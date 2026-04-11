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Do Miguel Videra. Miguel, o vice-presidente dos Estados Unidos está reunido com o primeiro-ministro paquistanês no arranque das negociações entre Washington e Teerão.

Depois de receber a delegação iraniana, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, está reunido a esta hora com o chefe de delegação norte-americana, o vice-presidente J. D. Vance. No final da primeira reunião do dia, que juntou o Irão e o Paquistão, o Paquistão é mediador, não foram divulgadas quaisquer informações sobre o desfecho desse encontro.

E do lado iraniano, Miguel, uma das exigências é que o cessar-fogo no Líbano seja incluído na negociação.

É uma exigência que, segundo o ministro do Planeamento e Desenvolvimento do Paquistão, país que acolhe esta ronda de negociações, em declarações à BBC, uma questão que vai ser incluída precisamente nesta ronda negocial. Hassan Iqbal afirma que não se pode permitir que parte da região do Médio Oriente esteja a sofrer, numa referência ao Líbano, enquanto se discute a paz na outra metade. O ministro paquistanês apela também à responsabilidade de Israel. Quanto ao desfecho das negociações, Hassan Iqbal considera que será um sucesso se resultar pelo menos no acordo para prolongar o cessar-fogo e agendar uma nova ronda negocial.

O vice-presidente dos Estados Unidos, que lidera a delegação norte-americana, chegou esta manhã ao Paquistão.

Em cerca das 07h, J. D. Vance foi recebido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês. O vice-presidente norte-americano vai ser acompanhado nesta ronda negocial por Steve Witkoff, o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, e Jared Kushner. Quanto à delegação iraniana, é composta pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo presidente do Parlamento, que se destacam numa comitiva que integra perto de 70 pessoas. Chegaram a Islamabad a meia-noite.

Miguel, horas antes desta primeira ronda de negociações, Donald Trump deixava uma ameaça ao Irão.

Sim, o presidente norte-americano afirma que os Estados Unidos vão reabrir o Estreito de Ormuz, com ou sem acordo do regime iraniano.

"Não haver armas nucleares, em primeiro lugar. Já houve uma mudança de regime, embora nunca tenha sido um critério. Nenhuma arma nuclear. Isso é 99% do acordo. Agora vamos abrir o Golfo com ou sem eles, mas estará aberto o Estreito, como lhe chamam. E acho que vai ser muito rápido. Caso contrário, seremos capazes de o fazer de uma forma ou de outra. Está a correr bem. A Marinha foi-se, a Força Aérea foi-se, as defesas antiaéreas foram-se, os líderes foram-se, o sítio inteiro foi-se. Vamos ver como correm as coisas. O J. D., o Steve e o Jared são uma boa equipa."

Declarações de Donald Trump na base militar de Andrews, no estado de Maryland, esta madrugada.

E precisamente o Estreito de Ormuz é o principal tema em discussão nesta primeira ronda negocial.

A questão apontada como condição para o cessar-fogo de duas semanas que está em vigor. A verdade é que poucos navios têm atravessado o Estreito. Em discussão também o programa nuclear iraniano, como aqui referia Donald Trump. A exigência de Teerão de compensações financeiras pela destruição provocada pela ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, que não se avizinha uma negociação fácil.

Por cá, a antiga ministra do Trabalho, socialista, Ana Mendes Godinho, diz que a proposta laboral do governo vai contra as tendências do resto do mundo.

"Não" foi a resposta da UGT à mais recente versão das alterações ao Código do Trabalho, a versão apresentada pelo Executivo, ouvida no Explicador das manhãs 360. A antiga ministra diz que não houve até agora uma verdadeira negociação com os parceiros sociais. Ana Mendes Godinho considera também que a reforma apresentada representa um erro estratégico.

Esta proposta, que não teve a capacidade de evoluir desde o seu momento inicial, e que assenta muito nesta lógica de que a insegurança na relação de trabalho é aquela que gera o dinamismo e volta a colocar os jovens numa precariedade permanente só por serem jovens, está em contraciclo com tudo o que é tendência mundial. Neste momento, o que as empresas precisam é atrair e fixar talento. Essa é a grande discussão do mundo.

Não é uma opinião partilhada por Pedro Mota Soares relativamente à oportunidade desta reforma laboral. O antigo ministro do Trabalho, entre 2011 e 2015, no governo liderado por Pedro Passos Coelho, entende que este é o momento mais oportuno para reformar a legislação. Pede uma lei mais flexível.

Nós estamos a viver, neste momento, é um momento de termos um código de trabalho que se voltou a tornar muito inflexível. E convém que nós lembremos que a flexibilidade nas relações laborais é bom para todos. É bom para os agentes económicos, é bom para a economia, mas também é bom para os próprios trabalhadores, porque se nós tivermos uma lei laboral muito inflexível, isso tem uma penalização do ponto de vista da produtividade do país.

É isso que defende Pedro Mota Soares, tanto o antigo ministro como a também antiga titular da pasta, Ana Mendes Godinho, convidados do Explicador, saúdam a postura do presidente da República, António José Seguro, que tem reiteradamente apelado à negociação entre todas as partes para que seja possível alcançar um acordo em sede de concertação social.

E mais de 50 anos depois, o homem voltou a viajar nas proximidades da Lua. Missão concluída com sucesso. A Artemis 2 já está de regresso à Terra.

Os quatro astronautas chegaram esta madrugada por volta da 01h, hora de Lisboa. A amaragem aconteceu no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, na Califórnia. Depois de retirados da cápsula, os astronautas foram transportados de helicóptero até um navio para serem submetidos a exames médicos. Sucesso desta missão de 10 dias. É nosso convidado nesta edição do Meio-Dia, Ricardo Conde, o presidente da Agência Espacial Portuguesa. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Que ensinamentos resultam desta missão da Artemis 2? Que tipo de informação foi recolhida?

É um ponto de partida para aquilo que vai ser o epílogo da missão Artemis, que é a preparação para o Artemis 4. Já não é a 3, a 3 foi classificada como a missão de teste, em que vai marcar definitivamente o regresso do homem à Lua. Esta é uma missão de preparação, criar as condições para ser possível, em segurança, voltar à Lua tantos anos depois. Foi uma missão de teste, recolher informação, sistemas de recolha de comportamentos, de habitabilidade, de manobrabilidade e o teste daquilo que é um dos veículos talvez mais complexos, que é o sistema Orion. Eu lembro sempre que tem uma componente europeia muito forte, que é o European Service Module. E temos aqui também a Europa, nesta cooperação internacional com o programa Artemis, a marcar a sua presença a nível tecnológico também nesta grande epopeia, que é a preparação do regresso do homem à Lua.

Para quando esse regresso?

Está planeado uma missão de teste, o Artemis 3, o planeamento é para 2027, e depois o regresso em 2028. O 2028 será marcado exatamente pela maturidade, que duas empresas também vão se juntar a esta cápsula, a este veículo Orion, que é a SpaceX e a Blue Origin, com os seus módulos lunares. Ou seja, esta Orion será o módulo onde estará a tripulação e depois os módulos que vão a Lunar serão módulos, nas primeiras missões, penso que as duas primeiras missões serão o módulo lunar que está a ser desenvolvido pela SpaceX, e depois a Blue Origin, que será o módulo que vai fazer o transfer de dois astronautas desta cápsula Orion, que foi testada durante esta missão Artemis 2, e que definitivamente levará o homem à Lua.

O planeta Marte ficou mais próximo?

Ele está sempre na mesma posição orbital. A questão aqui será o ponto de partida para nós termos uma permanência mais constante na Lua, mas também uma base de partida para outras aventuras. Marte é uma grande aventura. Claro que temos por sempre o objetivo, temos que sonhar, mas ir a Marte, estamos a falar de outra missão, estamos a falar de outra complexidade e em um horizonte temporal ainda muito longínquo.

Ricardo Conde, muito obrigado pela sua presença nesta edição do Meio-Dia de Rádio Observador.

Obrigado, bom dia.

O presidente da Agência Espacial Portuguesa, a pretexto do regresso dos quatro astronautas envolvidos na missão Artemis 2.

Meio-Dia em nove, já a seguir há cinco continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis. Antes, Miguel, ainda outras notícias em destaque.

O presidente ucraniano diz que vai respeitar o cessar-fogo com início previsto para hoje, mas avisa que está preparado para retaliar caso seja violada a trégua. Disso mesmo dá conta Volodymyr Zelensky numa publicação na rede social X. O cessar-fogo tem início previsto às 14h, hora de Lisboa, e deverá prolongar-se até ao final de domingo, isto a pretexto da Páscoa Ortodoxa. Londres vai suspender o projeto de devolução das Ilhas Cagós à Maurícia, por falta de apoio do presidente norte-americano. Nos termos do acordo assinado no ano passado, o Reino Unido deveria devolver as ilhas, mas manter um contrato de arrendamento de 99 anos sobre a ilha principal, Diego Garcia, a fim de manter uma base militar anglo-americana nesta região estratégica. Donald Trump tinha inicialmente dado luz verde ao acordo, no entanto, em janeiro, o presidente norte-americano veio criticar de forma veemente este acordo, que classificou como uma grande estupidez de Londres.

Edição do Meio-Dia com Miguel Vilar.