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Do Meio-Dia. O Jornal do Meio-Dia tem edição do Miguel Videra. Miguel, está formalmente criado o Conselho de Paz. A cerimónia presidida por Donald Trump decorreu há pouco em Davos, na Suíça.

O Conselho de Paz foi anunciado no âmbito do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Tinha como missão supervisionar o cumprimento do cessar-fogo. A verdade é que passou a ser intenção do presidente dos Estados Unidos alargar o âmbito de atuação desta nova organização. Assim, o Conselho, de acordo com a carta constitutiva, tem por missão promover a paz em todo o mundo. Uma necessidade, diz Trump, face às dificuldades de resposta das Nações Unidas.

Eu sempre disse que as Nações Unidas têm um enorme potencial, mas não sabem aproveitá-lo. E a ONU tem ótimas pessoas, mas nas oito guerras que eu consegui terminar, não falei com nenhuma delas. Se acham que elas conseguiam acabar com oito guerras, acho que tentaram pelo menos acabar com algumas, mas não se esforçaram o suficiente.

Donald Trump vai presidir ao novo conselho, que, de acordo com um alto funcionário da Casa Branca, integra perto de 35 países de um conjunto de quase 60 convites que foram feitos. Israel, Arábia Saudita, Egito, Turquia, Hungria, Paraguai, Argentina, Bielorrússia e Vietnã são alguns dos Estados que integram a organização. O número vai aumentar, garante Trump.

Quase todos os países querem fazer parte disto e nós enviámos as cartas há alguns dias e estes são apenas alguns dos países que estão aqui. Por acaso estão em Davos. Cada um deles é meu amigo. Eu gosto de todos.

Também há recusas, essa é a verdade. França, Noruega, Suécia e Eslovénia disseram não. Portugal foi convidado. Disse mesmo o teu conta esta semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento. Paulo Rangel adianta que o governo está em consulta com outros parceiros para decidir o que vai fazer.

Noutra frente, Donald Trump anunciou ontem que tem uma proposta para a Gronelândia, conversada com o secretário-geral da NATO, que não prevê o uso da força.

Não se conhecem concretos contornos da proposta. A imprensa internacional dá conta da possibilidade de acesso por parte dos Estados Unidos a minerais raros, a possibilidade de instalação de uma base norte-americana no território e a integração da Gronelândia no projeto de criação de uma cúpula dourada, um sistema de defesa antimíssil semelhante ao que tem Israel. O tema vai ser abordado durante a reunião informal do Conselho Europeu, agendada para logo à noite.

Tema que mereceu a análise de três eurodeputados portugueses esta manhã aqui na Rádio Observador.

Francisca Assis, Paulo Cunha e Tiago Moreira de Sá. O eurodeputado socialista Francisca Assis considera que o problema, nesta altura, não são os Estados Unidos, antes Donald Trump.

A grande tragédia que nós neste momento estamos a viver, é que nós estamos confrontados com o surgimento de um homem com uma clara vocação autocrática, que foi eleito democraticamente para a chefia de uma democracia, mas tem uma clara vocação autocrática, quer interna, quer externamente. Para além disso, do meu ponto de vista, nas últimas semanas, tem dado sinais de evidente perturbação do ponto de vista psíquico.

Já o eurodeputado Paulo Cunha, eleito pelo PSD, espera que a palavra de Trump seja para cumprir.

Esperamos, sinceramente, que tanto ao nível do abandono da lógica militar na intervenção, como ao nível do abandono nas sanções, que sejam soluções para vingar.

Por fim, Tiago Moreira de Sá, eleito pelo Chega, considera que é preciso não esquecer que há mesmo um problema e que os europeus não podem voltar as costas.

O Ártico e a Gronelândia são, de facto, um problema de segurança. Um problema de segurança para o Ocidente em geral, para os Estados Unidos, mas também para a Europa, mas é um problema de segurança comum, porque há, de facto, um avanço da China e da Rússia no Ártico. E isso é uma ameaça para todos nós, é uma ameaça para a segurança para todos nós e não é do nosso interesse. Os nossos aliados são os Estados Unidos da América, portanto é com os nossos aliados que nós devemos estar.

Análise dos eurodeputados portugueses convidados do Explicador desta manhã.

E José Sócrates apresentou queixa da Justiça portuguesa às Nações Unidas.

Ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, entende que está a ser posto em causa o direito de defesa. O antigo primeiro-ministro contesta a nomeação de uma nova advogada oficiosa para substituir José Pedro, que à semelhança de Pedro del Lil, renunciou à defesa do antigo líder do PS.

Não podendo interromper por uns dias até que o meu advogado se restabelecesse. Não, achou melhor nomear uma advogada. E então, o que é que aconteceu? Deu também a essa advogada cinco dias para se preparar. Essa advogada nem sequer consultou o processo, nem o levantou. Não sei se agora terá levantado, mas na altura não o levantou.

Num processo com mais de 300 mil páginas e 400 horas de gravação, Sócrates argumenta que é humanamente impossível consultar um processo desta dimensão num período de tempo tão curto. Acusa a Justiça portuguesa e, em particular, o coletivo de juízes que julgam o antigo primeiro-ministro, de ter violado o artigo sexto da Declaração Universal dos Direitos do Homem.

Violando diretamente, grosseiramente, o artigo sexto da Convenção, como diz a alínea B do ponto três desse artigo, que se refere exatamente ao tempo necessário para as pessoas se defenderem, que os meus advogados deram conta ao tribunal e dão conta agora também ao Special Rapporteur das Nações Unidas.

Os fundamentos da queixa apresentada por José Sócrates contra a Justiça portuguesa.

E o social-democrata Duarte Pacheco vai votar em António José Seguro. Acredita que é o candidato que melhor pode colaborar com a governação do Luís Montenegro.

Foi isso que disse aqui na Rádio Observador, entrevistado esta manhã.

Já disse, vou votar em António José Seguro. Esta pessoa confiável é aquilo que Luís Montenegro neste momento precisa, não é precisamente uma alternativa Muito mais imprevisível e tem um projeto político que vai querer matar o PSD.

Eduardo Pacheco considera ainda que o silêncio do primeiro-ministro sobre o voto na segunda volta é, sobretudo, tático. Questionado sobre se a liderança da direita pode estar em causa, caso André Ventura venha a obter um bom resultado nestas presidenciais, o social-democrata diz que a bola está do lado do governo.

Se não conseguir apresentar reformas com resultados concretos na área da Justiça, na área da Saúde, na reforma do Estado, as pessoas dizem: "De fato, eles estão lá, mas não estão a fazer nada para mudar o país". E aí, já votaram uma vez, por que não votam uma segunda vez em André Ventura? Portanto, cabe ao governo mostrar resultados da sua governação para que as pessoas digam: "Não, senhora, ele está a trabalhar, ele está a fazer", e ficarem aqui a mesmo.

Eduardo Pacheco, convidado da Comissão de Inquérito.

E é um aviso da Confederação Empresarial de Portugal: o governo tem de pensar a economia a longo prazo e gastar os apoios com parcimônia.

É a reação ao anúncio ontem feito pelo ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, revela que o governo está a preparar uma ajuda ao setor de restauração de €60 mil para pequenos estabelecimentos, dos quais 30% a fundo perdido, um apoio concedido no âmbito dos prejuízos durante o período da pandemia. Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, pede ao governo ponderação.

Tratamos das urgências e não tratamos do que é importante. Ou seja, há uma determinada emoção e combatemos essa emoção e resolvemos logo essa emoção. Não pensamos estruturadamente para uma economia que é para viver há 10 anos, não é para se viver para amanhã. E é importante daqui separar as atividades que precisam de um apoio pontual daquelas necessidades que, por estruturação, carecem de recurso permanente. Portanto, o Estado tem que, naturalmente, usar muita parcimônia na aplicação do seu recurso. Há aquela expressão: "Não há almoços grátis". E aqui, literalmente, aplica-se. Não há almoços grátis.

Para o setor de restauração, Armindo Monteiro considera que o governo deve ser ponderado na atribuição de apoios às empresas.

Vamos ao Europeu de Andebol. Ai, que nervos! É já daqui a pouco, às 14h30, Miguel, que os Heróis do Mar jogam o primeiro jogo da ronda principal, ainda com a vitória frente à Dinamarca fresca na memória de todos.

E o Observador falou com o presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Miguel Laranjeiro, sublinha o trajeto brilhante que a seleção está a fazer neste Europeu. E a receita para o jogo desta tarde frente à Alemanha.

Há uma coisa que eu posso garantir, que é o foco, uma competência, uma garra e uma força desta seleção que dá todas as expectativas positivas e de confiança para um resultado a nosso favor no jogo. Agora, claro, o jogo é um jogo, mas ainda há pouco estive com a seleção e disse: "O país está a acompanhar esse trajeto brilhante que está a acontecer até agora".

Estamos e também vamos estar atentos a esse Portugal-Alemanha que está agendado para às 14h30. É o primeiro jogo da ronda principal. Na prática, nesta altura há dois grupos com seis equipas. Passam as duas primeiras de cada grupo às meias-finais do Europeu.

Passam figas. 12h10, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade?

Outra vez, um comboio de passageiros colidiu contra uma grua em Cartagena, Espanha. É o terceiro acidente ferroviário numa semana no país. Ocorreu por volta do meio-dia, hora local. A imprensa espanhola avança que há vários feridos ligeiros. Não são conhecidas as causas do acidente, mas, de acordo com o "El País", não houve descarrilamento. É uma notícia que desenvolvemos em futuros espaços informativos. O presidente norte-americano reúne-se hoje com Volodymyr Zelenskyy, à margem do Fórum Econômico Mundial. O encontro entre o presidente dos Estados Unidos e da Ucrânia acontece paralelamente à reunião entre Vladimir Putin e os emissários norte-americanos para as negociações de paz, Steve Witkoff e Jared Kushner. A reunião está marcada para daqui menos de uma hora, 13h.

Miguel Vieira e o Jornal do Meio-Dia.