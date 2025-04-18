Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Rádio Observador. As notícias da Uma com a Vanessa Cruz. O quanto antes, Vanessa. Pedro Nuno Santos quer que a averiguação preventiva de que está a ser alvo seja clarificada o mais rápido possível.

O líder do Partido Socialista adiantou ontem que vai dar entrada de um requerimento para ser ouvido pelo Ministério Público, ainda antes do arranque da campanha eleitoral oficial. Hoje, Pedro Nuno Santos disse esperar que a Justiça seja sensível e o chame nos próximos dias.

Obviamente que isto tem impacto, confunde as pessoas e é injusto, porque nós precisamos de ter todos os dados para fazer as nossas escolhas e obviamente que um caso como o que foi noticiado gera confusão nas pessoas e eu acho que é do interesse de todos que seja clarificado.

Pedro Nuno Santos, depois de ontem o Canal não ter avançado e o Expresso confirmado que esta averiguação preventiva às casas do líder do PS foi aberta pelo Ministério Público, depois de uma investigação ter sido arquivada no ano passado sobre este mesmo tema, os imóveis detidos pelo secretário-geral socialista, foi arquivada pelo DIAP do Porto.

O secretário-geral do PS insiste ainda, Vanessa, em demarcar-se de qualquer colagem ao caso de Luís Montenegro.

E avisa que é inevitável que o caso Spinonviva, que ensombra o primeiro-ministro e líder do PSD, entre na campanha.

Não há, em nenhum dos casos, qualquer tipo de equivalência. As equivalências que se fazem entre os políticos destroem a própria democracia e, por isso, a avaliação que nós fazemos do nosso principal adversário e do líder do nosso principal adversário é uma avaliação importante que não pode deixar de estar na campanha. Eu percebo que não queiram fazer no que diz respeito a mim, porque percebem bem que não me podem comparar com o Luís Montenegro.

Pedro Nuno Santos, em declarações captadas pela RTP numa visita a um lar de idosos em Sintra. O autarca de Vizela e líder do PS Braga queixa-se de instrumentalização da vida privada para fins de combate político. Estará, Vanessa, a ser investigado por violência doméstica.

A notícia foi avançada ontem pelo Observador. A Procuradoria-Geral da República e a GNR confirmam que há um inquérito aberto contra Vitor Hugo Salgado por violência doméstica. A mulher terá dado entrada nas urgências em Guimarães depois de alegadas agressões que terão ocorrido em fevereiro, em dois momentos distintos, em menos de 24 horas. Hoje, o autarca de Vizela, num comunicado conjunto assinado com a mulher, alegada vítima dessas agressões físicas, falam os dois num atentado à dignidade individual, da ética democrática e da proteção de menores. Dizem que não vão contribuir para prolongar o que classificam de ruído e que não prestam mais declarações sobre este assunto. O PSD Vizela, entretanto, também reage à notícia do Observador, à Rádio Vizela, rádio local, diz que se as suspeitas se confirmarem, o presidente da Câmara, que é socialista, deve abandonar o cargo de imediato.

Este fim de semana é fim de semana de Páscoa e a GNR já registou mais de 1500 acidentes rodoviários, sendo que duas pessoas morreram.

E 30 ficaram feridas com gravidade, quase 450 com ferimentos ligeiros. É o balanço até agora da Operação Páscoa, entre os dias 11 e 17 de abril. Em entrevista ao Observador, a major Lígia Santos não faz comparações com anos anteriores, mas aponta aqui uma maior recetividade por parte dos condutores às ordens e à sensibilização feita pela GNR, ao mesmo tempo que lamenta o elevado número de contraordenações.

Continuamos a verificar o registo quer de sinistralidade rodoviária, que tentamos obviamente que não aconteça e para isso estamos no terreno, demonstrando visibilidade e obviamente fiscalizando, quer também do registo de contraordenações que continuamos a ter. E dou o exemplo, entre dia 11 e dia 17, temos registo de mais de 9 mil contraordenações registadas. E um dado aqui que nos causa preocupação, precisamente as pessoas que, para já, neste período temporal, detivemos 273 pessoas por conduzirem com taxa de álcool considerada crime.

A enfatizar aqui a major Lígia Santos, essas mais de 270 detenções por excesso de álcool, também 160 por condutores que não têm habilitação legal. A Guarda Nacional Republicana vai continuar a dar prioridade à fiscalização nesta Páscoa, que se celebra no domingo.

Nos Estados Unidos, os republicanos iniciaram a investigação a Harvard, no Congresso dos Estados Unidos.

E Donald Trump ameaça ir mais longe, admite retirar a isenção fiscal concedida à universidade norte-americana. A administração da Casa Branca acusa Harvard de espalhar o ódio e a estupidez e alega que a instituição está a permitir o crescimento do antissemitismo durante os protestos estudantis contra a guerra em Gaza. No Congresso, os republicanos argumentam com a violação das leis de igualdade. A Universidade de Harvard tem mais de US$ 2 bilhões em bolsas congeladas nesta altura porque rejeitou acatar essas exigências do governo norte-americano.

Na guerra da Ucrânia, os Estados Unidos mostram-se prontos para seguir em frente se não for possível chegar a um acordo de paz.

O aviso é deixado por Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, em declarações antes de partir para Paris e depois de ter estado reunido com autoridades europeias e ucranianas. Lembra que a guerra na Ucrânia não é uma guerra dos Estados Unidos. Diz que Donald Trump passou 87 dias ao mais alto nível empenhado em pôr fim a este conflito, mas sem sucesso, e avisa que os Estados Unidos estão a chegar agora a um ponto em que precisam de decidir se é possível ou não colocar um fim à guerra na Ucrânia, se não for possível chegar a um acordo de paz, seguir em frente, seja lá, Ana, o que isso for.

Vanessa, chegamos assim ao final deste jornal aqui na Rádio Observador, jornal da Uma, coedição da Vanessa Cruz.