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As notícias ao meio-dia com Miguel Videira. Miguel, o antigo ministro das Finanças e governador do Banco de Portugal perspectiva um ano de 2027 muito difícil para o nosso país.

Difícil sob o ponto de vista orçamental, à luz dos compromissos de crescimento da despesa do Estado até 2028, assumidos com a União Europeia. Mário Centeno explica que face à despesa de 2025 e o que se perspectiva para este ano, Portugal é obrigado em 2027 a limitar os gastos. Não se avizinha tarefa fácil, sentencia o antigo ministro das Finanças.

Perspectiva-se um ano muito difícil orçamentalmente em 2027, porque o compromisso é de crescimento de 1,2% para a despesa efetiva líquida. Este valor é inferior à taxa de inflação, o que significa que vamos ter uma perspectiva de redução real da despesa pública, que é uma raridade na nossa experiência orçamental desde sempre, e isso é algo muito preocupante.

Mário Centeno, convidado do Explicador desta manhã, abordou também o desempenho do governo. Afirma que a ausência de uma solução majoritária que sustente o Executivo torna menos claro o caminho a seguir. Problema que se torna mais óbvio quando é preciso fazer escolhas com impacto nas contas do Estado.

O que estamos a enfrentar neste momento é quando há excedentes e resultados para distribuir, as coisas vão todas bastante bem. O problema é quando temos que tomar decisões que já não são bem enquadradas no "vamos ver se temos dinheiro na carteira e depois damos dinheiro às pessoas". Este princípio de governação não faz sentido nenhum. Por isso, aquilo que eu acho que todos podemos fazer apelo é para que exista essa clareza.

É o que pede Mário Centeno, um dos nomes convidados pelo PS para ajudar a desenhar uma proposta de alteração ao código laboral que seja alternativa à proposta de lei do governo.

E essa proposta de lei de alterações à lei laboral ainda não tem aprovação garantida.

É tema de um encontro que volta a juntar esta terça-feira em São Bento o primeiro-ministro e o líder do maior partido da oposição, André Ventura. O Chega impõe como condição para aprovar o diploma a redução da idade de reforma para os 65 anos ou 40 anos de descontos. Ontem, André Ventura admitiu que a redução possa ser feita de forma gradual até o final da legislatura.

E o Presidente da República acredita que a rutura no plano internacional já é um dado adquirido. Defende que, neste contexto, a União Europeia deve reafirmar os valores que a distinguem das grandes potências mundiais.

Valores que incluem um modelo que privilegia uma economia de mercado, o Estado social e eleições livres. António José Seguro esteve com o antigo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, na abertura de uma conferência organizada pelo canal televisivo NOW sobre a nova ordem internacional. E Vasco Maldonado Correia voltou a defender uma relação mais equilibrada com os Estados Unidos e que o mundo do antigamente já não existe.

Transição ou rutura? Convidado a refletir sobre o presente e o futuro da ordem internacional, o Presidente da República faz uma distinção.

Nas relações de poder, estamos perante uma rutura, mas nos valores, a escolha ainda é nossa.

António José Seguro dá o exemplo da invasão da Ucrânia pela Rússia, as ameaças à soberania da Gronelândia ou a intervenção militar na Venezuela para concluir.

Como todos podemos constatar, não são episódios isolados. Ganharam o estatuto de padrão de uma época.

E ainda que a rutura seja um dado adquirido, o chefe de Estado vê valor em Portugal e na Europa.

Se assumimos algo que nenhuma das potências em confronto representam plenamente, o modelo em que o poder está submetido ao direito, um modelo onde a dignidade humana não é negociável e cada cidadão tem uma base mínima de apoio estruturada pelo Estado social.

Até porque defender estes valores não é sinônimo de ingenuidade.

Ingenuidade é pensarmos que sobrevivemos abdicando deles, porque um Ocidente que abandona os seus valores para competir com os seus adversários, já perdeu a sua competição.

Seguro volta, por isso, a exigir uma relação diferente com os Estados Unidos.

Um relacionamento que perdure, com compromissos entre iguais, com lealdade e reciprocidade e sem subserviência nem rutura. A verdadeira amizade não exige concordância permanente, afirma-se, sim, com respeito mútuo.

Também presente na conferência em Lisboa, esteve o antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que pede uma visão pragmática para o agora e para o depois.

Sabemos que não podemos prever o futuro, mas podemos preparar para os diferentes futuros possíveis. O futuro está aberto. Em vez de termos a ilusão de prever o futuro, o melhor é prepararmo-nos para o futuro, seja ele qual for.

Conselho do também antigo primeiro-ministro perante uma plateia com vários ex-líderes internacionais, como a britânica Theresa May ou o espanhol José María Aznar.

Vasco Maldonado Correia, a acompanhar a abertura da segunda edição da Lisbon Conference, do canal NOW. O Presidente da República segue esta tarde para Itália. Vai participar na cimeira da COTEC Europa.

Mundial de Futebol, tempo para falarmos de um dos primeiros heróis deste Campeonato do Mundo: Vozinha.

Guarda-redes da seleção de Cabo Verde, que ontem conseguiu manter inviolável a baliza dos Tubarões no encontro de estreia da seleção cabo-verdiana frente a Espanha, antiga campeã do mundo. É a primeira vez que Cabo Verde participa numa fase final de um Campeonato do Mundo e com este empate frente a Espanha, celebrado em Cabo Verde e além-fronteiras, por exemplo, nas terras que ficam para lá do Marão. Vozinha foi guarda-redes do Grupo Desportivo de Chaves e imagino que por aí, pela cidade flaviense, Michael Pinheiro Correia, não seja propriamente uma surpresa a exibição de Vozinha ontem na estreia de Cabo Verde no Campeonato do Mundo.

É como dizes, Miguel, de um dia para o outro, Vozinha passou de um quase anónimo guarda-redes da segunda liga portuguesa para o jogador talvez em maior destaque no palco maior do futebol mundial. Digo, claro, quase anónimo, porque aqui onde estamos, em Chaves, mais precisamente no Estádio do Grupo Desportivo de Chaves, Vozinha esteve nos últimos dois anos, nem sempre com o maior sucesso, mas esteve aqui a defender as balizas dos valentes transmontanos. E neste percurso, que como dizia, nem sempre correu bem, Vozinha, e como diz Nelson Lanh, o diretor desportivo do clube da segunda divisão, manteve sempre uma postura muito profissional.

Foi sempre um guarda-redes que deu tudo de si, deu sempre o máximo em prol da equipa. Teve momentos também menos bons, alguns até que acabou por sair da baliza, mas manteve sempre um comportamento exemplar a todos os níveis, ajudando também os outros guarda-redes a crescer e por isso merece tudo aquilo que está a passar neste momento.

O percurso de Vozinha aqui no Grupo Desportivo de Chaves não vai continuar. O contrato chegou ao fim, o clube fala num fim de ciclo sem qualquer amargo e por isso mesmo, quando viram as defesas sucessivas de Vozinha contra a campeã europeia, contra a Espanha, sentiram um enorme orgulho. O diretor desportivo destaca também que nos últimos tempos, Vozinha manifestou esse orgulho de representar o país, de representar Cabo Verde no Mundial e os próprios colegas de equipa, aqui em Chaves, já provaram essa ligação do guarda-redes aos Tubarões Azuis.

O Vozinha não é uma pessoa de muitas brincadeiras, como te disse, é uma pessoa que cria bom ambiente, mas dá sempre o respeito dos colegas, mas fez algo interessante. Trouxe umas panelas com cachupa para todos os colegas de equipa e praticamente todos, ou se não todos, provaram. Até a nova administração mexicana comeu cachupa e deu-lhe os parabéns, porque estava muito deliciosa.

Vozinha é bom com as mãos, não só a cozinhar, mas também, claro, está na baliza. E este orgulho estende-se do clube também aos adeptos, sobretudo a um pequeno adepto, Tomás, como nos dá conta a tia Sandra Malta.

Ele é fanático pelo Vozinha, já desde quando jogava aqui. Toda a gente, mal saiu o cromo do mundial, chorava pelo Ronaldo, pelo Messi. Ele não. Ele chorou pelo Vozinha. É fanático pelo Vozinha, sempre foi.

Tomás, o pequeno fã de Vozinha, que agora se junta a milhões de seguidores de Vozinha, muito atentos às façanhas do veterano guarda-redes que esteve aqui em Chaves nos últimos dois anos e que agora brilha nos Estados Unidos ao serviço de Cabo Verde.

Vozinha, um dos primeiros heróis do Campeonato do Mundo de Futebol, conseguiu manter ontem a baliza inviolável dos Tubarões no jogo de estreia em fase finais do Campeonato do Mundo. Foi frente aos antigos campeões, Espanha, 0 x 0 foi o resultado. A reportagem aqui em direto de Chaves, do jornalista do Observador, Miguel Pinheiro Correia.

Vozinha, que para a família é Josimar Dias, para nós é que é Vozinha. Vamos a outras notícias também em destaque a esta hora, Miguel.

O país não se pode dar ao luxo de deixar de escutar senadores como Pedro Passos Coelho. É o que diz Miguel Pinto Luz, em entrevista à Antena 1. O ministro com a pasta das Infraestruturas afirma, no entanto, que não concorda com a crítica de que falta ímpeto reformista ao atual governo. Dá o exemplo do que tem sido feito nas áreas da habitação, imigração ou saúde. Uma hora mais cedo, foi antecipado o debate quinzenal com o primeiro-ministro agendado para amanhã, por causa da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol. O jogo tem início marcado às 18h, a sessão parlamentar vai começar às 14h e não às 15h. Uma decisão consensualizada entre os líderes parlamentares. Em Evian, França, já está em marcha o segundo dia da reunião do G7. Junta os sete países mais industrializados do mundo. Houve um encontro com Volodymyr Zelensky. O tema da Ucrânia em destaque na primeira parte da manhã. Donald Trump deu uma conferência de imprensa a seguir para falar do Irão e para dizer que o acordo nuclear da era Obama foi um dos mais estúpidos que já viu.