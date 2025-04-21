Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Jornal da Uma, na Rádio Observador, com Miguel Cordeiro. Miguel, o primeiro-ministro reage nos próximos minutos à morte do Papa, mas antes a imprensa italiana avança que Francisco terá morrido de um AVC.

É o que dizem vários órgãos de comunicação social, entre eles o Corriere della Serra. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo Vaticano. O Papa Francisco morreu às 6h30 da manhã, hora de Lisboa. Morreu na Casa de Santa Marta. Tinha estado recentemente internado durante cinco semanas no hospital em Roma, devido a um caso de pneumonia bilateral e também por causa de outros problemas respiratórios. Francisco liderava a Igreja Católica desde março de 2013. Na altura, substituiu Bento XVI.

E o cardeal Américo Aguiar acredita que o Papa Francisco deu um novo pulmão à Igreja Católica.

Pede ao sucessor que não abandone o mote "todos, todos, todos". O bispo de Setúbal recorda o pontífice Francisco em entrevista ao Observador. Américo Aguiar diz que a Igreja está sempre a ser reformada, mas reconhece que Francisco lhe deu um novo alento.

Lá está. Este irmão da América Latina, argentino, filho e neto de migrantes, jesuíta, com uma experiência de vida diversificada, tudo isto podia parecer um problema e um obstáculo, pelo contrário, foi uma oportunidade da Igreja traduzir o Evangelho de outra maneira, com outro coração, com outro pulmão, com outra capacidade mais arejada, mais fresca, daquilo que estamos habituados aos irmãos da América Latina.

Foi isso que Francisco deu à Igreja, um novo pulmão, uma forma mais arejada de interpretar as escrituras.

Sim, não tenho dúvida. Aliás, o Papa João XXIII falava no aggiornamento, abrir as janelas. Depois, o João Paulo II dizia: "Abrir as portas do coração a Cristo". Eu acho que continuamos no movimento de abrir.

Américo Aguiar reconhece que a Igreja teria a perder se o sucessor de Francisco deixasse cair esse mote, todos, todos, todos, a abertura da Igreja Católica a todos. O bispo de Setúbal é um dos cardeais que vai poder votar para escolher o novo Papa. Diz que nunca lhe passou pela cabeça ser eleito sucessor de Francisco.

E pode ouvir na íntegra a entrevista ao cardeal Américo Aguiar mais logo aqui na Rádio Observador, na Tarde Política. Miguel, o Santuário de Fátima destaca as marcas profundas que Francisco deixou quando visitou Portugal.

O Papa visitou duas vezes Portugal, uma em 2017, no centenário do Santuário de Fátima, a outra mais recente, em 2023, na Jornada Mundial da Juventude. O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, destaca o legado de Francisco enquanto líder da Igreja Católica.

Recordamos, sobretudo, aquilo que foram os caminhos de renovação que o Papa abriu à Igreja desde o primeiro momento. Foi um papa que não teve medo de rasgar novos horizontes e de deixar à Igreja, como herança, neste momento, caminhos de renovação. Também me apraz sublinhar, particularmente, a ligação do Papa a Fátima desde o início. O Papa já tinha-

Desculpamos, Carlos Cabecinhas. Interrompemos aqui essa posição deixada hoje pelo reitor do Santuário de Fátima, porque Luís Montenegro já está a falar no Funchal, neste dia de morte do Papa Francisco. Vamos escutar o primeiro-ministro português.

O pastoral simples e direto, bem como o legado de profunda humanidade, de compromisso e proximidade com os mais pobres, com os indefesos e com os marginalizados. O Papa Francisco foi verdadeiramente o rosto sereno da fé. O Papa Francisco foi o primeiro papa jesuíta, o primeiro da América Latina e o primeiro a escolher o nome Francisco, inspirado em São Francisco de Assis. Desde que foi eleito papa, em 2013, o Papa Francisco foi reconhecido por todas as fés e ideologias como um líder espiritual autêntico, ecumênico e comprometido com os desafios do mundo contemporâneo, como é o caso do combate à pobreza, a preservação do planeta e a promoção da inclusão, da justiça social e da paz. A sua mensagem foi sempre uma mensagem de esperança e um apelo à construção de pontes e não de muros. Também por isso, os portugueses se identificaram sempre tanto com o Papa Francisco, numa relação de amizade e fraternidade recíprocas, que iam para além das convicções religiosas e apelavam ao mais genuíno sentido de humanismo e solidariedade. As visitas do Papa Francisco a Portugal, no centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima e na Jornada Mundial da Juventude, deixaram uma marca indelével que perdurará na memória dos portugueses. O todos, todos, todos, apelo simultâneo à inclusão e à conversão, que lançou ao mundo na sua primeira missa em Lisboa, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, será recordado como um apelo à autenticidade da fé. Os portugueses e o mundo despedem-se do Papa Francisco com gratidão. O seu legado e a sua vida serão fonte de inspiração para gerações futuras, dentro e fora da Igreja. Enquanto se aguardam indicações da Santa Sé sobre a data das exéquias, o governo de Portugal propôs a Sua Excelência, o Presidente da República, que fossem decretados três dias de luto nacional, que serão oportunamente confirmados, de acordo e coincidindo com as cerimônias fúnebres. Obrigado.

Três dias de luto nacional decretados pelo governo. A declaração de Luís Montenegro. Acompanhamos aqui à beira da CNN Portugal, uma declaração que foi feita no Funchal, já vestido de negro, gravata negra também, Luís Montenegro a cumprir esse protocolo do luto nacional que vai durar três dias, luto em Portugal pela morte do Papa Francisco. Luís Montenegro a fazer esta declaração a partir da Madeira. Vão-se somando homenagens ao legado do Papa Francisco. Tem sido assim desde o início da manhã. Connosco em estúdio está a jornalista Nadine Soares. Nadine, vamos a essas reações que têm surgido em Portugal. Ouvimos agora Montenegro, mas desde bem cedo os líderes partidários têm falado neste adeus ao Papa Francisco.

Sim, o PS lembra que Portugal teve a honra de receber o Papa duas vezes. O secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, escreveu na rede social X que o líder da Igreja Católica foi uma voz firme pela dignidade humana e construção de pontes entre culturas. André Ventura falava num dia de tristeza e sofrimento para todos os cristãos do mundo inteiro. O líder do Chega destaca a marca inspirada deixada pelo sumo pontífice, que morreu hoje aos 88 anos. Também na rede social X, os liberais já reagiram. Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, lamenta a morte do líder da Igreja Católica e apresenta condolências a todos os que se inspiraram em Francisco. Ideia acompanhada também pela líder do Bloco de Esquerda, que escreve que crentes ou não crentes, Francisco deu a esperança a todos. Mariana Mortágua lembra as palavras do Papa Francisco a exigir um cessar-fogo e condenação ao ódio contra imigrantes. O PCP deixa também uma mensagem na mesma rede social, lembra a ação do sumo pontífice na defesa dos excluídos, fala no homem que marcou a história da humanidade.

Reações dos diferentes líderes partidários. De qualquer forma, Nadine Soares, as mensagens não param de chegar de outras figuras no país.

Sim, é o caso de José Pedro Aguiar Branco, presidente da Assembleia da República, lembra o legado de Francisco na defesa da paz e no apoio aos refugiados da guerra. E ainda Marques Mendes, que destaca um pontificado inspirador e descreve Francisco como um dos papas mais marcantes da Igreja Católica. À semelhança de António José Seguro, que assinalou nas redes sociais que o Santo Padre foi uma voz incansável da luta pela paz e justiça social. O ex-presidente da República, Cavaco Silva, também lembrou a mensagem de compaixão deixada por Francisco, que lutou por uma Igreja mais atenta aos desfavorecidos da sociedade.

Reações em Portugal, sendo que a nível internacional também há várias reações à morte do Papa e por causa disso o jornalista Carlos Pedro está também conosco em estúdio. Ajuda-nos a detalhar essas reações que têm surgido nos diferentes pontos do globo. Começamos, Carlos, pela Argentina, o país de Francisco.

O presidente Javier Milei lamentou a morte do sumo pontífice e primeiro papa argentino, aliás, o primeiro papa não europeu na história da Igreja Católica. Através de um comunicado publicado na rede social X, o governo argentino destaca a incansável luta de Francisco para proteger a vida desde a sua conceção e promover o diálogo inter-religioso. Já na sua conta pessoal, na mesma rede social, o presidente Milei lembrou as diferenças entre os dois, mas faz questão de recordar para sempre com honra o dia em que conheceu o chefe da Igreja Católica. Nos Estados Unidos, a Casa Branca recorreu às redes sociais para lamentar a morte do sumo pontífice. A conta oficial do governo norte-americano, X, partilhou duas fotografias com Donald Trump e J.D. Vance ao lado de Francisco. A Casa Branca escreve ainda, e passo a citar: "Descanse em paz, Papa Francisco". Dos Estados Unidos para Israel, o presidente israelita Isaac Herzog fala num homem de profunda fé, paz e complacência. Através das redes sociais, Herzog recorda uma vida dedicada a ajudar os pobres e a pedir a paz num mundo conturbado, em especial no Médio Oriente. Também Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, recorreu à rede social X para recordar um papa dos pobres e dos oprimidos. Já a família real inglesa destaca a compaixão e preocupação de Francisco com a unidade da Igreja Católica. O rei Carlos III e a rainha consorte Camilla mostram-se profundamente tristes com a morte do líder da Igreja. Na Ucrânia, Volodymyr Zelensky reagiu esta manhã, recordou os momentos em que Francisco rezou pela paz em Kiev. Nas redes sociais, o presidente ucraniano recorda uma vida dedicada a Deus, às pessoas e à Igreja. Do lado do Conselho Europeu, António Costa recordou o Papa Francisco, profundamente compassivo, preocupava-se com os grandes desafios globais do nosso tempo, desde a migração até às alterações climáticas, desigualdade e paz, mas também com as lutas diárias das pessoas comuns, escreve hoje no X o antigo primeiro-ministro e atual presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Carlos, para além destas reações que aqui já detalhaste, há também alguns outros gestos a respeito da morte do Papa Francisco que estão a marcar o dia.

Sim, Miguel. Em França, destaque para os sinos da Catedral de Notre-Dame, que tocaram 88 vezes em memória dos 88 anos de Francisco. Em Paris, a Torre Eiffel vai estar com as luzes completamente apagadas durante esta noite. E em Itália, os jogos de futebol foram todos cancelados. Já em Bruxelas, as bandeiras do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia estão, a esta altura, a meia haste, em luto pela morte do Papa Francisco. Faleceu hoje, tinha 88 anos.

Reações e atitudes, também homenagens que vão surgindo um pouco por todo o globo, neste dia em que morreu o Papa Francisco.

E com a morte do Papa, a Igreja Católica entra agora num período de sede vacante, em que o trono fica vago até ser encontrado um sucessor.

Eleição que acontece quando se reunir o conclave, só depois do enterro do Papa e das reuniões preparatórias dos cardeais. Nessa altura, vai caber aos cardeais escolhidos eleger o próximo sumo pontífice. Mas este processo, como nos conta a jornalista Maria Miguel Duarte, não é um processo simples.

À porta fechada, em isolamento. É neste clima que acontece o conclave em que é escolhido o novo papa. O conclave só pode ter início 15 dias depois do papa morrer ou renunciar. No entanto, se nem todos os cardeais com direito a voto estiverem em Roma, pode-se esperar até ao 20º dia, mas justamente ao dia número 20, o conclave deve começar obrigatoriamente, quer estejam presentes ou não todos os cardeais eleitores. No primeiro dia, os cardeais reúnem-se na Capela Sistina, no Vaticano, à porta fechada. As chaves da sala são retiradas das portas e guardadas e o isolamento é verificado pelo camerlengo. É numa discussão secreta que os cardeais apontam os potenciais candidatos e Portugal tem quatro cardeais que podem votar na escolha do sucessor de Francisco: Manuel Clemente, António Marto, Tolentino Mendonça e América Aguiar. O conclave pode demorar vários dias e até semanas e durante todo o processo é vedado aos cardeais o contacto com o exterior e por regra há duas sessões diárias, uma de manhã e outra à tarde. O conclave mais longo da história durou cerca de 34 meses no século XIII. É num boletim de voto que cada cardeal vai escrever o nome do seu eleito. Os votos são depois recolhidos e lidos em voz alta. Os papéis, os votos, são cosidos uns aos outros e depois são queimados num forno. É daí que resulta o fumo que sai da chaminé da Capela Sistina e que diz ao mundo se a Igreja Católica tem ou não um novo papa. Se o fumo negro se tornar branco, quer dizer que foi encontrado um sucessor para Francisco. Se se mantiver negro, haverá nova votação. O processo continua até que um dos candidatos consiga dois terços dos votos. Se ao fim de três dias de votação nenhum dos candidatos conseguir, o processo eleitoral é suspenso por um dia para orações e discussões informais. Quando existe uma conclusão, é perguntado ao cardeal eleito se aceita a nova função e qual o nome pelo qual quer passar a ser designado. No caso de Jorge Mario Bergoglio, foi Francisco, foi o primeiro papa Francisco, numa referência a São Francisco de Assis, o fundador dos franciscanos, conhecidos pelo voto de pobreza. Depois, o nome do novo papa é anunciado pelo decano do Colégio dos Cardeais, a partir da varanda da Basílica de São Pedro, e o novo papa oferece a primeira benção apostólica.

Habemus papam.

Jornalista Maria Miguel Duarte, também apontar aquilo que acontece a partir de agora, uma vez que morreu o papa Francisco. Há semanas agora também de trabalho para escolher o sucessor de Francisco. Em Portugal foram decretados três dias de luto nacional. Mensagem de Luís Montenegro foi feita há pouco. O primeiro-ministro recordou o trabalho do papa Francisco, também as visitas que fez a Portugal em 2017 e em 2023 e apontou para esses três dias de luto nacional. Está com a Rádio Observador. Já a seguir vamos continuar em emissão especial para recordar o trabalho e a vida de papa Francisco.