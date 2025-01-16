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Uma hora. O Jornal da Uma tem edição do Luís Soares. Luís, o ministro português dos Negócios Estrangeiros valoriza o fato de não se reunir com Venâncio Mondlane, em Moçambique.

Paulo Rangel fala em motivos perfeitamente compreensíveis. O candidato presidencial da oposição em Moçambique não quis encontrar-se com Paulo Rangel em Maputo. O candidato presidencial invocou questões de segurança em declarações aos jornalistas no final de um encontro com Daniel Chapo. Paulo Rangel admite encontrar-se noutra ocasião com Mondlane, mas explica que não houve qualquer recusa do lado do candidato presidencial.

Não há recusa absolutamente nenhuma. Aquilo que aconteceu foi que, por motivos atendíveis e compreensíveis, que eu não vou aqui invocar porque eles foram transmitidos pelos canais próprios, e portanto, são motivos perfeitamente compreensíveis, até a hora em que eu estou em Maputo, não havia possibilidade. Portanto, foi uma coisa que nos foi informada ontem à noite, depois de estar agendada e marcada já há 48 horas. Portanto, perfeitamente compreensível. Devo dizer que temos o maior apreço e respeito pelo candidato Venâncio Mondlane e que, obviamente, temos o maior empenho. Falaremos com ele noutra oportunidade, como ele próprio disse.

A grande dia deixada por Paulo Rangel, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, em declarações aos jornalistas em Maputo, depois de saber que Mondlane não ia receber o ministro português por uma questão de segurança, como nos explica o enviado especial do Observador, Pedro Jorge Castro.

Venâncio Mondlane invoca questões de segurança. Falamos há pouco com ele, Luís, definitivamente não vai acontecer. Este encontro com Paulo Rangel, havia grande expectativa para se perceber se poderiam encontrar-se frente a frente, na sequência de uma escalada e de uma tensão nos últimos dias, com críticas de Venâncio Mondlane à postura de Paulo Rangel ao longo deste processo. Desferiu dois ataques bastante duros ao papel do ministro. O primeiro para desmentir uma indicação que tinha sido dada por Paulo Rangel de que tinha mantido contactos com o Vaticano para tentar ajudar numa solução para esta crise pós-eleitoral aqui em Moçambique. Venâncio Mondlane disse ao Observador que tinha falado com o cardeal italiano, que está a tentar fazer uma mediação deste processo aqui em Moçambique, e que lhe tinha garantido que não tinha havido qualquer diligência do governo português. Depois, Paulo Rangel insistiu e manteve tudo o que disse. E depois a outra crítica, talvez ainda mais dura, que tinha a ver com a forma como Paulo Rangel se tinha referido numa entrevista a dizer que tem mantido contactos com Venâncio Mondlane. Ora, Venâncio Mondlane quis deixar claro que não tem mantido, houve apenas um contacto, um contacto telefónico durante uma reunião com o embaixador português aqui em Maputo. Neste momento, Venâncio Mondlane assegura que não é por causa destas críticas que não vai receber Paulo Rangel, que tem mesmo a ver com questões de segurança e portanto isso é uma questão sensível.

Pedro Jorge Castro, um dos enviados especiais do Observador a Maputo. Paulo Rangel está na capital moçambicana. Ontem assistiu à tomada de posse do presidente que venceu oficialmente as eleições, Daniel Chapo. No final de um encontro com o chefe de Estado, Paulo Rangel diz esperar o fortalecimento das relações entre Portugal e Moçambique.

E no Médio Oriente, o movimento palestiniano Hamas garante estar comprometido com o objetivo de cessar-fogo com Israel.

Uma reação que surge depois das acusações de Israel de que o Hamas estaria a tentar criar uma crise de última hora. Um alto funcionário do grupo assegura à Agência Reuters estar comprometido com o acordo de cessar-fogo anunciado ontem. Esta manhã foi adiada a reunião do governo de Israel para votar esse cessar-fogo. Estava marcada para hoje, uma vez que os mediadores israelitas no Catar ainda estão a trabalhar para acertar os detalhes finais do acordo. A reunião foi também adiada por outro motivo, o facto do partido de extrema-direita estar a deliberar sobre o futuro na coligação que governa o país. De acordo com a imprensa israelita, Benjamin Netanyahu não vai convocar o gabinete de segurança até que o líder do sionismo religioso esclareça se o partido vai ou não renunciar em protesto contra o acordo que ontem à noite classificou como mau e perigoso.

No caso BES, o tribunal confirmou a prescrição de mais quatro crimes, alegadamente cometidos por Ricardo Salgado. Até o final de março vão prescrever, Luís, mais cinco.

O ex-banqueiro responde agora por 57 crimes, em contraponto com os 65 que constavam originalmente da acusação do Ministério Público, entre os quais associação criminosa, corrupção ativa ou branqueamento de capitais, de acordo com o despacho do juiz central criminal de Lisboa, a que o Observador teve acesso. O ex-banqueiro viu caírem quatro crimes de falsificação de documento entre dezembro e janeiro. Agora restam 57 e a lista promete baixar pelo menos até ainda mais cinco. Outros cinco crimes devem prescrever até o final de março, quatro de infidelidade e um de falsificação. A lista promete baixar pelo menos até aos 52.

É uma notícia assinada pelo João Paulo Godinho, que pode ler com mais detalhe no site do Observador. E o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, afirma que o PS está a apostar numa linha radical ao escolher Alexandra Leitão para encabeçar a lista à autarquia da capital.

O atual autarca Carlos Moedas não avança ainda se vai ou não recandidatar-se, mas garante que, ao contrário de Alexandra Leitão, representa a moderação.

Finalmente, depois de tantas escolhas e mais escolhas e mais rumores, o Partido Socialista decidiu por uma candidata que representa aquilo que tem vindo a ser este Partido Socialista de Pedro Nuno Santos, que é um Partido Socialista radical, a radicalizar-se. Não sou candidato, mas eu represento, e as pessoas sabem disso, esse campo da moderação da política, que eu penso que é essencial para uma cidade, porque uma cidade não é feita de escolhas ideológicas.

Carlos Moedas, em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração da obra de construção de uma nova creche na freguesia da Misericórdia. O autarca falou ainda sobre a questão de segurança na capital. Carlos Moedas admite que não tem acesso a números, mas explica que se baseia na informação transmitida pela PSP e também pelos moradores.

Há uma questão, seguramente, de perceção, mas há uma questão factual. A questão factual é aquilo que sempre foi dito pela PSP e pelos especialistas, de um aumento da violência como os crimes são praticados. Mas todos nós sabemos isto. A violência com que os roubos são feitos.

O presidente da Câmara de Lisboa garante também que já pediu um novo reforço de polícias municipais à ministra da Administração Interna, garante que está em curso a instalação de quase 240 câmaras de videovigilância em zonas de Lisboa, como o Cais do Sodré.

Isaltino Morais reforça o apoio a Gouveia e Melo numa eventual candidatura à Presidência da República. Diz que o almirante tem espírito de missão.

O presidente da Câmara de Oeiras foi o convidado da comissão de inquérito desta manhã, na Rádio Observador, adianta que vai falar com Gouveia e Melo quando for oportuno e reforça esse apoio ao almirante.

Não tenho dúvidas que há muita gente da área dos partidos políticos que tinha todas as condições para ser candidato a presidente da República, mas ganham pouco. Portanto, o almirante está disposto a fazer um espírito de missão pelo seu salário, enquanto que os políticos, aqueles políticos da área política, estão a ganhar €15.000 por mês ou 30 ou 40 e não estão para se sacrificar por ser candidato a presidente da República.

Não tem a certeza, mas tem falado com Gouveia e Melo sobre a candidatura.

Falei em tempos. Agora está no tempo da reflexão.

Isaltino Morais diz ainda que um bom momento para Gouveia e Melo apresentar a candidatura poderá ser o mês de outubro. O autarca falou também sobre a situação atual do PSD, diz que está num momento de alguma confusão ideológica, apesar de um esforço de Luís Montenegro para recentrar o partido.

O PSD agora está numa situação confusa, mas é indiscutível que o doutor Luís Montenegro fez, nos primeiros meses do seu governo, um esforço de recentramento do partido. Mas agora, por via desta polémica da insegurança, que não existe, mas querem que sim, e há esta tendência. Aliás, o próprio presidente da Câmara de Lisboa está a ir um bocadinho nisso, de dizer que há muita insegurança e isso identifica com aquilo que são os princípios de propaganda do Chega.

Ideias defendidas por Isaltino Morais, ele que esteve na comissão de inquérito da Rádio Observador esta manhã.

E que pode já ouvir nas plataformas podcast. Uma hora e oito minutos. Luís, que outras notícias estão a marcar a atualidade?

O Papa Francisco caiu esta manhã e friu o antebraço. Num comunicado, o Vaticano informa que a queda foi na Casa de Santa Marta e o Papa não sofreu qualquer fratura. No entanto, o braço foi imobilizado por precaução. Francisco fez 88 anos em dezembro. A Ucrânia diz que Kiev foi atacada com drones russos durante uma visita de Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, que está hoje de visita ao país. De acordo com a Sky News, foram ouvidas explosões e também o som de sirenes. Keir Starmer e Zelensky depositaram uma coroa de flores em um memorial improvisado na Praça de São Miguel, em Kiev. Decorre a esta hora a reunião do Conselho de Ministros, que vai servir para aprovar um programa de simplificação fiscal com 30 medidas. De acordo com o Jornal de Negócios, uma dessas prevê que o IUC, o chamado selo do carro, passe a ser pago até 31 de dezembro de cada ano, com a possibilidade de parcelar o pagamento em duas prestações.

Luís Soares e o Jornal da Uma.