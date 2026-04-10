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Jornal do Meio-Dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videira. Miguel, continua aberta a porta da negociação das alterações ao Código do Trabalho, mensagem reafirmada há pouco pelo primeiro-ministro.

Que participou esta manhã na conferência que assinala os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos. À saída, foi confrontado com a decisão da UGT, que ontem anunciou que rejeita a última versão do diploma, que tem estado a ser negociada há vários meses. E Nadine Soares, agora aqui em direto. Apesar da ministra do Trabalho ter dito que esta última versão era a versão definitiva, a verdade é que o primeiro-ministro abre caminho à continuação das negociações.

Luís Montenegro, que acredita que um acordo com a UGT ainda é possível, mas avisa que quer afinar posições e tomar decisões para breve. Fala, por isso, num horizonte curto para terminar este processo de negociação.

Não vale a pena termos uma expectativa de prolongamento grande deste processo. O que nós podemos esperar, e é aquilo que eu espero também, é que nos próximos dias se possam afinar posições e se possam tomar as devidas decisões.

Luís Montenegro, que ainda acredita no acordo, na concertação social, mas avisa que tem de existir essa definição para breve e, no limite, diz o primeiro-ministro, o Parlamento é que toma as decisões finais. Diz que não conhece o documento, essa proposta final, que foi submetida à apreciação dos órgãos da UGT, mas defende que há pontos fáceis de resolver, sem detalhar quais os pontos. Uma declaração do primeiro-ministro aos jornalistas. Respondeu ainda à ameaça de veto de António José Seguro, se não existir precisamente esse acordo com a UGT.

Nós estamos num processo negocial com os parceiros sociais. Vamos terminá-lo.

Em breve.

Em breve. Depois, o governo tomará uma decisão final sobre a proposta a enviar ao Parlamento e depois o Parlamento decidirá. E o senhor presidente da República terá a sua intervenção no procedimento legislativo mais à frente. Nós não desconhecemos aquilo que são as posições que o senhor presidente da República já manifestou sobre isso e naturalmente que sabemos interpretá-las e levá-las em consideração.

Declarações do primeiro-ministro à margem de um evento da Caixa Geral de Depósitos. O primeiro-ministro Luís Montenegro, que volta a defender a boa-fé negocial por parte do governo e diz que está a fazer um esgotamento de todas as possibilidades de convergência nesta matéria laboral.

Com essa expectativa que nos próximos dias seja possível afinar posições, há ainda uma porta entreaberta à negociação das alterações ao Código do Trabalho. A reportagem é aqui em direto da Nadine Soares.

E o presidente da República cumpre hoje o último dia de presidência aberta. Anda esta sexta-feira, Miguel, pelo distrito de Leiria.

Assim é. E já contactou esta manhã com algumas famílias que ainda não puderam regressar a casa. As habitações ficaram danificadas pelo mau tempo, aguardam pelas reparações. Foi um momento acompanhado pelo jornalista Vasco Maldonado Correia, que tem seguido no encalço do presidente da República ao longo de toda esta semana. Vasco, o que transmitiram essas famílias a António José Seguro?

Acima de tudo, Miguel, o lamento pela situação em que se encontram, para já sem fim à vista. António José Seguro deixou a garantia de que vai continuar a trabalhar para que essa situação possa ser retificada o mais breve possível. Ou seja, deixou a garantia de que vai fazer pressão para que isso possa acontecer. Seguro trocou algumas palavras com estas pessoas que estão a viver temporariamente nessas habitações modulares. São quatro habitações modulares em pousos. Visitou o interior das casas sozinho, sem comunicação social, também com a presença do presidente da Câmara de Leiria. Pelo caminho, e qual jogador de futebol, ainda assinou a camisola do Sporting de um rapaz que não teria mais do que seis, sete anos, que vivia também numa destas casas. Agora já está noutro ponto, acabou de chegar uma exposição sobre os estragos da depressão Christine. É uma exposição de fotografias que está exposta num jardim em pousos e que traz vários dados sobre os estragos que o comboio de tempestades causou ao distrito de Leiria. Tem números como o número de árvores caídas, os danos que trouxe, por exemplo, ao orçamento da Câmara de Leiria. Aqui, muito rápido, é fácil de ver que nesta exposição dá para ver, por exemplo, que o património municipal foi afetado em quase 200 milhões de euros. Houve mais de 100 escolas atingidas, quase 500 edifícios municipais danificados também. O presidente da República vai visitando agora essa exposição, vendo as fotografias. Está também acompanhado pelos deputados que foram eleitos pelo círculo eleitoral de Leiria.

Vasco Maldonado Correia, jornalista do Observador, a acompanhar este último dia de presidência aberta de António José Seguro.

Que está no distrito de Leiria, ora o presidente da Comunidade Intermunicipal deste distrito lamenta que o processo de reconstrução das infraestruturas afetadas pelo comboio de tempestades não esteja a ser aproveitado para inovar. Considera uma oportunidade perdida.

Sim, Jorge Vale fala, por exemplo, da reparação da rede elétrica está a ser reposta com a mesma arquitetura, o que significa que os constrangimentos que se fizeram sentir a pretexto da tempestade Christine podem repetir-se.

Certamente ninguém nos vai perdoar se daqui a três ou quatro anos uma outra tempestade igual, menor ou maior, a solar esta região e ficar tudo no chão, tudo na mesma, como ficou agora.

Ou seja, preferia o enterramento dos cabos, como se chegou a falar logo após as consequências mais imediatas das tempestades.

Eu não sou técnico, agora, que nós temos que transformar este território num território mais resiliente, eu não tenho dúvidas.

É isso que diz Jorge Vale, entrevistado esta manhã pela jornalista do Observador, Carla Jorge de Carvalho.

E arrancou hoje o volta, é o primeiro sistema nacional de depósito e reembolso de embalagens de bebida. A ministra do Ambiente e da Energia sublinha que o objetivo é recolher 90% das embalagens de uso único já no primeiro ano. E para a reciclagem.

Sim, João, mais de dois mil milhões de embalagens são consumidas por ano. Portugal não tem conseguido alcançar as metas europeias de economia circular, de reciclagem de embalagens, mas, Matilde Malva Sabino, a ministra Maria Graça Carvalho garante que esta ausência de cumprimento de metas está prestes a chegar ao fim.

E basta por aqui?

É.

Fui eu que fiz mal.

Não.

Maria da Graça Carvalho sublinha que o país tem um grande problema de complexo de tratamentos de resíduos e quer ver a questão resolvida. Para isso, estabeleceu uma meta clara e ambiciosa.

Tem exatamente o objetivo de chegar a 29 com 90% da reciclagem. Querem fazer, e é o objetivo, 80% logo no primeiro ano, passar de 36 para 80%.

Para a embalagem ser válida, tem que ter o símbolo volta estampado. É um processo simples, como explica Maria da Graça Carvalho.

Quando se compra uma embalagem, são embalagens até três litros de plástico ou de alumínio, de bebidas, é cobrado mais 10 cêntimos. Depois, o consumidor, quando vai a estas máquinas, que estão por todo o país, continente e regiões autónomas, insere a embalagem e recebe um ticket, um papel, com os 10 cêntimos.

O talão em papel indica o valor total dos depósitos e pode ser usado para descontar nas compras do estabelecimento ou convertido em numerário na caixa. Existe ainda a possibilidade de doar o valor a instituições sociais ou ambientais parceiras. No total, vão estar 2500 máquinas espalhadas por todo o país.

Matilde Malva Sabino, que acompanhou a ministra do Ambiente e Energia nesta demonstração do uso das máquinas de depósito e reembolso de embalagens de bebida. Um sistema que entrou hoje em vigor. Já está também disponível a app Volta para os telemóveis, que permite confirmar os critérios de aceitação das embalagens, verificar a elegibilidade através da leitura do código de barras e localizar o ponto ou quiosque Volta mais próximo.

Meio-dia e nove. Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora?

Fim de semana de eleições não queria. Viktor Orbán acusa os adversários de conspirarem para o retirar do poder. Nas eleições deste domingo podem colocar um ponto final nos 16 anos de governação do atual primeiro-ministro. As sondagens mostram que, de facto, pode perder esta eleição para o líder da oposição. Também é notícia, a delegação do Irão já está no Paquistão para negociações com os Estados Unidos, negociações diretas, isto numa altura em que há uma troca de acusações sobre a violação do cessar-fogo. A equipa iraniana chegou ontem à noite a Islamabad. Notícia avançada por Wall Street Journal. A delegação é liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo presidente do Parlamento. Já a delegação norte-americana deverá ser liderada pelo vice-presidente dos Estados Unidos. É esperado que J. D. Vance chegue hoje a Islamabad.

É o ponto final do Jornal do Meio-Dia.