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Antena 1. Este é o "Jornal da Uma", com edição do jornalista Miguel Cordeiro. Miguel, abrimos este "Jornal da Uma" com a celebração do 25 de Abril no Palácio de São Bento, que vai acontecer apenas no dia 1 de maio.

Devido aos três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco, o Primeiro-Ministro adiou as celebrações festivas do governo. A celebração do 25 de Abril acontece em conjunto com o de 1 de maio, com a abertura ao público dos Jardins de São Bento. Atuam nesse dia Paulo e Teresa Miranda, grupos de Canto Alentejano e um concerto de Tony Carreira. Os três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco acontecem entre hoje e sábado.

E Pedro Nuno Santos diz que o governo errou ao adiar as festividades do 25 de Abril.

O secretário-geral do Partido Socialista esteve esta manhã no Porto, numa reunião com a Rede Europeia Antipobreza. Falou aos jornalistas no fim, fala numa decisão do governo com a qual nem o Papa Francisco estaria de acordo.

O governo cometeu um erro por má avaliação do sentimento do povo português. Não é a primeira vez, é só mais um exemplo. E por isso eu dizia há pouco que a melhor resposta que se pode dar a um governo que desvaloriza o 25 de Abril é o povo português participar de forma entusiasmada e massiva nas celebrações, com uma participação forte na marcha, a descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, na sexta-feira à tarde.

A posição de Pedro Nuno Santos, que falou também sobre o setor da saúde, concretamente acerca das urgências que vão estar fechadas durante o próximo fim de semana, fala de uma questão que mostra incompetência do governo. Atira também Pedro Nuno Santos que Luís Montenegro não deve continuar como primeiro-ministro.

Nós não nos podemos esquecer neste fim de semana que mais uma vez temos um número muito superior ao ano passado de urgências de obstetrícia encerradas e que o governo português tem revelado não só incompetência na gestão do Serviço Nacional de Saúde, como uma grande insensibilidade, empatia e incapacidade, do ainda primeiro-ministro, de dizer pelo menos uma palavra aos portugueses que estão a viver uma situação de ansiedade e até de angústia por sentirem ou terem receio de não terem resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde. Ora, um governo e um primeiro-ministro que não consegue falar de um problema como aquele que estamos a viver no Serviço Nacional de Saúde, que não tem uma palavra, que não consegue dar esperança nem confiança, aliás, ao longo deste ano, as coisas pioraram, não merece continuar a ser primeiro-ministro.

Pedro Nuno Santos, que desvaloriza também as sondagens que têm colocado a Aliança Democrática à frente do Partido Socialista, sendo que há outras que apontam para o contrário. Quis hoje Pedro Nuno Santos desvalorizar essas sondagens. Diz mesmo que há sondagens para todos os gostos.

E também a coordenadora do Bloco de Esquerda deixou críticas à decisão do governo de adiar as festividades do 25 de Abril.

Diz Mariana Mortágua que o 25 de Abril só tem uma data.

Nós não podemos aceitar que um governo decida que o 25 de Abril é uma data descartável, é uma data móvel, que se pode celebrar noutro dia qualquer. Não é! Esse desrespeito pelo Dia da Liberdade, esse desrespeito pelo Dia do Voto, é um desrespeito pela democracia. Nós não celebramos a data da democracia noutra data qualquer. É nesta, é amanhã, é no 25 de Abril. E com ou sem a vontade do governo, da direita e do Luís Montenegro, iremos sair à rua e o apelo que eu faço é para que toda a gente saia à rua, toda a gente que quer celebrar a liberdade, quer celebrar o voto e esse projeto coletivo de liberdade, que saia à rua amanhã, no 25 de Abril.

Declarações de Mariana Mortágua no Largo do Carmo, na última hora, declarações captadas pela CNN Portugal. Apela também Mariana Mortágua aos portugueses para não deixarem de celebrar o 25 de Abril e de sair à rua.

E a coordenadora das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril apela à comemoração popular.

Maria Inácia Resola entende que as habituais cerimónias que podem ser adiadas devido ao luto nacional, em respeito pela morte do Papa Francisco, são uma justificação do governo. A historiadora relembra que as iniciativas populares podem sempre ser feitas.

Há, por um lado, obviamente, a posição institucional e de Estado e, por outro lado, há o que são as celebrações populares. Nós temos visto uma crescente adesão de pessoas, todas as gerações, todos os partidos políticos, todos os credos a aderirem constantemente às iniciativas do 25 de Abril. Há muito que as celebrações estão em marcha e há exposições, há iniciativas, há concertos, há espetáculos por todo o país que não se centram exclusivamente nestes dias. E, portanto, Abril continua felizmente a celebrar-se hoje, amanhã e durante vários anos, esperemos.

Declarações de Maria Inácia Resola à Rádio Observador, a coordenadora das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril não acredita que o adiamento das cerimónias por parte do governo e esse momento de luto nacional possam impedir a celebração popular do 25 de Abril.

E a Polícia de Segurança Pública deu um parecer negativo à manifestação de extrema-direita que ia acontecer amanhã no Martim Moniz, em Lisboa.

Está agendada para amanhã essa manifestação. Agora há um parecer negativo por parte da PSP, uma concentração de grupos de extrema-direita no Martim Moniz. É uma manifestação patrocinada pelo partido ERGUE-TE, agendada para esta sexta-feira, dia 25 de abril. As autoridades acreditam que esta concentração, acontecendo no mesmo dia em que está previsto esse desfile do 25 de Abril na Avenida da Liberdade, são momentos ideologicamente antagônicos e que acontecendo à mesma hora e na mesma zona, na Baixa Lisboeta, podem pôr em causa a ordem e a tranquilidade pública. O parecer da Polícia de Segurança Pública surge no dia seguinte ao pedido de esclarecimentos do Bloco de Esquerda ao Ministério da Administração Interna sobre essa concentração e também sobre o dispositivo de segurança que estava a ser montado.

E a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais propõe a suspensão do diretor Chefe e guardas da prisão de Vale de Judeus.

Isto é o que revela uma fonte do Ministério da Justiça. Os visados são o diretor da prisão, o chefe e também sete guardas de Vale de Judeus. De acordo com a tutela, foram apurados indícios fortes de violação dos deveres disciplinares que justificam a aplicação desta sanção. Neste momento, estão ainda a ser notificados à acusação. Todos estes envolvidos vão ter ainda a oportunidade de se defender. A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, indica que este processo vai estar concluído em breve.

O que lhe posso dizer, o processo não é conduzido pelo Ministério da Justiça, é pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Foram notificados os visados do processo e agora está em fase de contraditório. Em breve será concluído, mas para já não tenho mais informações para lhe dar que estas. O que lhe posso dizer é que o processo não está terminado.

Ministra da Justiça num registo captado pela RTP.

E Miguel, o Sindicato dos Guardas Prisionais acusa a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais de cabala política.

Fala mesmo de uma acusação ridícula. São declarações do presidente do sindicato à Rádio Observador. Frederico Morais diz que é mais fácil acusar os profissionais do que admitir que há falta de recursos.

Assumem que não havia guardas prisionais suficientes naquele serviço, mas mesmo assim condenaram os guardas. Esqueceram-se que não somos nós que fazemos as escalas de serviço. E nós vemos isto como uma condenação política, só, mais nada, de uma classe que já vive em esforço e em dedicação para fazer funcionar os serviços prisionais há mais de 10 anos, que temos falta de elementos, temos falta de condições e fazemos funcionar os serviços. E vemos isto como uma tentativa de desculpabilização da incompetência dos serviços prisionais, da incompetência dos consecutivos governos que desinvestiram nos serviços prisionais. As pessoas têm que assumir responsabilidades e não somos nós os responsáveis daquela fuga.

A posição do presidente do Sindicato dos Guardas Prisionais à Rádio Observador, que em causa está a fuga de cinco fugitivos da prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre. Aconteceu em setembro do ano passado. Todos os reclusos já foram recapturados pelas autoridades.

E em Itália, a grande afluência de pessoas a Roma está a provocar constrangimentos na operação dos restaurantes que se situam junto ao Vaticano.

Até porque há muitas estradas cortadas, tudo isto está a dificultar a circulação de viaturas. Há também uma enorme enchente e grande controle policial. O enviado especial do Observador, Luís Soares, esteve esta manhã num restaurante português em Roma, um restaurante que foi frequentado pelo Papa Francisco na altura em que ainda era cardeal.

O bacalhau é a estrela do Tre Popoli, um restaurante português aqui em Roma, no Vaticano, e que chegou a ser frequentado pelo Papa Francisco. Carlo, proprietário deste restaurante, conta-nos que o Papa foi aqui trazido quando era cardeal. Quando visitava Roma, era aqui trazido por outros cardeais que vinham aqui também comer a este restaurante.

Ele, quando vinha aqui de visita, o cardeal Bergoglio, trazia aqui para comer juntos. Ele começou a pegar o hábito de vir comer aqui.

E gostava de comida portuguesa?

Sim, digamos que naquela altura que ele vinha ainda, a gente não fazia cozinha portuguesa, era só cozinha italiana.

E da cozinha italiana, o Papa Francisco gostava, por exemplo, de carbonara.

Gostava muito de carbonara e estes pratos típicos. Depois começamos a fazer cozinha portuguesa, mas ele praticamente já era Papa e, portanto, já não podia vir.

Agora o restaurante já serve pratos portugueses, mas Carlo confessa que a logística está complicada por causa da grande afluência de pessoas.

É mais confusão, porque também tem problemas com fornecedores que não podem entrar com os carros pesados para fazer entregas. Por resto, esta já era uma altura de muito trabalho, é mais confusional, mas é assim.

À hora de almoço, já alguns clientes se sentavam na esplanada do Tre Popoli, debaixo da bandeira portuguesa, a identificar este restaurante onde não faltam especialidades como a carne de porco à alentejana, até ao típico bacalhau e ao pastel de nata.

A reportagem do enviado especial do Observador ao Vaticano, Luís Soares. Quase 50 mil pessoas já prestaram homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro desde a manhã de ontem. Os dados foram divulgados pelo Vaticano. O Vaticano teve mesmo de alargar os horários das visitas devido à elevada afluência. Para sábado está agendado o funeral. São esperadas mais de 200 mil pessoas.

É o ponto final no jornal da Uma que teve edição do Miguel Cordeiro.