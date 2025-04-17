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De Braga. É agora 13h, está no ar o "Jornal da Uma", com a edição do Vasco Maldonado Correia. Vasco, o secretário-geral do PS já divulgou os documentos sobre os imóveis de Lisboa e Montemor-o-Novo. Estão já disponíveis no site da campanha do PS.

Negócios no valor de mais de € 1 milhão e que levaram o Ministério Público a abrir uma averiguação preventiva com o lema "quem não deve, não teme". Estão disponíveis agora nove documentos sobre este património no site da campanha do Partido Socialista. Pedro Nunes Santos divulgou escrituras, contratos, cadernetas prediais e também notificações sobre IMI e são ainda recuperadas notícias e respostas à comunicação social que foram dadas na altura em que este caso veio a público em 2023.

Na análise, o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, considera que Pedro Nunes Santos esclareceu, com estes documentos, grande parte das suspeitas que recaem sobre a compra dos dois imóveis.

Ainda assim, indica também Rui Pedro Antunes que há apenas um valor que o secretário-geral do PS ainda precisa de explicar.

A escritura diz que há um empréstimo de € 175 mil, que também é normal, o qual foi contraído ao BS, e depois sobram 70 mil para o custo total da casa. Portanto, Pedro Nunes Santos sugeriu ontem que o pai o ajudou. Aquilo não esclarece quem é que pagou os 70 mil de entrada. A documentação, de facto, vem validar umas partes daquilo que eram as dúvidas que surgiam. Resta saber agora o que pode surgir dali e extrair-se daquilo que são as dúvidas do Ministério Público, nós também não sabemos tudo o que está a ser investigado.

Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, sobre o caso dos imóveis de Pedro Nunes Santos.

E a coordenadora do Bloco de Esquerda reitera que a campanha eleitoral não deve ser marcada por este tipo de casos.

São palavras de Mariana Mortágua, em Castelo Branco, onde hoje se juntou ao plenário de trabalhadores do call center da Segurança Social da cidade. A bloquista afirma que existem outras prioridades que devem ser discutidas durante a campanha.

Acho que a campanha não deve ser de casos. Acho que a campanha deve ser da vida das pessoas. Das casas, pode ser, certamente, que elas estão muito caras e é muito difícil pagar casa. E também dos salários.

Prioridades de Mariana Mortágua, aqui num registo captado pela RTP3, quer foco nos problemas dos portugueses ao longo das próximas semanas.

E depois do arquivamento do inquérito à operação policial no Martim Moniz, a ministra da Administração Interna enaltece o papel das forças de segurança.

Margarida Blasco reafirma as conclusões da Inspeção-Geral da Administração Interna, que conclui que a rusga cumpriu todos os critérios legais e sublinha que o relatório foi feito por uma entidade independente.

As forças de segurança cumprem as suas funções dentro da legalidade democrática e, de qualquer das formas, aquilo que eu vos quero dizer é que são a primeira linha para defender as populações. Foi um processo feito por uma entidade externa, de controle externo policial, que tem a sua independência e é para o relatório que eu remeto.

Declarações de Margarida Blasco num som captado pela CNN Portugal em reação à arquivação do inquérito à operação policial no Martim Moniz pela IGAI. Aconteceu em dezembro, dezenas de imigrantes foram encostados à parede. A IGAI considera que a operação cumpriu a lei e optou pelo arquivamento do inquérito.

E a coordenadora do Bloco de Esquerda já reagiu ao arquivamento do IGAI.

Mariana Mortágua diz que as forças de segurança foram instrumentalizadas na operação no Martim Moniz e mesmo depois do arquivamento, mantém a crítica à rusga da PSP.

Nós mantemos nossa crítica. Nossa crítica é política, tem a ver com a instrumentalização das forças de segurança, não respeitando a hierarquia definida e não respeitando critérios técnicos dessa ação. Nós não conhecemos os resultados dessa ação do governo, que foi determinada e assumida pelo governo, e portanto mantemos a nossa crítica à forma como o governo instrumentalizou essa ação.

Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, num som captado pela CNN Portugal.

E a Polícia Judiciária deteve o principal suspeito do homicídio de um jovem de 19 anos numa rixa em Braga.

É o que está a avançar o Correio da Manhã. As autoridades conseguiram identificar e localizar o suspeito em poucos dias. De acordo com o jornal, trata-se de um homem de 27 anos que está agora indiciado do crime de homicídio qualificado. Relembro que Manuel Gonçalves, conhecido como Manu, tinha 19 anos, foi assassinado com uma arma branca à porta do Bar Académico da Universidade do Minho no último fim de semana.

Desporto agora, no Jornal da Uma. O Sporting recebe amanhã o Moreirense, num jogo a contar para a jornada 30 do campeonato. Em caso de vitória, os Leões isolam-se na liderança da Primeira Liga.

E vingam o resultado da primeira volta. Lembro que o Moreirense já ganhou por 2 x 1 ao Sporting esta época. Na altura, o resultado teve também consequências para a saída de João Pereira do comando técnico dos Leões. Ora, o atual técnico, Rui Borges, reencontra amanhã uma equipa que já orientou e sublinha a qualidade da formação de Moreira de Cónegos, mas sobretudo o histórico do Moreirense esta temporada nos jogos contra os três grandes.

Não, o Sporting está focado e concentrado naquilo que controla, que é o jogo. Por isso é o Moreirense, que é uma equipa que em sua casa venceu o Sporting, venceu o Porto, empatou com o Benfica, perdeu por um golo no Estádio da Luz e fez um belíssimo jogo, se calhar o melhor jogo do Moreirense da época. Por isso uma equipa muito competitiva, uma equipa muito bem organizada, que já vem bem há dois, três anos.

Rui Borges na antevisão do frente a frente com o Moreirense, ele que treinava até há bem pouco tempo a equipa de Moreira de Cónegos, aqui num registo captado pela página oficial do Sporting.

Sporting e Moreirense é um jogo que pode acompanhar amanhã com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador, a partir das 20h30. É agora 13h06. Vasco, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Os pedidos de autodeclaração de doença aumentaram nos últimos dois anos, de acordo com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, entre os dias 1 de maio de 2023 e 31 de março deste ano, foram passadas quase 900 mil baixas de curta duração. Em média, em 2023, foram passadas mais de mil baixas por dia, um número que subiu para cerca de 1200 no último ano. Para além disso, entre 2023 e 2024, cerca de 160 mil utentes atingiram o limite de duas autodeclarações de doença por ano. Oitenta e dois adeptos foram impedidos de entrar em recintos desportivos no primeiro trimestre deste ano. Os dados são da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. O relatório ao qual a Lusa teve acesso revela que 63 destes adeptos foram condenados por utilização de artefactos pirotécnicos. No total, estão proibidas de aceder a recintos desportivos em Portugal 430 pessoas, isto de acordo com dados do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto. A fotografia de uma criança palestiniana mutilada na sequência de um ataque israelita na Faixa de Gaza venceu o prémio de fotografia do ano do concurso World Press Photo. A autora da fotografia é palestiniana, chama-se Samur Abu Elouf. A imagem do menino de nove anos foi originalmente publicada no New York Times. A fotógrafa é freelancer, vive atualmente no Qatar, mas tem retratado as famílias que conseguiram sair do enclave palestiniano para receber tratamento médico.

Ponto final no Jornal da Uma, que teve edição do Vasco Maldonado Correia.