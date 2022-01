Filipe Lobo D'Ávila fala em "hecatombe". "Sobrevivência do CDS é agora muito mais difícil"

Centrista e ex-presidente do CDS pede uma reflexão profunda no partido e defende que basta de apontar o dedo ao vizinho do lado. Neste jornal, ainda a condenação do antigo autarca de Pedrógão Grande.