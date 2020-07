Reuniões no Infarmed. Diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Curry Cabral é contra o fim dos encontros

Neste jornal, Diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curry Cabral, Fernando Maltez, só vê desvantagens no facto de as reuniões no Infarmed deixarem de se realizar da forma regular.