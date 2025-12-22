1231,8kWh poupados 1231,8 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

As notícias das 12h

As notícias na Rádio Observador. Aconteça o que acontecer.

 

Recomendamos
Noticiário

As notícias das 16h

Noticiário

15h. Cinco homens detidos perto de base militar britânica 

Noticiário

14h. Papa exige vigilância máxima sobre abusos na Igreja

Noticiário

13h. Gonçalo Matias prevê maioria absoluta da AD em 2029 

Populares
Português Suave

Afinal, que língua falava D. Afonso Henriques?

E o Campeão é...

A seleção está preparada para travar a Noruega?

E o Campeão é...

Samu deve ser castigado?

E o vencedor é...

José Luís Carneiro encurralado entre Centeno e Pedro Nuno?

Últimas
Crime

Açores. Homem detido por violação

Doenças Cardiovasculares

SPC quer rastreio cardiovascular nas farmácias

Ambiente

Ambiente. Estado dos rios e aquíferos está a piorar

Suíça

Suíça rejeita tornar mais rígida neutralidade do país

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.