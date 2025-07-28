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Pelo governo. Jornal do Meio-Dia na Rádio Observador, com Miguel Cordeiro. Miguel, a Proteção Civil marcou para esta hora um briefing à população sobre o agravamento do risco de incêndio para os próximos dias. Mas já lá vamos. Começamos com uma atualização do incêndio em Ponte de Barca. As autoridades esperam conseguir dominar as chamas até o final do dia, mas admitem que é um objetivo ambicioso.

Mantêm-se duas frentes ativas e há pelo menos duas habitações em risco. Há também registro de danos em infraestruturas agropecuárias por causa deste incêndio. Este é o mais recente ponto de situação feito ao meio-dia pelo comandante sub-regional do Alto Minho à Rádio Observador. Nesta altura, a Proteção Civil vai fazer um novo balanço. Contamos com o nosso repórter Vasco Alberto Correia a qualquer momento, a partir da sede nacional da Proteção Civil, mas são declarações que estão a começar neste momento. Vamos tentar perceber o que diz o comandante da Proteção Civil em Carnaxide, em Lisboa, à boleia do que já está a ser transmitido a esta hora pela Sic Notícias. Uma primeira pergunta.

Muito bom dia. Face ao agravamento das condições meteorológicas e de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter um aumento da temperatura e da intensidade do vento praticamente em todo o território nacional. Isso faz um quadro meteorológico de agravamento do perigo de incêndio para os próximos dias, nomeadamente um risco de incêndio muito elevado a máximo, praticamente também em todo o território continental. Face a esse quadro meteorológico, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil definiu aumentar o seu estado de prontidão especial para nível três para toda a região Norte, região Centro, para a sub-região do Médio Tejo, de Lisboa e Vale do Tejo e para o Alto Alentejo, da região do Alentejo. Este é o quadro que nós definimos para os próximos dias. Face a isso, houve a necessidade de fazer um reforço de pré-posicionamento de meios, nomeadamente na região Norte e na região Centro, bem como no Algarve. Isto foi aquilo que ficou definido por nós, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Não sei se têm mais alguma questão que queiram colocar em relação a esta situação.

Carlos Pereira, adjunto de operações da Proteção Civil. Continuar a ouvir essas declarações.

Ocorrência do Lindoso, que temos a operar quatro meios aéreos espanhóis nessa mesma ocorrência, porque está junto à fronteira com Espanha.

Há reforço de meios aéreos espanhóis também no combate às chamas em Portugal, principalmente no norte do país. Mais uma pergunta para Carlos Pereira, adjunto de operações da Proteção Civil.

Nós vamos ter na região Norte, região Centro, na sub-região do Médio Tejo, na região de Lisboa e Vale do Tejo, bem como no Alto Alentejo, na região do Alentejo, é onde vamos fazer um incremento do estado de prontidão especial para nível três. Todo o resto do território vai ficar em um estado de prontidão nível dois. Onde vamos também fazer um pré-posicionamento de meios nas regiões Norte e Centro. Deixava também aqui um aviso à população para evitarem de circular em espaços florestais, evitarem ou mesmo não fazerem qualquer tipo de queimadas e também terem atenção à manutenção ou mesmo aos trabalhos agrícolas em espaços rurais.

As declarações de Carlos Pereira, o essencial nestas declarações do adjunto de operações da Proteção Civil, a detalhar nesta altura, a partir da sede da Proteção Civil, que há um novo estado de prontidão especial, um aumento para nível três, principalmente na região Norte do país, e a confirmar também que já há meios aéreos espanhóis a ajudar no combate às chamas, principalmente junto à fronteira. As localidades em grande perigo nesta região de Alto Minho são Ermida e Frofe. O número de meios empenhados no combate às chamas tem aumentado ao longo da manhã. A esta hora são mais de 260 operacionais. Tem 12 meios aéreos este incêndio. O presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca volta a queixar-se, esta manhã, da falta de meios aéreos, sendo que a autarquia acionou ontem o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

Seguimos com política. Esta manhã, na Rádio Observador, debatemos a reforma laboral. O PS considera que a proposta do governo representa uma agenda radical. Já o Chega admite negociar com a AD para atualizar o Código do Trabalho para as regras do século XXI.

É essa a expressão que utiliza o executivo liderado por Luís Montenegro. Apresenta no Parlamento um conjunto de alterações em mais de 100 artigos do Código do Trabalho. Para a proposta ser aprovada, o executivo precisa do apoio do Chega ou do Partido Socialista. Esta manhã, no Explicador, aqui na Rádio Observador, a deputada Felicidade Vital, do Chega, quis mostrar a disponibilidade do partido para negociar e considera fundamental haver mudanças neste setor.

Quem trabalha deve ser protegido, mas deve ser protegido nas regras do século XXI. E nós temos de tentar legislar de acordo com as ambições dos trabalhadores e do novo trabalho. As pessoas querem trabalhar por objetivos, querem ser remuneradas de acordo com os seus objetivos, querem ter liberdade de horários, querem ter liberdade de mudar facilmente de entidade patronal.

Esta manhã escutámos também o deputado socialista Miguel Cabrita, que recusa alinhar em retrocessos no Código do Trabalho. Esta é a expressão que utiliza na edição do Explicador desta manhã. Quis também o deputado socialista traçar linhas vermelhas na negociação.

Menos direitos e maior desregulação. Há um conjunto de matérias que nos preocupam profundamente e cuja linha vermelha é fundamentalmente esta: a ideia de que a nossa legislação tem que ser desequilibrada. Não, a nossa legislação pode e deve ser equilibrada, reequilibrada. Era esse o caminho que vinha a ser feito e que deve ser prosseguido. E a nós preocupa-nos profundamente que o Governo tenha, logo no início da sua legislatura, ido atrás de uma agenda com aspetos de radicalismo e até desenterrar questões que estavam perfeitamente integradas, interiorizadas.

Neste debate, a defesa das ideias do Governo foi feita por Paulo Núncio, do CDS, que recusa parceiros preferenciais do Governo nesse período de negociação para a reforma laboral. O líder parlamentar do CDS diz que é esta a reforma que tem sido pedida por todas as partes.

Esta é uma proposta que responde, por um lado, e que cumpre, por um lado, o programa do Governo. Por outro lado, cumpre também o acordo tripartido sobre a valorização salarial e o crescimento económico, que foi assinado com os parceiros sociais no ano passado. E, além disso, responde a pretensões quer das confederações patronais, quer das centrais sindicais, e por isso é uma proposta bastante equilibrada.

Explicador desta manhã a debater as alterações ao Código do Trabalho propostas pelo Governo, que vão ser apresentadas na Assembleia da República no mês de setembro.

E Miguel, a União Europeia e os Estados Unidos da América preparam-se para assinar um acordo que prevê tarifas de 15% no comércio de bens entre os dois países. As economistas Vera Gouveia Barros e Susana Peralta consideram que as novas tarifas impostas por Donald Trump continuam a ter impacto negativo.

Vera Gouveia Barros acredita que o acordo comercial alcançado ontem entre Donald Trump e von der Leyen é um acordo que prejudica o comércio livre. A economista, aqui na Rádio Observador, quis lamentar que esse acordo tenha sido anunciado como se tivesse havido uma diminuição das tarifas.

Nós estamos a olhar para estes 15%, tendo já por referência os 30% que tinham sido anunciados por Donald Trump. E nessa perspetiva, parece que é uma redução das tarifas, mas na verdade, é um aumento face àquilo que estava em vigor, principalmente antes de Trump chegar ao poder, e desde abril que estava nos 10%. Portanto, continuamos a ter aqui um aumento.

Na Rádio Observador, escutámos também esta manhã a economista Susana Peralta, que não vê com bons olhos o entendimento entre Washington e Bruxelas. Reconhece que o novo acordo é menos mau face aos 30% que foram anteriormente anunciados por Donald Trump. Ainda assim, desconfia do sucesso destas tarifas.

A Ursula von der Leyen pode dizer o que ela quiser, é muito difícil aceitar que este acordo seja um grande sucesso para a União Europeia. Isto sendo um bocadinho do que nós tínhamos em mente. Se nós tivéssemos em mente o status quo atual, que é, no fundo, o comércio livre no quadro das regras multilaterais da Organização Mundial do Comércio, este é um péssimo acordo a todos os níveis. Se tivermos em conta as ameaças que fomos recebendo desde o famoso dia da libertação de Donald Trump, isto é melhor do que o que já esteve em cima da mesa.

Susana Peralta e Vera Gouveia Barros no Explicador esta manhã na Rádio Observador.

Nove minutos para lá do meio-dia. Miguel, que outros temas estão em destaque?

É uma notícia Observador: um professor de dança suspeito de assediar alunas foi despedido na Academia Contemporânea de Espectáculo de Famalicão. Há denúncias noutras três escolas. Dava aulas de dança em escolas da região do Porto e Famalicão. Alguns casos têm mais de 10 anos. Muitas das alunas, na altura, eram menores de idade. As raparigas descrevem olhares desconfortáveis, comentários sobre a aparência e mensagens constantes do professor. Hoje, já adultas, denunciaram estes casos. O valor mediano da avaliação bancária na habitação por metro quadrado, em junho, aumentou mais de 18% face ao mesmo período em 2024. Estes dados são revelados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. O valor é de € 1.911, €25 a mais do que em maio, o valor por metro quadrado, o valor mediano na avaliação bancária na habitação. António Guterres pede que a fome não seja utilizada como arma de guerra. Neste momento, está a decorrer na sede das Nações Unidas, em Nova York, uma conferência internacional dedicada à guerra no Médio Oriente. O secretário-geral das Nações Unidas refere que os conflitos continuam a disseminar a fome em Gaza, no Sudão e em outros territórios, e lamenta essa situação. Portugal está presente nesta conferência. É representado por Portugal pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Notícia de fecho do Jornal do Meio-Dia.