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Uma da tarde, na Rádio Observador de Notícias, com edição de Miguel Cordeiro. E em destaque, Miguel, Portugal vai estar em luto nacional pela morte do Papa Francisco, entre 24 e 26 de abril.

Datas avançadas por Marcelo Rebelo de Sousa na última hora. O presidente da República esteve na Nunciatura Apostólica, em Lisboa, para assinar o livro de condolências pela morte do Papa Francisco. Foi aí que falou aos jornalistas. Detalhou o que vai acontecer em Portugal nos próximos dias. Na Nunciatura Apostólica está o jornalista Vasco Maldonado Correia, agora em direto. Boa tarde, Vasco. Luto nacional entre 24 e 26 de abril, e a sessão solene do 25 de abril, a Assembleia da República vai começar com um voto de pesar pelo Papa.

Ou seja, o luto nacional não vai afetar as cerimônias do 25 de abril, mas a memória do Papa Francisco vai estar presente. De resto, o chefe de Estado explicou aqui que quando daqui saísse da Nunciatura Apostólica, ia assinar o decreto para esses três dias de luto nacional.

O luto nacional, vou assiná-lo agora, estou à espera do diploma do governo e será, em princípio, do dia 24 ao dia 26, que é o dia do funeral. Incluindo a data de 25, penso que a ideia da Assembleia da República é manter a sessão, começando por um voto de pesar pela morte do Papa Francisco.

Quando sair dessa cerimônia na sexta-feira, Marcelo vai partir para Roma. Se tudo correr como previsto, diz o chefe de Estado, vai acompanhado pelo primeiro-ministro, pelo presidente da Assembleia da República e também pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. O presidente da República, que esteve aqui na Nunciatura Apostólica e na última hora foi recebido por Ivo Scapolo, o núncio apostólico, assinou uma mensagem no livro de condolências, que aqui está disponível até quinta-feira, sempre da parte da manhã, e escreveu nesse livro uma homenagem grata e saudosa de Portugal. Já à saída, aproveitou para contar a história de como o Papa Francisco se deixou conquistar pela mensagem daquele que, para os que acreditam, é conhecido como o milagre de Fátima.

Confessou-me que não conhecia bem a realidade de Fátima. E quando desceu do avião, a primeira vez, disse: "Ainda não estou conquistado para a mensagem de Fátima". No dia seguinte, quando partiu, disse-me: "Estou conquistado. O presidente tinha razão". E eu acho que o momento decisivo para ele ter sido conquistado não foi tanto a procissão das velas, que muitas vezes é impressionante para muitos católicos ou não católicos. Foi quando atravessou, que não é habitual, um papa atravessar de um lado a outro o centro, cheio.

Relação de Marcelo Rebelo de Sousa, que voltou a sublinhar que o Papa Francisco conseguiu tocar todos, crentes ou não crentes, de alguma maneira específica na vida de cada um.

Vasco, como dizias, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelo núncio apostólico, que deixou uma mensagem de agradecimento ao povo português pelo carinho que tem demonstrado pelo Papa Francisco.

Vale a pena explicar que a Nunciatura Apostólica funciona basicamente como uma embaixada do Vaticano, é a representação diplomática do Estado do Vaticano em cada país. É liderada em Portugal por Ivo Scapolo, que garantiu aqui aos jornalistas que o Papa Francisco tinha uma forte ligação ao nosso país.

Sabemos que o Papa Francisco amava de maneira especial Portugal. Veio aqui duas vezes, em 2017 e 2023, para a Jornada Mundial da Juventude. E sabemos também que o Papa conservava, de maneira especial, uma recordação muito positiva da experiência que teve com todos os jovens que participaram da Jornada Mundial da Juventude.

Apesar de ter estado em Portugal apenas duas vezes, amava o país, é o que garante Ivo Scapolo, que recebeu o Papa Francisco aqui na Nunciatura Apostólica, durante cinco dias, na altura da Jornada Mundial da Juventude, em 2023.

Visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Nunciatura Apostólica, onde o presidente da República confirmou também que vai estar presente no funeral do Papa Francisco no próximo sábado, juntamente com o presidente da Assembleia da República e com o primeiro-ministro português, as três mais altas figuras do Estado português. O Vaticano, entretanto, esta manhã anunciou que o funeral do Papa Francisco vai ser no sábado de manhã, às 10h, no Vaticano, 9h em Portugal continental, missa que vai decorrer em frente à Basílica de São Pedro. Depois da cerimônia, a urna segue para a Basílica de Santa Maria Maior, onde o Papa vai ser sepultado.

Em Fátima, centenas de pessoas estão reunidas a esta hora numa missa dedicada ao Papa Francisco.

Lembram os fiéis, o legado do líder da Igreja Católica, querem um sucessor que mantenha os mesmos valores. Nesta altura, a repórter Nadine Soares está em Fátima. Nadine, agora em direto, os fiéis querem um sucessor à altura de Francisco e que não esqueça temas como, por exemplo, a guerra.

Sim, a esta hora celebra-se a missa com orações dedicadas a Francisco. Dezenas de fiéis estão neste momento em oração. Ao mesmo tempo que outros queimam velas no Terreiro. São já duas filas para cumprirem estas promessas. Do norte ao sul do país, muitos são os fiéis que marcam hoje presença aqui em Fátima. É o caso da família Campos, que veio de Barcelos até aqui. A viagem já estava planeada, mas a visita tem um gosto especial depois desta notícia da morte do Papa Francisco, sentem que é uma despedida. João Campos, que veio com os filhos e a mulher, prefere olhar pro futuro e, como dizias, Miguel, como católico praticante, mostra-se preocupado com o contexto dos conflitos internacionais.

Eu acho que é muito importante, claro, que estamos ainda num tempo de guerra, com muitas dificuldades, é muito importante que se passe a mensagem do Papa Francisco para o que vai vir. Certamente, vamos ter um novo papa

João Campos, um dos muitos fiéis que conversou com a Rádio Observador há instantes. Há muitos anos que vem a Fátima, veio hoje para prestar essa homenagem ao Papa Francisco. Do próximo sucessor, diz que não se pode esquecer a luta pela paz e a preocupação com os atuais conflitos mundiais. Quer, por isso, ver os mesmos valores que eram defendidos por Francisco no próximo nome a ser escolhido pelo conclave. É o que defende este fiel, que continua agora a visita ao santuário, em direção à Basílica de Nossa Senhora do Rosário, por aqui, na Capela das Aparições, onde me encontro, continua esta missa dedicada ao Papa Francisco. Não há alterações deste dia, mas posso adiantar que todas as missas até sábado, dia do funeral que está marcado do Papa Francisco, vão ter novas orações dedicadas ao Papa Francisco e também o sino do finado, é um toque duplo do sino, que é uma homenagem fúnebre através dos sinos da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, essa homenagem por parte de Fátima ao Papa Francisco.

Reportagem de Nadine Soares, a partir de Fátima. Mais a norte, em Braga, a Sé de Braga também recebe muitos fiéis que querem orar pelo Papa Francisco. Por lá está a repórter Maria Rego. Maria, na Sé de Braga repetem-se as homenagens ao Papa Francisco?

Exatamente, Miguel. Por aqui, junto à Sé de Braga, como dizias, têm passado vários fiéis para prestarem orações ao Papa Francisco. Também no interior desta catedral foi colocada uma imagem do Papa, juntamente com flores, na parte da frente da igreja, junto ao altar. Colocaram esta imagem ainda antes do começo da missa das 11h30, que terminou também há pouco. Entre alguns destes fiéis estavam Albino Marques e Ana Braga. São um dos muitos casais católicos que por aqui passaram e que dizem que vão rezar pelo Papa Francisco nas suas orações. À Rádio Observador, Albino Marques explica que a última aparição do Francisco no domingo de Páscoa foi quase como uma despedida e que foi apanhado de surpresa com a morte do Papa.

Depois de no dia anterior, no domingo de Páscoa, o termos visto, eu acho que aquilo foi tipo despedida. Muito triste, porque foi um papa que esteve sempre à procura da paz, a proteger os pobres. Portanto, acho que o próximo sucessor vai ter uma vida um bocado complicada. Esperemos que não.

Também a esposa de Albino Marques, Ana Braga, falou de uma partida de um líder importante na igreja e destaca a mensagem deixada pelo Papa Francisco nas Jornadas Mundiais da Juventude por uma igreja para todos. Ao longo da manhã estivemos aqui a acompanhar esta passagem de vários fiéis. Muitos destacam o legado deixado pelo Papa Francisco e admitem, tal como Albino Marques, que o seu sucessor vai ter um desafio difícil. Amanhã realiza-se aqui nesta igreja, na Sé de Braga, uma missa em homenagem ao Papa Francisco. Acontece às 18h30.

Reportagem de Maria Rego, na Sé de Braga.

E Pedro Nuno Santos quer que a averiguação preventiva do Ministério Público fique resolvida antes das eleições de maio.

O secretário-geral do PS espera que o processo que o envolve seja clarificado antes de os portugueses votarem. Pedro Nuno Santos falou esta manhã para dizer que deve enviar ainda hoje o requerimento ao Ministério Público para ser ouvido sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito que o líder do PS queria fazer à empresa familiar de Luís Montenegro. Diz que espera que já não seja preciso.

Todos nós temos já informação suficiente pra tirarmos as nossas conclusões e não sermos surpreendidos daqui a alguns anos. Eu espero não ser necessária nenhuma comissão parlamentar de inquérito. Tenho a expectativa que até o final desta campanha, nós consigamos esclarecer o que ainda falta esclarecer. Eu não vou fazer nenhuma crítica, nenhuma apreciação sobre o trabalho do Ministério Público. O Ministério Público está a fazer o seu trabalho, eu tenho total respeito. Obviamente, eu já o disse, e acho que qualquer pessoa também compreende, as denúncias anônimas feitas nesta altura tiveram uma motivação política, como é evidente.

Agora surge Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, numa iniciativa do jornal "Écua". O secretário-geral do PS considera que a decisão que os portugueses têm que tomar é demasiado importante para que não haja um esforço de todas as instâncias para que as coisas sejam resolvidas até às eleições.

Miguel Cudeiro com o Jornal da Uma.