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Uma da tarde. Jornal da Uma, na Rádio Observador, a edição é do José Rafael Lopes. Em fim de semana de constrangimento nos serviços de saúde, o diretor-executivo do SNS garante que a situação está controlada e que não há risco para os utentes.

O fim de semana da Páscoa está a ser marcado pelo encerramento de vários serviços de urgência, de ginecologia e obstetrícia, bem como de pediatria, com mais impacto na região de Lisboa e Vale do Tejo. Hoje, há 10 urgências fechadas, mais duas do que ontem. No Sob Escuta, aqui na Rádio Observador, Álvaro Almeida garante que a capacidade de resposta está assegurada e que há protocolos estabelecidos para que, em casos de maior afluência, grávidas de baixo risco sejam encaminhadas para os hospitais privados.

Estamos a assegurar que a capacidade de resposta não é esgotada, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, que como sabemos, é aquela que é mais pressionada. Mas mais do que isso, temos protocolos de emergência definidos. Se houver um excesso de afluência nas maternidades da região de Lisboa, há a possibilidade, de acordo com esses protocolos, de transferir grávidas de baixo risco para hospitais privados, libertando as maternidades mais diferenciadas para os casos mais complexos.

Responde ainda às críticas do antecessor, Álvaro Almeida, a falar sobre Fernando Araújo, que também aqui na Rádio Observador o acusou de não ter um plano de contingência para garantir a capacidade de resposta dos serviços de urgência. O diretor-executivo do SNS, Álvaro Almeida, rejeita as críticas e reitera que houve planeamento prévio do fim de semana da Páscoa.

Eu não sei se o professor Fernando Araújo estava a falar como ex-diretor-executivo, se estava a falar como candidato do Partido Socialista no Círculo do Porto. Mas em qualquer dos casos, o que eu lhe posso dizer é que obviamente que a direção-executiva esteve a planear este fim de semana. E não só esteve a planear esse fim de semana, está continuamente a trabalhar para garantir a resposta durante todo o fim de semana.

Álvaro Almeida, que recusa a situação de risco, diz que, tal como no ano passado, há portas fechadas, sim, mas o SNS continua a funcionar.

O diretor-executivo do SNS foi ainda confrontado com o caso de uma mulher grávida que esteve três horas numa ambulância à espera para ser atendida.

O caso aconteceu na semana passada. Uma mulher grávida, 34 semanas, residente na Moita, permaneceu numa ambulância quase três horas antes de ser encaminhada para a Maternidade Alfredo da Costa. Álvaro Almeida atribui responsabilidades.

Não devia ter esperado, como lhe foi dito, no Hospital do Barreiro, onde estaria sob monitorização e continuamente observada, com capacidade de resposta. O problema é que ela não quis. Saiu do hospital, contra parecer médico, e por isso é que teve que aguardar na ambulância, porque estava à porta de casa à espera de resolver este problema. Mas o que deveria ter acontecido é que todo o processo deveria ter sido conduzido com a senhora no Hospital do Barreiro, como lhe foi dito para fazer.

E, portanto, foi ela que quis sair do hospital. É isso que me está a dizer?

Sim. Foi desaconselhada, mas ela insistiu e assinou alta contra parecer médico.

Álvaro Almeida diz que a mulher deveria ter aguardado no Hospital do Barreiro, onde estaria sob observação clínica, mas que a senhora não quis e que, por isso, acabou por ter de esperar dentro de uma ambulância. Neste Sob Escuta, na Rádio Observador, Álvaro Almeida deixa ainda a garantia de que sai se Luís Montenegro não vencer as eleições.

Eu não faço cenários, mas eu fui nomeado por este governo, chefiado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro. Continuarei na direção-executiva enquanto se verificarem duas condições: uma é o primeiro-ministro ser Luís Montenegro e a segunda é o senhor primeiro-ministro querer que eu continue como diretor-executivo.

Destaques da entrevista de Álvaro Almeida, há instantes, aqui na Rádio Observador. Num fim de semana marcado por constrangimentos nas urgências hospitalares, o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde garante que a situação está controlada, não há risco para os utentes.

Domingo de Páscoa e o Papa Francisco surpreendeu os fiéis hoje na Praça de São Pedro. O líder da Igreja Católica denuncia a dramática e desprezível situação humanitária em Gaza.

Aconteceu durante as celebrações do domingo de Páscoa no Vaticano, a partir da varanda da Basílica de São Pedro, o Papa assistiu à bênção Urbi et Orbi, visivelmente fragilizado. A mensagem foi, por isso, lida pelo mestre de cerimônias, Diego Ravelli. O líder da Igreja Católica classifica a situação em Gaza como dramática para toda a humanidade.

"Estou próximo do sofrimento dos cristãos na Palestina e em Israel, bem como de todo o povo israelita e palestiniano. O crescente clima de antissemitismo em todo o mundo é preocupante. Ao mesmo tempo, os meus pensamentos vão para a população e especialmente para a comunidade cristã em Gaza, onde o terrível conflito continua a gerar morte e destruição e a provocar uma situação humanitária dramática e ignóbil. Apelo às partes beligerantes: cessem o fogo, libertem os reféns, ajudem a população que tem fome e aspira a um futuro de paz." A mensagem escrita pelo Papa Francisco, lida pelo mestre de cerimônias do Vaticano. Pela primeira vez, o Papa Francisco não presidiu às cerimônias. Ainda está a recuperar de uma pneumonia pulmonar e tem estado ausente nas celebrações da Semana Santa.

Desde o início da trégua de Páscoa, a Rússia atacou a Ucrânia 26 vezes. É o que diz Volodymyr Zelensky.

O presidente ucraniano atualizou os dados de ataques do exército russo nas redes sociais. Desde as 10h o exército ucraniano nota um aumento do número de bombardeamentos e de ataques com drones. De acordo com Kiev, em várias áreas da linha da frente, a Rússia continua a utilizar artilharia pesada. Zelensky assegura que estão a ser documentadas todas as violações russas deste cessar-fogo de 30 horas. Importa recordar que também esta manhã, Moscovo acusou a Ucrânia de violar a trégua. O Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros queixa-se de bombardeamentos em Donetsk e também em direção a Gorlovka.

Passam seis minutos da 13h, Zé, temos tempo ainda para olhar para outras notícias que estão a marcar esta manhã de domingo de Páscoa.

Em Gondomar, um técnico do INEM foi agredido e sofreu traumatismos durante uma emergência na noite de sábado. O caso é hoje revelado nas redes sociais. O Instituto Nacional de Emergência Médica afirma que o técnico foi vítima de agressão e a restante equipa alvo de ameaças. O INEM assegura que vai ativar todos os meios legais para defender os profissionais. Angola atingiu as 500 mortes por cólera desde o início do surto em janeiro. O ponto de situação é feito pelo Ministério da Saúde angolano e dá conta também de que nas últimas 24 horas, mais de 250 pessoas receberam alta. Há ainda mais de mil pessoas que ainda estão internadas. O governo ucraniano exige um pedido de desculpa da rede norte-americana Fox News, em causa a identificação de Kiev como uma cidade russa durante a transmissão das celebrações de Páscoa. A Fox ainda não se pronunciou sobre o assunto. E para terminarmos este jornal da Uma, neste domingo de Páscoa, João, hoje falámos de várias tradições da Páscoa.

Ainda estou a pensar na omelete.

Ainda estás a pensar na omelete? E agora trago-te mais uma bastante diferente, mas antes deixa-me perguntar-te uma coisa: gostas de filmes, livros, cinema? Qual é a tua preferência?

Eu não sou muito esquisito. Eu gosto um bocadinho de tudo.

Se fores mais para a questão de livros de crime, tenho aqui o destino perfeito para ti: a Noruega.

Então.

Isto por quê? Porque a Páscoa lá é marcada por um grande clima de mistério. Se por cá temos filmes de animação nas televisões, na Noruega apenas são exibidos filmes de crime e policiais durante os cinco dias em que se celebra a Páscoa por lá.

Estranho.

O país para, os noruegueses juntam-se em família para ler livros, para ver filmes, todos com a questão de enigmas, mistério, crime, e isto chega a um ponto quase ridículo. Até mesmo os pacotes de leite vêm com mistérios e enigmas para serem resolvidos.

Olha, eu sei de alguém que não ia conseguir resolver nada, mas como é que isto tudo começou?

A história diz-nos que começou em 1923, quando no domingo de Páscoa foi lançado o anúncio de um novo romance criminal. Desde aí, todos os filmes ou séries policiais e de crime esperam até esta altura para então serem lançados e acabou por se criar aqui esta cultura do policial e do crime.

É uma forma irreverente, não é? Pelo menos diferente.

Diferente, sem dúvida.

Agora, se eu ia passar a Páscoa inteira a ver filmes, não, acho que não. E tu? Também não?

Não sou apreciador.

Não. Eu gosto de um bom filme de animação. Acho que é o ideal para estas alturas. Fica por aqui o Jornal da Uma.