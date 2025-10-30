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Jornal do Meio-Dia. Miguel Vilela, boa tarde. Começamos este Jornal do Meio-Dia com os dados da economia portuguesa, que cresceu no terceiro trimestre acima do esperado.

Sim, João, boa tarde. Um crescimento de 2,4% em comparação com o mesmo período do ano passado e 0,8% face ao trimestre anterior. Dados avançados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística. O crescimento foi impulsionado em boa parte pelo consumo privado. A editora de Economia do Observador, Alexandra Machado, explica que fatores contribuíram para este aumento do consumo.

De facto, houve aqui uma aceleração da economia, mas não esquecer que foi nesse terceiro trimestre que foram aplicadas as novas tabelas de retenção na fonte, que puseram mais dinheiro no bolso por via desse ajustamento das tabelas de retenção na fonte. Também foi em setembro que foi novamente dado aos pensionistas o suplemento extraordinário. Daí os portugueses terem ficado com um pouco mais de dinheiro na sua carteira e isto impulsionou o consumo privado, que foi isso, precisamente, o que puxou pela economia neste terceiro trimestre.

Análise da editora de Economia do Observador, Alexandra Machado, aos dados provisórios divulgados esta manhã pelo INE, que apontam para um crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2,4%.

E Portugal regista o quarto maior crescimento entre os países do euro, de acordo com os dados do Eurostat.

Só ultrapassado pela Espanha, pela República Checa e pela Irlanda, que regista um crescimento superior a 12%. A média de subida do PIB nos países do euro é de 1,3%, 1,5%, se acrescentarmos os países da União Europeia que não adotaram a moeda única.

E o governo anuncia uma ligação ferroviária de Lisboa a Madrid em cinco horas até 2030.

Uma redução significativa do tempo de viagem, que hoje ronda as 14 horas. Os governos de Portugal, Espanha e a Comissão Europeia chegaram a um acordo que contempla um conjunto de intervenções, por exemplo, obras em vários troços, para permitir alcançar esta meta. Fica ainda definido o objetivo de, até 2034, avançar com a linha de alta velocidade, que vai permitir ligar as duas capitais ibéricas em três horas.

E o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos, assegura que o governo tem todas as condições para executar 100% do plano de recuperação e resiliência.

Em linha com o que disse o ministro da Economia e Coesão Territorial há dias no Parlamento, assegurou que o país vai utilizar a totalidade das subvenções do PRR. Manuel Castro Almeida criticou também aqueles que define como os profetas da desgraça, que dizem que vão ser desperdiçadas verbas. No Explicador desta manhã, aqui na Rádio Observador, Pedro Dominguinhos acompanhou a posição do Executivo e explicou o porquê.

Com a reprogramação que está em curso, a probabilidade de cumprirmos as subvenções é de 100%. Tal como o senhor ministro diz, foi criada uma possibilidade, e nós neste momento temos um instrumento financeiro pra inovação e pra competitividade, que permite duas coisas: por um lado, fazer uma reorientação dos investimentos para o setor privado, em detrimento do setor público, porque é aquele que não está a conseguir naturalmente entregar aquilo que era exigido. E, em segundo lugar, eu acho que isso é extremamente importante, permite prorrogar a execução do PRR.

Pedro Dominguinhos, o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, otimista com a execução das verbas do programa de financiamento europeu. O prazo final para a execução do PRR é o dia 31/08/2026.

Notícia do setor da Justiça, Operação Haircut. O Observador sabe que, para além de Volkert Schmidt, estão também na mira do Ministério Público dois quadros de topo do Novo Banco.

O atual administrador financeiro e também um dos membros do Conselho Geral de Supervisão do banco. O redator principal do Observador, Luís Rosa, explica que em causa está o envolvimento destes suspeitos na subavaliação de ativos imobiliários.

Em cinco carteiras de crédito, aliás, que geraram perdas de € 611 milhões, que estão a ser passadas a pente fino. À hora que nós estamos a falar, a informação que eu tenho é que ainda não houve constituição de arguidos. São considerados suspeitos, nomeadamente Volkert Schmidt, que é considerado o principal suspeito. Vasco Pereira Coutinho também, assim como dois sócios estrangeiros de Vasco Pereira Coutinho que participaram nos negócios. Perceber se os ativos imobiliários foram vendidos, de facto, abaixo do seu valor real de mercado, perceber se gestores do Novo Banco beneficiaram, de alguma forma, de incrementos patrimoniais.

Luís Rosa, redator principal do Observador. Apesar da execução de dezenas de mandados de busca a escritórios e sociedades, a esta hora não há ainda informação de constituição de arguidos, apenas suspeitos.

E pode saber mais sobre a Operação Haircut no artigo assinado por Luís Rosa, que faz neste momento manchete no site do Observador. E os Estados Unidos anunciam que podem assinar em breve um acordo comercial com a China. Donald Trump diz também que quer trabalhar com Xi Jinping para acabar com a guerra na Ucrânia.

Foi isso que disse no final da reunião que juntou o presidente chinês e o presidente dos Estados Unidos na Coreia do Sul esta madrugada, à margem da Cimeira da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Pequim e Washington prometem o alívio da tensão comercial. Já depois do encontro e a bordo do avião presidencial, Donald Trump revelou estar otimista com os resultados deste encontro e anuncia uma redução das taxas alfandegárias a produtos importados da China.

Acho que foi uma reunião incrível. Ele é um líder incrível. Tomamos uma quantidade espantosa de decisões. Vocês sabem que nós aplicamos uma taxa de 20% à China por causa da droga que chega aos Estados Unidos e por causa das discussões de hoje, vamos reduzir essa taxa para 10% com efeito imediato.

Foi o que disse Donald Trump a bordo do avião presidencial. Xi Jinping também promete estabilizar as relações comerciais com os Estados Unidos. Sobre a Ucrânia, Trump diz que teve a garantia da China de que os dois países vão trabalhar em conjunto para encontrar uma solução para o conflito.

"O tema da Ucrânia apareceu também em força. Vamos trabalhar juntos pra ver se conseguimos fazer algo. Concordamos que os dois lados estão ainda predispostos a lutar e às vezes temos mesmo de os deixar lutar. É uma loucura. A China compra petróleo à Rússia, mas não discutimos bem isto. Discutimos mais a forma como vamos trabalhar juntos para acabar com a guerra".

Donald Trump dá ainda conta que tem intenção de visitar a China daqui a sensivelmente meio ano e diz também que Xi Jinping poderá ir à Casa Branca nos meses que se seguem.

Meio-dia e oito, Miguel, que outras notícias marcam a atualidade a esta hora?

Dezoito de janeiro. Está confirmada a data das eleições presidenciais. O presidente da República assinou esta quinta-feira o decreto que segue agora para publicação em Diário da República. Fica também definido que a segunda volta vai realizar-se, caso haja necessidade, a 8 de fevereiro. É uma notícia, uma informação que acaba de ser conhecida. Os revisores da CP decretaram uma greve parcial nos comboios de longo curso de 3 a 13 de novembro. Uma decisão do sindicato que representa estes trabalhadores da CP. A polícia francesa deteve mais cinco pessoas suspeitas de envolvimento no assalto ao Museu do Louvre, incluindo um dos homens que é suspeito de ter participado de forma direta no roubo. O anúncio foi feito pela Procuradoria de Paris. São, por isso, agora sete os detidos pelas autoridades que estão sob custódia da polícia.

Miguel Vidara e o Jornal do Meio-Dia.