Patrícia Mamona e Auriol Dongmo apuradas para a final em triplo salto e lançamento do peso nos Jogos Olímpicos

Patrícia Mamona e Auri Dongmo, conquistaram um lugar na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Barragem do Pisão é prova do olhar do Governo para o interior, diz António Costa.