Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Do Donald Trump. Jornal da Uma, na Rádio Observador, edição do José Rafael Lopes. Zé, o Bloco de Esquerda quer chamar com urgência António Gandra de Almeida ao Parlamento para explicar os contornos que levaram à demissão do diretor-executivo do SNS.

No requerimento que vai ser enviado à Comissão Parlamentar de Saúde, em comunicado, o Bloco afirma que a conduta do gestor levanta inúmeras dúvidas depois de a SIC ter noticiado que Gandra de Almeida acumulou funções de forma ilegal enquanto chefiava o INEM da Região Norte e ao mesmo tempo era tarefeiro em hospitais do Algarve. A situação, que terá levado o CEO do SNS a arrecadar mais de €200 mil de forma irregular, é uma situação incompreensível para o Bloco de Esquerda, quando os médicos pedem melhores condições salariais. Além de Gandra de Almeida, o partido de Mariana Mortágua quer chamar ao Parlamento também a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

E o bastonário da Ordem dos Médicos apela que o novo responsável pelo Serviço Nacional de Saúde não tenha ligações partidárias.

Deve, sim, ser alguém com profundo conhecimento do funcionamento do setor. Carlos Cortes afirma que o Governo deve escolher um gestor com perfil diferente de António Gandra de Almeida.

O lugar não pode ficar vazio durante muito tempo e eu julgo que no início da próxima semana, agora já na segunda-feira, tem que haver um nome e o Governo tem aqui uma grande oportunidade de escolher um perfil de diretor executivo com características muito diferentes daquelas que tinha o anterior. Em primeiro lugar, e não me refiro aqui ao doutor António Gandra de Almeida, mas a nomeação que tem que ser feita, tem que ser uma nomeação fundamentalmente técnica e não, como muitas vezes nós vemos, nomeações político-partidárias.

O bastonário da Ordem dos Médicos saúda António Gandra de Almeida por ter decidido apresentar a demissão, mas deixa um aviso: as acusações que recaem sobre Gandra de Almeida mancham o cargo de CEO do SNS.

E depois da demissão do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, a Associação Nacional dos Administradores Hospitalares pede que a tutela nomeie um novo gestor o mais rápido possível.

Em declarações na Rádio Observador, Xavier Barreto diz que o Governo não pode perder tempo a escolher alguém com competência.

Há inúmeros desafios no Serviço Nacional de Saúde. Nós continuamos a trabalhar mais todos os anos. Repare, nós todos os anos fazemos mais cirurgias, mais consultas, mais tratamentos, mas isso não tem sido suficiente. Nós temos listas de espera a aumentar e, portanto, os desafios são muitos para o próximo diretor executivo.

As críticas de Xavier Barreto na Rádio Observador, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares admite que o caos em torno de António Gandra de Almeida surge num momento complicado para o SNS.

E também à Rádio Observador, Ana Abrunhosa, que atualmente preside a Comissão Parlamentar da Saúde, pede consequências.

A antiga ministra da Coesão fala numa situação inaceitável.

A leitura que se faz é que a notícia que foi veiculada é verdadeira e que o senhor diretor executivo usou um expediente para contornar a lei, algo que é inaceitável para uma pessoa com a sua responsabilidade. E creio que agora haverá também outras consequências, porque sendo ilegal esta atuação, as verbas terão que ser devolvidas, mas isso já será discutido noutro fórum. Politicamente, o senhor diretor executivo assume as consequências de um comportamento ilícito que teve no passado, mas creio que as explicações estão dadas.

As declarações da deputada socialista Ana Abrunhosa na Rádio Observador.

Da saúde para a administração interna, o PCP critica a extinção de várias esquadras em Lisboa nos últimos anos. Diz que foi um falhanço na gestão da segurança.

Para João Ferreira, a instalação de câmaras de vigilância proposta pela PSP não resolve por si só os problemas. O vereador do PCP na Câmara de Lisboa considera que o mais importante é o policiamento de proximidade. Para João Ferreira, o fecho de esquadras nunca deve acontecer.

Com o acordo de PS e PSD, diziam-nos assim: "Não são precisas esquadras porque os polícias querem-se é na rua". Ora, a realidade o que demonstrou foi que as esquadras fecharam, que se perdeu o referencial do ponto de vista da segurança para as populações, que se vá perguntar a essas populações se estão mais ou menos seguras desde que a esquadra encerrou. E todas vão dizer que evidentemente, cresceu o sentimento de insegurança e cresceu um certo tipo de criminalidade que não se verificava quando a esquadra lá existia.

João Ferreira no Causa Própria da Rádio Observador. Esteve também Luís Newton, o líder do PSD na Associação Municipal de Lisboa, que defende uma complementaridade entre o policiamento de proximidade e a videovigilância. Acusa, no entanto, a esquerda de falta de preocupação com os agentes de segurança.

O problema das esquadras não é alguém que um dia acordou e decidiu fechar esquadras pelo país fora. Não, o problema das esquadras é a dificuldade que nós temos em ter efetivos. Eu também não disse que nós somos contra as esquadras de bairro. Não. Nós somos a favor desta complementaridade. Agora, nós não podemos ter uma esquerda que constantemente mina a autoridade das forças de segurança, levando inevitavelmente depois a que não seja também atrativo ser sargento da PSP.

O social-democrata lembra que na Amadora já foram instaladas câmaras de videovigilância, uma medida que, no entendimento de Luís Newton, resultou numa redução da criminalidade.

E Luís Montenegro recusa que os países da NATO consigam investir 5% do Produto Interno Bruto no setor da defesa, um pedido que já tinha sido feito por Donald Trump.

Em declarações aos jornalistas em Berlim, o primeiro-ministro português diz que esse objetivo não tem pernas para andar.

Não, naturalmente não é exequível no curto prazo, nem no médio prazo, um rácio desses em termos de despesa versus o Produto Interno Bruto. É preciso termos a noção de que é compreensível que se peça aos Estados aliados um esforço maior numa altura onde a resposta também tem que ser maior. Acho que todos percebemos isso e, como eu tenho dito muitas vezes, investir na Aliança Atlântica é salvaguardar a nossa soberania e a nossa segurança.

Luís Montenegro deixa ainda um apelo aos Estados Unidos. Espera que as pontes e o diálogo sejam salvaguardados com Donald Trump como presidente. Donald Trump que toma posse amanhã em Washington para um segundo mandato, ou melhor, toma posse na segunda-feira para um segundo mandato à frente da Casa Branca.

Sete minutos para lá da 13h, Zé, vamos a outras notícias que estão a marcar esta manhã, tarde de sábado.

Em Espanha, um acidente com um teleférico provocou pelo menos 17 feridos graves numa estância de esqui de Asten, nos Pirinéus. O balanço foi feito há momentos pelas autoridades de Aragão. Nove dos feridos estão em estado crítico. Para as operações de salvamento foi enviado um avião médico e também um helicóptero. No local estão mais de uma dezena de ambulâncias. O governo de Moçambique admite dificuldades no pagamento imediato do 13º mês à função pública. O porta-voz do Conselho de Ministros diz que na origem destes constrangimentos estão os impactos negativos das perturbações que resultam das manifestações no país. O Executivo, que tomou posse hoje, afirma que vai tentar resolver o problema em breve. Quanto à Justiça, afirma que vai combater a corrupção e contribuir para a transparência.

É assim que fechamos o Jornal da Uma da tarde, edição do José Rafael Lopes.