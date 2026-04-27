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Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia tem edição do Miguel Videra. Miguel, é um novo máximo, a avaliação bancária em março atingiu os € 2.151 por metro quadrado.

Representa um aumento de 16,5% face ao mesmo mês do ano passado. Registra-se também uma subida em relação a fevereiro, 1,4%. Na comparação anual, foi na Península de Setúbal que as avaliações bancárias subiram de forma mais significativa, quase 25% acima da média nacional. Estes dados acompanham o indicador do INE revelado na sexta-feira sobre a evolução do preço das casas, que subiu 16,8% o ano passado.

E Hugo Carneiro, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, considera o virar de costas do deputado Pedro Delgado Alves, no final do discurso do presidente da Assembleia da República, durante a sessão solene do 25 de abril, uma falta de respeito.

Foi tema do explicador desta manhã. A sessão ficou marcada pelas críticas de Aguiar Branco ao que define como excesso de escrutínio dos políticos. Considera que se está a transformar a política num reality show e a afastar a sociedade do exercício de cargos públicos. O deputado do PS, Pedro Delgado Alves, não gostou e em forma de protesto, virou as costas ao presidente da Assembleia no final da intervenção de Aguiar Branco. Uma atitude criticada pelo vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Hugo Carneiro.

Acho que foi uma falta de respeito aquilo que o senhor deputado Pedro Delgado Alves fez, porque, de facto, Aguiar Branco, presidente da Assembleia da República, não está contra a transparência ou a necessidade dos políticos divulgarem certas informações. Eu lembro-me de todos os deputados terem sido passados a pente fino por um tornado órgão da comunicação social e toda a sua vida patrimonial apareceu sem qualquer relevância numa tornada publicação jornalística. Isso promove o voyeurismo.

Pedro Delgado Alves reconhece o risco, mas acrescenta que não há outro caminho.

É um mal necessário, é um preço a pagar que, apesar de tudo, acho que é fundamental que os titulares de cargos políticos estejam dispostos a pagar para que haja confiança dos cidadãos nas instituições. E é este o caminho que toda a ordem jurídica vem a fazer.

O deputado do PS até admite alguns ajustamentos à lei em vigor, mas sem pôr em causa, defende, o princípio necessário da transparência.

Quer-se fazer um exercício de melhorar esse equilíbrio e esse balanço? Pode-se fazer esse raciocínio, pode-se ver se, no caso concreto, há situações que podem ser simplificadas na comunicação de informação. Agora, acima de tudo, não se deite fora o bebé com a água do banho. Não se mate a transparência. E o tema que eu coloco em cima da mesa e o tema que me parece especialmente criticável ontem é esse: há uma narrativa a crescer junto de alguns decisores políticos para eliminar, restringir fortemente a transparência da fiscalização das contas, do funcionamento da administração pública, no acesso a documentos produzidos pela administração pública, e esse é o problema que a democracia tem.

O risco identificado por Pedro Delgado Alves, já o chega pela voz da deputada Cristina Rodrigues, defende uma legislação mais equilibrada entre a necessária transparência e o acesso à informação de patrimônio dos titulares de cargos políticos.

Eu subscrevo as palavras do Hugo Carneiro relativamente a esta matéria, sem prejuízo de também acharmos que é importante que possa haver um escrutínio público. Agora, tem que haver um equilíbrio e atingirmos esse equilíbrio é da maior dificuldade.

E ainda não estamos nessa fase do equilíbrio?

Eu acho que podemos não estar. Aliás, nós se olharmos para os dois discursos, tanto do presidente da República como do presidente da Assembleia da República, de facto, eles pareceram ligeiramente talvez contraditórios ou pelo menos um talvez estivesse a pedir mais transparência e outro a pedir mais equilíbrio, o que reflete que é necessário haver discussão sobre esta situação.

Cristina Rodrigues, Pedro Delgado Alves e Hugo Carneiro, convidados do Explicador desta manhã.

E o antigo administrador da TAP, Miguel Frasquilho, não dá como certo que a guerra no Médio Oriente contribua para a desvalorização da companhia aérea.

Convidado do programa "A Comissão de Inquérito", Miguel Frasquilho invoca como argumento a importância estratégica da TAP. Para o empresário, não é certo que a Air France KLM e a Lufthansa venham a apresentar propostas de valor mais baixas por causa do impacto da crise energética no setor da aviação.

Veremos. Porque a TAP tem vários ativos que são muito interessantes. Eu diria que os dois mais valiosos e, sobretudo, o mais valioso está nas rotas para o Brasil. A TAP é praticamente monopolista. Voa, salvo erro, para 12 cidades brasileiras. Não há outra airline que faça isto nas rotas para a Europa. Os brasileiros veem a TAP como a sua companhia.

Foi o que disse esta manhã, aqui na antena do Observador, Miguel Frasquilho, antigo administrador da TAP, abordando o processo de privatização em curso.

E nos Estados Unidos, o suspeito do tiroteio no jantar de correspondentes da Casa Branca vai ser hoje presente a um juiz. Pode vir a ser acusado de tentativa de homicídio de Donald Trump.

Essa possibilidade é admitida pelo procurador-geral interino dos Estados Unidos, em entrevista à CBS News. O suspeito, professor, Cole Thomas Hallman, de 31 anos, residente na Califórnia, foi detido depois de efetuar vários disparos no jantar com jornalistas e com algumas das principais figuras do poder norte-americano. Atingiu um agente dos serviços secretos, foi hospitalizado, teve alta. Está para já acusado de agressão, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio contra agentes federais. Escreveu um manifesto minutos antes do tiroteio, admitia que os alvos eram elementos da administração Trump, sem especificar.

E a segurança do evento está a ser criticada. A Casa Branca não atribuiu segurança máxima ao jantar, onde Donald Trump estava presente, apesar da presença de um elevado número de governantes.

Escreve o Washington Post que, por norma, os serviços secretos são responsáveis por coordenar a segurança destes eventos. Não foi o que aconteceu no sábado. O presidente norte-americano foi o segundo elemento da Casa Branca a ser retirado pelos agentes dos serviços secretos. O primeiro foi J.D. Vance, o vice-presidente. Em entrevista à CBS News, Donald Trump afasta qualquer atraso na resposta das autoridades, explica que foi o próprio a dificultar o trabalho dos agentes pela curiosidade que teve sobre aquilo que estava a passar.

It was a little bit me, I wanted to see what was happening

"A culpa foi um bocado minha, eu queria ver o que se passava e não lhes facilitei a vida. Queria ver o que estava a acontecer à minha volta. Estava rodeado de ótimas pessoas e provavelmente tornei a atuação dos agentes mais lenta. Depois, começamos a andar, a sair, pediram para me baixar, pediram por favor para me atirar para o chão e foi o que fiz e a primeira-dama também se baixou." No relato feito por Donald Trump nesta entrevista à CBS News, Trump descreve o suspeito como uma pessoa doente.

Meio-dia e nove, Miguel. Que outras notícias estão a marcar a atualidade a esta hora?

A Transavia vai cancelar alguns voos em maio e em junho. Em comunicado, a companhia aérea low cost do grupo Air France KLM justifica a decisão com o contexto geopolítico no Médio Oriente e as repercussões do conflito no preço dos combustíveis da aviação. Segundo a imprensa francesa, os cancelamentos representam menos de 2% das ligações programadas para os dois meses de maio e junho. Os passageiros afetados têm direito a reembolso total ou à remarcação gratuita dos voos cancelados. É oficial, João Almeida não vai participar no Giro d'Italia esta temporada. O português era um dos principais candidatos à vitória final. Anunciou a desistência devido a um período de preparação condicionado por doença. O esclarecimento partiu do corredor numa publicação nas redes sociais, explica que por ter estado doente nos últimos meses, não se sente preparado para a edição número 109 da Volta à Itália em bicicleta. Sobre o futuro, o português não arrisca uma data para o regresso, mas promete novidades nas próximas semanas. João Almeida não compete há quase um mês.