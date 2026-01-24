Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Notícias. Começamos este jornal do meio-dia com a segunda volta das presidenciais. Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, juntou-se esta manhã a António José Seguro. Afirma que Portugal vai ficar bem servido se o candidato apoiado pelo PS for eleito o novo presidente da República.

São as palavras do presidente da Câmara Municipal do Porto, eleito pela Aliança Democrática, é também ex-ministro dos Assuntos Parlamentares do PSD. Esteve ao lado de Luís Marques Mendes na primeira volta e já tinha afirmado que iria votar em António José Seguro no dia 8 de fevereiro, depois de confirmada a presença na segunda volta. Pedro Duarte juntou-se hoje ao candidato apoiado pelo Partido Socialista. Aconteceu numa ação de pré-campanha. Estiveram os dois a visitar o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto durante esta manhã. Esta iniciativa foi acompanhada pela repórter Laura Figueiredo. Está agora em direto neste jornal do meio-dia. Laura, bom dia. Seguro recebe o apoio presencial, já tinha recebido esse apoio de uma das figuras da direita que anunciaram esta semana o apoio público ao candidato socialista.

Precisamente, Miguel. Hoje os dois juntos visitaram os bombeiros sapadores aqui na Rua da Constituição, na cidade do Porto. O presidente da Câmara Municipal do Porto, também ex-ministro do governo de António Costa, foi então dos primeiros a manifestar apoio a António José Seguro. Na primeira volta tinha apoiado Luís Marques Mendes. Hoje juntou-se aqui nesta visita e em declarações aos jornalistas, garantiu que Portugal vai ficar em boas mãos se António José Seguro chegar a Belém.

Evidentemente, eu não despojo as minhas convicções ocasionalmente, eu diria. Portanto, continuo a ter as mesmas convicções. A minha posição é conhecida e é muito convicta, se me permitem. Não tenho qualquer hesitação a esse respeito. Acho que nós temos que ter, e se calar a vida pública, a vida política portuguesa precisa disso, todos termos a tranquilidade, a serenidade de olhar para o interesse nacional, independentemente de posicionamentos mais ideológicos, por vezes mais partidários, mais segmentados. Quando nós colocamos em primeiro lugar, em primeira instância, o interesse nacional, por vezes as decisões não são muito difíceis. E se olharmos para o futuro do país e perspectivarmos o que pretendemos enquanto comunidade, enquanto nação, para mim não há qualquer dúvida, não tenho qualquer momento de hesitação e acho que Portugal ficará certamente em muito boas mãos se tiver o doutor António José Seguro como presidente da República.

E perante estes elogios, António José Seguro agradeceu.

Tem um peso muito especial. Conheço o doutor Pedro Duarte há muitos anos, tenho uma estima e um apreço muito grande por ele, em termos pessoais e em termos políticos, e portanto, a sua opção é uma opção que decorreu sempre de convicções, primeiro apoiando, naturalmente, o candidato que ele considerava que estava em melhores condições, mas também prova que as pessoas inteligentes não se deixam dividir por questões secundárias e estão convergentes no essencial.

A sondagem ontem conhecida, encomendada pela Católica para a RTP, que atribui 70% das intenções de voto a António José Seguro, o candidato diz que é preciso ter atenção porque nada está ganho.

As sondagens não elegem presidentes. E ainda ontem ouvi pessoas dizerem a mim: "Está ganho." Não está ganho. É preciso que cada portuguesa e cada português vote. E o maior número de votos é importante para que o próximo presidente da República, que espero que seja eu, saia com uma legitimidade eleitoral reforçada.

Por hoje, por aqui, a agenda do candidato António José Seguro. Já ontem tinha passado o dia na cidade do Porto. Amanhã, esta campanha vai estar na região de Leiria.

Reportagem de Laura Figueiredo no Porto, numa ação de pré-campanha de António José Seguro, a visitar um quartel dos bombeiros, o Regimento dos Sapadores Bombeiros do Porto. André Ventura tem apenas agenda para esta tarde, estará em Santarém. Vai ter uma ação de campanha esta tarde. A inscrição para o voto antecipado começa amanhã, domingo. Os eleitores que querem votar antecipadamente em mobilidade, têm de se inscrever entre amanhã e quinta-feira.

José Luís Carneiro reforça a importância das eleições presidenciais para o Partido Socialista.

Falou esta manhã no arranque da Comissão Nacional do Partido. O Partido Socialista está reunido em Lisboa. Acontece este encontro à boleia da vitória de António José Seguro na primeira volta das eleições presidenciais e agora José Luís Carneiro reforça a importância destas eleições para o futuro do partido.

É uma eleição particularmente importante para o Partido Socialista, que contribuiu, na clandestinidade, na democracia, nas conquistas europeias, para a consolidação desses valores constitucionais.

Declarações de José Luís Carneiro há pouco. A Comissão Nacional do Partido Socialista está reunida para definir o calendário do Congresso Nacional e das eleições diretas para a liderança do partido.

Continuamos na política. João Cotrim de Figueiredo vai lançar um movimento cívico. O objetivo é dar voz a quem votou nele na primeira volta.

João Cotrim de Figueiredo esclarece que isto não é um partido político, é um movimento apartidário. Recusa também que vá tirar força à iniciativa liberal. Em entrevista à Sic Notícias, explica que movimento é este e por que tomou esta decisão.

Não é um partido político, que fique claro. Pretende apenas que esses 900 mil votos que aderiram, e aderiram em massa, a uma forma de fazer política mais positiva, mais otimista, mais exigente também com o país, com mais ambição, e que vieram de todos os partidos, não fiquem, no fundo, sem o sitio onde possam manter aquela energia, manter aquela vontade de colaborar e de participar. Portanto, é um movimento que é cívico e pretende o quê? Pretende, no fundo, participar no debate público, condicionando no sentido de ser muito exigente com o que seja o governo que esteja em funções.

João Cotrim de Figueiredo foi também questionado sobre a segunda volta das presidenciais e respondeu que não vai votar André Ventura, mas não detalhou se vai votar a favor de António José Seguro ou se vai votar em branco.

Já Isaltino Morais assume que vai votar em Seguro. O presidente da Câmara de Oeiras admite que não tem alternativa.

Na primeira volta, apoiou Henrique Coveia e Melo, garante que nunca votaria em André Ventura e, portanto, diz que vai votar em António José Seguro.

Entre um candidato da continuidade democrática, que é o António José Seguro, e um populista radical que quer destruir a democracia, que quer fazer uma Quarta República, como ele diz, é óbvio que eu não tenho alternativa. Os portugueses têm que pensar nisso. Eu tenho que votar no Seguro, não há outra hipótese.

Isaltino Morais, declarações no espaço de comentário no canal NOS.

Destaque agora para as medidas de coação para os alegados membros do grupo 1143 detidos esta semana, cinco dos 37 ficam à prisão preventiva.

Os restantes 32 ficam libertados, 29 ficam obrigados a apresentar-se semanalmente à polícia, três ficam com termo de identidade e residência. As medidas de coação foram conhecidas esta manhã, divulgadas em comunicado pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Os 37 arguidos estão indiciados da prática dos crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, ameaça e coação agravados, ofensas à integridade física qualificada e detenção de arma proibida. Foram detidos esta semana pela Polícia Judiciária numa operação para desmantelar o grupo 1143, liderado pelo neonazi Mário Machado, alegadamente a partir da prisão.

Uma pessoa morreu esta madrugada depois da viatura que conduzia ter sido arrastada pela água no Cadaval.

A vítima é um homem de 31 anos. A viatura terá sido arrastada pela água em Pêro Muniz, Cadaval, distrito de Lisboa. O comandante dos Bombeiros Voluntários do Cadaval explica à Agência Luz que o veículo terá tentado atravessar uma linha de água num caminho de fazenda. O comandante destaca que as linhas de água estão todas a transbordar. A Proteção Civil adianta que o alerta foi dado pouco antes das 4h. No local estiveram elementos dos bombeiros e da GNR. Esta é uma notícia que continuamos a desenvolver nos próximos jornais.

E a Proteção Civil registou 79 ocorrências relacionadas com esta depressão Ingrid. São números da madrugada.

E são dados da Proteção Civil. Em Peniche, a situação mais grave, 14 pessoas desalojadas devido a inundações ontem à noite foram transportadas pelas autoridades para um pavilhão municipal. Também durante o dia de ontem, em Alcobaça, no Cartaxo e em Cascais, pessoas deslocadas. Efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, com registo de muita chuva, neve e também agitação marítima. A Proteção Civil, aqui pela voz do comandante José Rodrigues, prevê ainda um dia complicado durante este sábado.

Desde as 00h do dia 24 até às 07h30 de hoje, um total de 79 ocorrências. Estas 79 ocorrências tiveram o empenhamento de 287 operacionais, apoiados por 125 meios terrestres. Essencialmente, estamos a falar de quedas de árvores, limpezas de via e quedas de estrutura. As zonas de Portugal onde estas ocorrências tiveram mais incidência são na zona de Viseu, Dão Lafões, no Douro e Alto Tâmega e Barroso.

Chuva, vento, agitação marítima e também neve. Tudo isto vai continuar a sentir-se durante os próximos dias. Quanto à chuva, deve sentir-se, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até ao final do mês.

Já depois deste jornal do meio-dia, há cinco continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis. Para já, outras notícias também em destaque neste sábado.

Começa hoje o programa evocativo dos 25 anos da tragédia de Entre os Rios. Arranca este evento com uma gala solidária organizada pela Associação dos Familiares das Vítimas. A queda da ponte causou a morte de 59 pessoas a 4 de março de 2001. A Ucrânia descreve os ataques da Rússia desta noite como cínicos. Estes ataques acontecem enquanto decorrem reuniões entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos da América, em Abu Dhabi. Pelo menos uma pessoa morreu e 27 ficaram feridas em Kiev e em Kharkiv, na sequência do lançamento de drones e mísseis durante a madrugada.