste jornal do meio-dia. A seguir este jornal. No futebol, o Benfica joga hoje contra o Fenerbahçe.

Jogo da Eusébio Cup, troféu de pré-época criado pelos encarnados em 2008. O confronto está marcado para às 20h, no Estádio da Luz. Marca também o regresso do treinador português José Mourinho a Lisboa, ele que é treinador da equipe turca. Ontem, o Sporting venceu o troféu Cinco Violinos frente ao Villarreal. Os Leões ganharam por 1 x 0. Um golo marcado por Morten Hjulmand, de grande penalidade. O dinamarquês, capitão de equipa, ainda no primeiro tempo, decidiu a vitória da equipa leonina.

E a não esquecer que este Benfica-Fenerbahçe tem relato em direto aqui na Rádio Observador a partir das 20h. Meio-dia e oito já a seguir e como dissemos há pouco, Zé, temos Cinco Continentes, mas antes há outras notícias que também estão em destaque nesta hora.

Seis urgências estão hoje fechadas, as de obstetrícia e de ginecologia dos hospitais de Aveiro, Vila Franca de Xira, Setúbal e Leiria, bem como a de ginecologia das Caldas da Rainha e a urgência pediátrica de Vila Franca de Xira. Estão todas fechadas este sábado. As autoridades de saúde pedem à população para que antes de se deslocar a uma urgência, contacte sempre a linha SNS 24. No conflito entre a Tailândia e o Camboja, já morreram cerca de meia centena de pessoas. No Camboja, de acordo com o novo balanço divulgado pelo Ministério da Defesa, o número de vítimas mortais subiu para 32, depois de se terem registado 13 mortes nas últimas 24 horas. Do lado tailandês, de acordo com a mais recente atualização, morreram 18 pessoas e há mais de 130 mil deslocados.