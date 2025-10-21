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Na Rádio Observador. Jornal do Meio-Dia com o Miguel Vidar. Miguel, o Ministério da Saúde vai autorizar os hospitais a mobilizar, à força, profissionais de saúde para assegurar urgências regionais. A Ordem dos Médicos não foi informada desta decisão e vai pedir esclarecimentos à ministra.

Ana Paula Martins abre a porta a esta mobilização forçada com o objetivo de assegurar as escalas das urgências regionais que vão ser criadas a partir de novembro. Sendo que há cerca de um mês, no Parlamento, a ministra da Saúde garantia que não iria avançar para qualquer mobilização forçada. Nas reações, o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, critica esta medida e anuncia que vai pedir mais esclarecimentos a Ana Paula Martins.

A Ordem dos Médicos desconhece totalmente esta intenção. E amanhã, na reunião com a senhora ministra da Saúde, iremos precisamente tentar ter mais informações, porque também diz respeito à Ordem dos Médicos, à forma como os médicos estão organizados para poder trabalhar, para poder prestar os cuidados de saúde com qualidade.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, ouvido há pouco pelo Observador. Também o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos critica a medida, acusa o Ministério da Saúde de agir com recurso à força e proibição. Por fim, a FNAM. Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos, avisa que trabalhar por obrigação num determinado local vai levar muitos médicos a saírem do Serviço Nacional de Saúde.

Este governo de Luís Montenegro não quer ter mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. É algo que já se percebeu. Pelo contrário, quer empurrá-los cada vez mais para fora, seja para o setor privado, seja para o estrangeiro. E é esta a linha que está a ter e a população está a ficar cada vez mais desprotegida.

A reação da FNAM, estrutura sindical que convocou para a próxima sexta-feira uma greve. Os sindicatos reagem de forma crítica à intenção do governo de forçar os profissionais de saúde a terem que trabalhar nas urgências regionais, apesar da proposta do ministério para pagar um suplemento mensal de € 500 aos médicos que aceitem fazer urgências regionais num raio de 60 km.

Vamos agora a uma das conclusões do relatório preliminar ao acidente do elevador da Glória, de que resultaram 16 mortes. O cabo utilizado não era adequado e não obedecia aos requisitos técnicos.

Sendo que a atual administração da Carris responsabiliza a administração anterior pela compra do cabo. Os dados do gabinete de investigação de acidentes ferroviários mostram que o cabo do ascensor não correspondia à especificação da Carris para aquele veículo e que não estava certificado para o transporte de pessoas. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, reagiu em comunicado para lamentar a politização deste caso durante a campanha para as autárquicas. Sublinha que tendo em conta estas conclusões, é possível aferir que o acidente teve causas técnicas e não políticas. É nosso convidado nesta edição do Meio-Dia, Bruno Mascarenhas era o candidato do Chega às eleições autárquicas do passado dia 12, vereador eleito. Bruno Mascarenhas, boa tarde, bem-vindo à Rádio Observador. Começava por esta declaração de Carlos Moedas. Conclui que não há responsabilidades políticas neste caso. Partilha esta opinião?

Boa tarde, antes de mais, aos ouvintes do Observador. Obrigado pelo convite. Concretamente, evidentemente que o relatório não vai apontar responsabilidades políticas. O relatório versa sobre questões técnicas. É evidente que nós, enquanto Chega, enquanto partido que está no âmbito camarário, já versamos também sobre esta questão. Nós quando apresentámos a nossa moção de censura, foi exatamente no sentido de dizer que isto é um momento nacional. Devia ter sido visto tudo isto com maior atenção. Há evidentemente responsabilidades que já foram inclusivamente assumidas, não só pelo vereador do pelouro, Anacoreta Correia, como também pelo próprio presidente do Conselho de Administração, que inclusivamente chegou a dizer que colocaria o seu lugar à disposição. Ambos, aliás. E portanto, é evidente que há responsabilidades políticas, aliás, é absolutamente incrível, para não dizer escandaloso, a forma como a Carris tem sido gerida. E portanto, eu não vou dizer que há culpa objetiva da pessoa A ou da pessoa B, porque evidentemente se as pessoas soubessem o que se estava a passar, evidentemente teriam medidas. Mas houve muita incúria, houve falta de zelo, houve falta de fiscalização. Ou seja, nós sabemos precisamente que relativamente aos protocolos de segurança de operação e de manutenção, que eles não foram, de facto, verificados. Quer dizer, a empresa estava completamente, como eu já disse isto várias vezes, ao Deus dará e portanto, infelizmente, deflagrou nesta situação. E não é agora, também quando se demite o responsável da manutenção, e eu julgo que a Polícia Judiciária e o Ministério Público ainda vão descobrir muitas situações de pouca transparência e até de interesses cruzados. E portanto, nós vamos estar muito atentos a este assunto e evidentemente que há responsabilidades e elas terão que ser assacadas.

A quem? Quem é que deve assacar essas responsabilidades?

Quer dizer, os nomes já estão identificados. Nós já pedimos, inclusivamente-

O presidente da Carris é responsável, à luz destas conclusões?

Eu acho que o relatório técnico é arrasador para a falta de cuidado, para não dizer outros termos, quanto à gestão deste processo. Infelizmente, nós vivíamos quase numa roleta russa e o próprio elevador do Lavra também padecia do mesmo problema. Felizmente que as coisas entretanto pararam e que neste momento não há risco, porque evidentemente não está em funcionamento. Mas é óbvio que nós temos que olhar para isto com a maior preocupação e perceber que a forma como são geridas as empresas públicas está totalmente errada. Quer dizer, nós temos que ser muito mais objetivos, muito mais transparentes na gestão do que aquilo que tem sido. Isto é um véu que agora se está a começar a desembrulhar e que nós vamos no futuro saber ainda mais coisas, infelizmente tristes, que se passaram ao longo destes meses e anos.

À instantes falava em interesses cruzados, a que é que se refere em concreto?

Nós temos que perceber se, por exemplo, há dentro da empresa pessoas que adjudicaram contratos, se têm interesses em que outras empresas externas forneçam esses contactos e por aqui me fico.

Mas sugere que isso possa ter acontecido ou que aconteceu?

Eu acho que a Polícia Judiciária e o Ministério Público vão com certeza avaliar se realmente houve interesse de dentro da empresa relativamente a empresas que foram fornecedores externos. E isso, seguramente, não vou ser eu que vou estar a dizer, mas com certeza que a investigação daqui para frente vai apurar isso. E se isso acontecer, nós se calhar vamos perceber muito daquilo que se passou ao longo destes anos, não só nesta empresa, como eventualmente noutras. E por isso é que quando nós falamos no combate à corrupção, que muitas vezes as pessoas nem percebem bem o porquê, e quando nós falamos em transparência, é exatamente para que situações destas não possam acontecer. E, portanto, nós temos que criar mecanismos claros para que não possam existir esses interesses cruzados aos quais eu me referi há pouco.

Bruno Mascarenhas, obrigado pela sua disponibilidade, por ter estado nesta edição do "Meio-Dia" com a reação a estas conclusões preliminares do Gabinete de Prevenção de Acidentes Ferroviários. Revela, por exemplo, este relatório conhecido ontem ao final do dia, que o cabo usado no elevador da Glória não era o adequado, não obedecia aos requisitos técnicos, não estava preparado para o transporte de passageiros.

Vamos ainda neste jornal para outras notícias que estão em destaque a esta hora.

As eleições em Lisboa podem ter que ser repetidas se o Tribunal Constitucional der um empate entre o Chega e a CDU. Os dois partidos estão separados por apenas três votos. Os comunistas aguardam a resposta do tribunal ao pedido de verificação dos resultados, sendo que a Comissão Nacional de Eleições explica ao Observador que em caso de empate absoluto, a votação tem que ser repetida, porque é uma situação sem resposta legal. É isto que diz a Comissão Nacional de Eleições, um artigo que pode ler nesta altura em observador.pt. Também notícia a esta hora, é a quinta maior descida entre os países do euro no segundo trimestre do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, a dívida pública portuguesa baixou para 96,8% do PIB, ainda assim acima da média da zona euro fixada nos 88,2. Comparando o segundo com o primeiro trimestre do ano, regista-se um aumento da dívida em Portugal, mais 1,8 pontos percentuais. Nicolas Sarkozy foi preso esta manhã. O ex-presidente francês entregou-se para cumprir uma pena de cinco anos de cadeia. O advogado fala num dia trágico para toda a França. Sarkozy diz que está profundamente triste pelo estado a que chegou o país. Tinha à espera uma multidão de pessoas que se concentraram à porta da prisão para o apoiar. Sarkozy foi condenado pelo crime de associação criminosa no caso do financiamento ilegal da campanha presidencial de Sarkozy. Vai ficar na prisão de La Santé, em Paris, numa ala reservada.

Mais notícias com Miguel Vidara na Rádio Observador, ao 12h30.