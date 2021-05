Caso Selminho. "O atual presidente da Câmara do Porto deve fazer uma séria reflexão", diz Vladimiro Feliz

Neste jornal, a reação do candidato do PSD à autarquia do Porto ao caso Selminho, que aconselha Rui Moreira a refletir se tem condições para manter o cargo. Ainda a greve da Função Pública.