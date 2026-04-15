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Pré meio-dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia, na Rádio Observador, com edição do Miguel Videira. Miguel, foi detido pela Polícia Judiciária o alegado autor do ataque contra os participantes da Marcha pela Vida no final de março.

É suspeito de terrorismo. Falamos do homem que lançou um coquetel molotov na direção de um grupo de pessoas que participava na concentração frente ao Parlamento. Foi detido esta manhã, em casa, na zona de Lisboa. É uma informação apurada pelo Observador. O autor do ataque, professor e designer gráfico, é suspeito de crimes de terrorismo, ofensas à integridade física grave qualificada e detenção de arma proibida. A PJ propõe o reforço das medidas de coação para a medida mais gravosa: prisão preventiva.

E quase 20 anos depois, está de regresso. O ministro da Administração Interna acaba de anunciar a reativação da BT, a Brigada de Trânsito da GNR.

Foi durante a cerimónia de posse do novo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Pedro Clemente. O ministro Luís Neves já tinha prometido um combate implacável à sinistralidade na estrada. Anuncia o regresso da Brigada de Trânsito da GNR. Mas Miguel Pina Andrade, agora aqui em direto, o Ministério das Finanças não é a única medida para tentar travar o flagelo dos acidentes rodoviários.

Não, Miguel. Para além do regresso da Brigada de Trânsito, que como referiste, regressa quase 20 anos depois, a tolerância para a fuga aos crimes rodoviários, através da prescrição, vai ser zero.

Queremos, como disse, impedir comportamentos a roçar a indignidade, que são impedir prescrições. Por isso, o objetivo é alargar o prazo de prescrição por um limite inédito, o máximo que a lei permita. Desincentivar, de uma vez por todas, por todos, as formas ardilosas, para não lhe chamar outra coisa, porque o momento é de educação, que usam todos os estratagemas para conseguir a prescrição.

Tolerância zero é a posição do ministro da Administração Interna, que avança que as operações de fiscalização vão deixar de ser avisadas previamente. Para Luís Neves, quem não deve, não teme. E pra além disso, avançou que a penalização para reincidentes vai ser agravada. O mesmo se aplica à condução sob o efeito de álcool. O ministro assume que a resposta à sinistralidade tem que ser local. Os números mostram que 55% das mortes acontecem em meio urbano. Luís Neves anunciou um conjunto de medidas para combater este número.

Criação e reforço de planos municipais de segurança rodoviária. Todos têm que contribuir. Identificação sistemática dos pontos críticos. Investimento em medidas de acalmia de tráfego. Melhoria da sinalização e organização do espaço urbano. Criação de zonas de transição nas travessias urbanas que obriguem à redução de velocidade.

Luís Neves realça que nenhum autarca gosta que as estradas dos municípios sejam um cemitério. E Miguel, nesta cerimónia que acabou há poucos minutos, o ministro da Administração Interna anunciou ainda a instalação de mais radares de velocidade média na A1 e na A2.

Medidas para travar a sinistralidade rodoviária, depois dos números negros desta Páscoa, 20 pessoas morreram durante o período da época pascal. O ministro Luís Neves já tinha anunciado que o governo tinha em preparação um conjunto de medidas para travar estes números.

E Miguel, entrou hoje em funcionamento a nova urgência regional de obstetrícia e ginecologia da Península de Setúbal.

Concentra as urgências do Barreiro e de Setúbal desta área de especialidade no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Há instantes, a diretora clínica da Unidade Local de Saúde fez um balanço das primeiras horas do novo serviço regional. Que balanço é esse, Matilde Malfa Sabino, agora aqui em direto, o Garcia de Orta, em Almada.

Bom dia, Miguel. Ana Luísa Broa fala numa manhã calma e tranquila. Aponta que das 08h30 às 10h30 desta manhã foram atendidas sete mulheres na urgência de obstetrícia e ginecologia aqui no Garcia de Orta, sendo que apenas duas são da área de influência do Barreiro e também ainda não houve partos esta manhã aqui no Hospital de Almada. A diretora clínica fugiu várias vezes à pergunta sobre o número total de médicos que integram esta escala da urgência regional. Sublinhou apenas que a equipe de profissionais é o número suficiente para garantir a segurança não só das utentes, mas também dos próprios médicos e enfermeiros. E quanto aos médicos tarefeiros, admitiu que, como têm sido necessários no passado, vão continuar a sê-lo.

Não podemos negar que a contribuição dos médicos tarefeiros é uma realidade, como é uma realidade transversal ao Sistema Nacional de Saúde, e são eles que nos vão permitindo, em caso de necessidade pontual, podermos continuar a dar uma resposta. Portanto, posso dizer que sim, que vamos continuar a ter médicos com contrato diferente em modelo de prestação de serviço a colaborar conosco.

Ana Luísa Broa garante ainda que estão previstas obras para amplificar as salas de parto para que seja possível receber mais atendimentos destas utentes que procuram o Hospital de Almada. Já a diretora clínica da ULS Arco Ribeirinho, Elisabete Gonçalves, foi mais reveladora em termos de números. Entre especialistas internos, afirma que tem agora na escala 10 médicos a colaborar com esta urgência regional. No entanto, continuamos sem saber o número total de profissionais que fazem parte da escala.

Matilde Malfa Sabino, a jornalista do Observador, está a esta hora no Hospital Garcia de Orta e acompanhou este primeiro balanço com esta dúvida em torno do número de médicos que estão afetos a esta urgência regional, sendo que há algumas semanas era noticiado que alguns médicos do Hospital do Barreiro e também de Setúbal, desta área de especialidade, obstetrícia e ginecologia, recusavam prestar serviço no Garcia de Orta.

Esta é, Miguel, a segunda urgência regional a abrir na área metropolitana de Lisboa, depois da criação da urgência de obstetrícia e ginecologia de Loures.

Que ditou o encerramento desta área de especialidade no Hospital de Vila Franca. A urgência regional abriu há precisamente um mês no Hospital Beatriz Ângelo. O presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, diz que pelo menos esta nova forma de organização, esta concentração de serviços, trouxe previsibilidade.

Todas as reuniões que temos tido e as informações que tenho recebido é que tem corrido dentro daquilo que é a normalidade. Neste momento, é importante haver previsibilidade e era algo que não acontecia. Nós não sabíamos se a urgência estava aberta, se era de Loures, se era de Vila Franca. Agora, aquilo que era lógico era estar próximo das pessoas, mas nós não temos recursos para isso. O SNS não está a ser atrativo e essa é que é a razão fundamental.

Apesar do balanço, o autarca compreende as críticas dos presidentes de Câmara, que viram os municípios perderem este serviço de urgência da área de especialidade obstetrícia e ginecologia.

E Miguel, seguimos neste jornal do meio-dia com uma recomendação do PAN. O partido quer isentar de IRS as compensações financeiras atribuídas pela Igreja Católica às vítimas de abusos sexuais.

É precisamente isso que recomenda ao Governo. É também isso que defende o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas. É nossa convidada deste jornal do meio-dia, a deputada única do PAN, Inês de Sousa Real. Bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. Já conseguiu perceber se há vontade por parte do Governo para acolher esta recomendação?

Antes de mais, muito bom dia. Da parte do PAN, é fundamental nós conseguirmos garantir aqui uma solução justa e, como é evidente, sendo até hoje um dia marcado pelo debate com o primeiro-ministro, esta também é uma das temáticas que importa perceber se o Governo está ou não disponível para garantir que as finanças não vêm aqui encher mais uma vez aquilo que é o balanço das suas contas, à conta, neste caso, de um processo, que acaba por ser um processo de reparação histórica para com as vítimas dos abusos sexuais no contexto da Igreja. Porque efetivamente não estamos a falar de uma compensação financeira propriamente por uma questão de fortuna ou de azar. Ninguém enchia a lotaria pelo fato de ter esta compensação financeira, que acaba por mitigar até os danos não só físicos, mas também morais e ao nível também daquilo que são as expectativas de vida destas vítimas. Sabemos que muitas das vezes acabam por ficar destruídas e por isso mesmo o PAN vai procurar apurar junto do Governo não só se está ou não disponível para acolher e viabilizar esta proposta do PAN, como também criar os mecanismos, que até aqui também ainda não foram criados, de apoio às vítimas, porque entendemos que isto não deve ficar apenas na esfera da Igreja. O Estado, neste momento, se se confirmar esta tributação, vai arrecadar mais de € 320 mil em receita fiscal e neste caso estamos a falar de reduzir significativamente, até para perto de metade, o valor que caberia às vítimas receberem.

Descreve então que ainda não tem qualquer feedback sobre a disponibilidade do Governo ou não para acolher esta recomendação e por parte dos seus parceiros de Parlamento. Há entre os outros partidos disponibilidade para acolher e aprovar uma proposta neste sentido?

Essa disponibilidade ainda não foi sinalizada, até porque sabemos que muitas das vezes só aquando do agendamento é que acaba por haver um posicionamento quer público quer político das demais forças aqui da Assembleia da República. Agora aquilo que o PAN espera e irá trabalhar nesse sentido é que efetivamente haja uma viabilização desta iniciativa, porque não faz qualquer sentido que, incluindo as forças políticas que suportam o Governo aqui na Assembleia da República, ignorem que estamos a falar de cerca de 57 vítimas que foram abusadas sexualmente neste contexto. Estamos a falar de crimes que são de elevada gravidade, que destroem vidas e cujo montante financeiro acaba por se traduzir também, muitas das vezes, numa perda de rendimento que estas pessoas tiveram ao longo da sua vida, por terem de lidar com a dor e com o impacto que causa este tipo de danos, que são provocados, nomeadamente, nos crimes de violação e de abuso sexual.

Imagino que seja um tema que vai levar, Inês de Sousa Real, julgo que é clara a mensagem que aqui deixa. Julgo que vai levar este tema ao debate quinzenal com o primeiro-ministro mais logo. Ficaremos a saber, presumo, nessa altura, se de facto há sensibilidade por parte do Governo e dos demais partidos para acolher esta iniciativa do partido Pessoas-Animais-Natureza. Obrigado, Inês de Sousa Real.

Obrigada também.

Deputada única do PAN, convidada desta edição do meio-dia.

E assim fecha o jornal do meio-dia.