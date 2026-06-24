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Está a começar o Jornal do Meio-Dia, com a edição do Miguel Viterbo Dias. Miguel, começamos com a discussão da PSU, a Prestação Social Única, no Parlamento.

Um debate que acaba de ser adiado. A reunião da Comissão Parlamentar de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social arrancou às 11h30, mas assim que começou, surgiu logo um pedido de adiamento da discussão da Prestação Social Única, uma iniciativa que vai juntar 13 prestações sociais numa só. Na Assembleia da República está a jornalista Marta Caramelo Nobre. Bom dia, Marta. Quem é que pediu este adiamento da discussão?

Bom dia. A discussão foi adiada por iniciativa do PSD. Como disse, esta reunião da Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tinha arrancado há apenas alguns minutos, quando os sociais-democratas pediram o adiamento potestativo da votação, na especialidade, desta proposta que visa a criação da Prestação Social Única. Com esta decisão, a votação já não vai acontecer durante a manhã, como estava previsto, e fica então agendada para depois do plenário desta tarde, do Parlamento, que está marcado para às 15h. Para já, não nos foi avançado mais nenhum detalhe durante a reunião, mas apenas e só de que o pedido foi feito pelo PSD e que interrompeu então os trabalhos que estavam previstos para esta manhã.

Tudo adiado até à tarde. Como deu conta a jornalista Marta Caramelo Nobre, a discussão sobre a Prestação Social Única deve começar depois do plenário, por volta das 18h, na Assembleia da República.

E Miguel, antes da reunião, esta manhã, o PSD fez um esforço de aproximação ao PS.

Antes do arranque da Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, decorreu um encontro entre as lideranças das bancadas dos sociais-democratas e socialistas, com Hugo Soares e Eurico Brilhante Dias, uma informação que foi apurada pelo Observador junto de fontes parlamentares. O PS admite viabilizar a proposta do governo, desde que esta se torne mais humanista. Já o Chega ameaça vetar se as linhas vermelhas do partido não forem atendidas. Entre as principais, está a questão do acesso dos imigrantes às prestações sociais. A reunião, como aqui demos conta, arrancou às 11h30, foi adiada logo depois.

E as contas públicas arrancaram o ano com um ligeiro déficit.

De 0,7% no primeiro trimestre de 2026. É o que revela hoje o Instituto Nacional de Estatística. Com as tempestades no início do ano, a guerra do Médio Oriente, Portugal não conseguiu manter as contas públicas acima da linha de água. São assim € 510 milhões de déficit, com a despesa total a subir perto de 8% acima dos 6% das receitas. Depois do excedente de 0,7% no ano passado, o governo ainda aponta o saldo nulo para este ano, mas Joaquim Miranda Sarmento até já admitiu poder fechar 2026 com um ligeiro déficit.

E o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR diz que é preciso mobilizar dinheiro do Orçamento do Estado para acabar as obras previstas a tempo.

Pedro Dominguinhos alerta que há dezenas de obras em atraso face ao aproximar do prazo final do PRR e que, para resolver esta situação, é preciso mobilizar recursos que podem vir do Orçamento do Estado. O Jornal Público dá conta de uma carta enviada pela Associação Nacional de Municípios ao governo a pedir ajuda urgente. Já na Rádio Observador, Pedro Dominguinhos confirma esse cenário e revela as áreas mais afetadas pelo incumprimento dos prazos das obras do PRR.

Eu estimo que entre escolas, centros de saúde e lojas de cidadão, possamos estar a falar de algumas dezenas de projetos que não vão ficar concluídos no dia 31 de agosto. E eu confirmo também aquilo que o Público noticia, que várias autarquias têm recebido contactos e mesmo missivas oficiais para a rescisão dos contratos, porque as obras não ficarão concluídas.

Com o prazo para a conclusão do PRR a aproximar-se do fim, todo o dinheiro dos projetos que não ficarem concluídos até final de agosto vai ter que ser devolvido e as Câmaras Municipais arriscam-se a ser penalizadas. O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR explica que não só as obras das autarquias estão atrasadas, como também as do setor social. E perante este cenário, Pedro Dominguinhos pede a ação ao governo para encontrar uma solução.

Se quisermos resolver essa situação de uma forma harmoniosa, isso implicará necessariamente mobilizar outros recursos ou do MEI, ou do PT2030, ou do Orçamento de Estado, ou também, em muitos casos, perdão, mas que são sacrificar muito daquilo que são as receitas próprias das próprias instituições, mas muitas delas não terão essa mesma capacidade. Portanto, este é um processo que é particularmente exigente, naturalmente, e que exige uma articulação muito forte entre o governo, entre as entidades, os iniciários intermediários e os iniciários finais, para se tentar encontrar uma solução.

Face à preocupação dos autarcas sobre o plano de execução das obras do PRR, o gabinete do primeiro-ministro remete para o ministro da Economia. Ao Jornal Público, Castro Almeida apela aos autarcas para que executem o máximo possível até o final do mês de agosto.

E Miguel, uma onda de calor está a afetar a Europa. Esta manhã, quase 70 mil casas ficaram sem eletricidade em França devido ao calor.

O ex-presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Miguel Miranda, considera que Portugal está, apesar de tudo, melhor preparado do que estes países. A grande preocupação em Portugal é a questão dos incêndios. De resto, sublinha que a situação é anormal, mas considera que o país está habituado a estes fenômenos mais do que França.

Eu diria que estes países são menos preparados que Portugal para estas situações de ondas de calor. Aliás, o que se passa, se ler a imprensa internacional, é que realmente os países do centro e norte da Europa têm muito poucos sistemas de arrefecimento instalados, mesmo em zonas importantes, como hospitais ou escolas. E, portanto, a única medida que conseguem tomar é encerrar as escolas, por exemplo. Nós, apesar de tudo, como temos tido uma tradição de uma meteorologia mais quente, estamos mais, de certa forma, preparados para isso. Quando eu digo que o risco para nós seria muito grande, era o risco dos fogos florestais.

Miguel Miranda, Rádio Observador. Já Jorge Carvalho e Silva, vice-presidente da ASPRO CIVIL, diz que as autoridades estão em alerta, mas é preciso aumentar os níveis de prontidão.

Conseguimos prever que este ano há um grande problema e uma grande preocupação de incêndios florestais, tendo em conta a vegetação rasteira, que está muito elevada, em função do grande crescimento que houve este inverno, potenciado por mais água e mais humidade. Temos essa previsão. Não é só fazer o combate, não é só trabalhar o combate, aumentar o número de carros, aumentar o número de homens em combate, é também o limpar, é o prever que temos que retirar esta carga florestal para trabalhá-la.

Jorge Carvalho e Silva, Rádio Observador, que pede mais iniciativa, até porque prevê um inverno chuvoso, que pode dificultar depois a retirada desta carga florestal, que é prejudicial na época de incêndios.

12h07, antes do Real Politik, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade?

Trezentos e sessenta homens continuam no terreno, em Loulé, apesar do fogo estar já controlado. Foi dado como dominado pouco depois das 04h. Para além dos bombeiros, estão também no local onde deflagrou este incêndio, mais de 10 máquinas de rasto para acorrer a reativações que possam acontecer durante o dia. O comandante dos bombeiros diz à Agência Lusa que o aumento do vento pode criar algumas reativações, daí os meios da proteção civil continuarem no local. O Irão vê o memorando de entendimento como um sinal de derrota dos Estados Unidos da América. O chefe da equipe diplomática iraniana disse que o memorando não é resultado de pressão ou de coação, mas sim da resistência e determinação do Irão. Acrescentou que a segurança no Médio Oriente deve agora ser garantida pelos países da região e reiterou ainda que o fim da guerra no Líbano é tão importante para Teerão como o fim do conflito no próprio Irão.