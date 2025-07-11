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Uma vez as notícias. Vamos ao Jornal da Uma, com a edição do Miguel Cordeiro. E Miguel, o PS acusa o Governo de estar a degradar a imagem da TAP e de querer vender a companhia aérea pelo preço mínimo.

Essas acusações foram deixadas pelo líder do grupo parlamentar do Partido Socialista nos Passos Perdidos da Assembleia da República. Eurico Brilhante Dias diz que o PS concorda com a necessidade de injetar capital na TAP e de procurar um parceiro estratégico, mas diz que assim o Governo não vai lá.

Mas aquilo que está a acontecer é que na luta político-partidária, o senhor ministro Miguel Pinto Luz, talvez com má consciência daquilo que aconteceu em 2015, está objetivamente a degradar o ativo e está a prejudicar Portugal e os portugueses, porque está a degradar e a minimizar o preço da TAP. Volto a dizer: este Governo não percebeu o sentido de Estado da intervenção do secretário-geral do PS e está objetivamente a fazer o máximo para vender a TAP pelo preço mínimo.

As críticas do Partido Socialista, já depois do debate de urgência pedido pelo Chega sobre a reprivatização da TAP.

E no Parlamento, no debate desta manhã, o ministro das Infraestruturas rejeitou privatizar a qualquer custo.

O debate de urgência que aconteceu esta manhã no plenário foi pedido pelo Chega, depois desse anúncio de ontem feito pelo Governo de que iria dar início à venda de 49,9% da companhia aérea nacional. Miguel Pinto Luz, o ministro, diz que a venda não vai ser feita ao desbarato.

Eu não sei quem falou em 500 milhões de euros. Eu sei que o Partido Socialista tem um investidor desconhecido que avalia a companhia em 6,4 mil milhões de euros e esse convite está feito, continua feito. Ajudem o país a encontrar esse investidor. E mais, o Governo deixou claro que se não entender que estão reunidas as condições necessárias e suficientes, garantido a bandeira, como o senhor deputado disse e bem, garantindo a TAP, as rotas, a dimensão estratégica, nós cancelamos, porque não vendemos a TAP ao desbarato. Não vendemos a TAP ao desbarato. Já o dissemos, mantemos o que dissemos.

Posição do Governo deixada no Parlamento. O ministro acabou por concordar com André Ventura sobre manter a TAP como uma companhia de bandeira nacional. Ventura assegura que o Chega nunca vai aprovar uma privatização total e selvagem da empresa.

E Miguel, o CDS está disponível para rever a lei da violência obstétrica e não a revogá-la. E a esquerda acusa a AD de querer impor um retrocesso nos direitos das mulheres.

Posições bem diferentes no debate desta tarde, no plenário da Assembleia da República. O CDS começou por defender a revogação da lei, mas acabou por admitir revê-la na fase de especialidade. A esquerda pede uma oportunidade para melhorar a lei. A acompanhar os trabalhos na Assembleia da República, está o jornalista João Gama. Junta-se agora em direto. Boa tarde, João. O Chega juntou-se à esquerda nas críticas às propostas do PSD e do CDS.

O que quer dizer que, Miguel, fazendo uma contagem rápida, esta do CDS para revogar a lei será mesmo chumbada quando chegar a altura das votações, que será na próxima hora, no final deste último debate desta sexta-feira. Mas como dizias, Rita Matias falou pelo Chega. O debate sobre a violência obstétrica começou com palavras de pesar por parte de todos os grupos parlamentares sobre as notícias de bebês que morreram em hospitais durante o parto ou pouco depois do parto. São as últimas notícias dos últimos dias. Rita Matias disse mesmo que o Estado português seria o primeiro a ser condenado por violência obstétrica e acusou a proposta do PSD e do CDS de ser inábil politicamente. Foram críticas muito repetidas à esquerda, mas antes foi João Almeida, deputado do CDS, abrir esse debate e dizer que está disponível para rever a lei. Diz que os centristas estão atentos às perceções que podem sair deste debate.

Escolhemos um caminho que pode ser entendido como um caminho radical. É um fato. Escolhemos o caminho da revogação da lei porque achamos que a lei estava tão mal feita que era melhor começar do zero. Mas somos sensíveis ao debate que daí resultou. Somos sensíveis aos apelos que daí foram feitos e somos sensíveis a uma coisa que a esquerda nunca é sensível, que é a perceções. Geraria uma perceção errada revogar a lei sem aprovar imediatamente outra? Então discutamos a lei e possamos alterá-la.

Declarações do deputado João Almeida, do CDS. Foram críticas também realizadas pelo PSD, que também quer a remoção deste conceito de violência obstétrica. A deputada Ana Oliveira, que o termo não é praticamente utilizado em nenhum país do mundo.

A Lei nº 33/2025, aprovada há poucos meses, apresenta muitos pontos positivos, mas falhou onde não devia falhar. O Bloco de Esquerda e o PAN fizeram uma lei sobre a violência obstétrica sem ouvir quem todos os dias cuida das grávidas e dos bebês em Portugal. O PSD não concorda com esse caminho. O termo "violência obstétrica" não é usado em praticamente nenhum país do mundo.

As declarações à direita, quer do CDS, quer do PSD. Toda a esquerda insistiu na necessidade de não revogar, mas sim de melhorar esta lei, que foi aprovada em março do ano passado. É o caso de Isabel Mendes Lopes, a líder parlamentar do Livre.

Porque não é existir uma lei que defende as famílias, que defende as grávidas, que defende as mães, que assusta as grávidas ou quem ambiciona ser mãe. O que assusta, na verdade, é não saber onde se vai ter o seu bebê, é não saber se as urgências pediátricas ao pé de casa vão estar abertas ou não

Haver uma lei que te protege nunca assusta. Na verdade, há aqui trabalho e há espaço para melhorarmos essa lei.

Estamos agora, Miguel, nos últimos minutos do debate dedicado à proteção dos animais de companhia, um debate proposto pelo PAN. Depois será então essa maratona de votações que vai ficar por volta da hora de almoço.

Reportagem de João Gama no Parlamento, já no final do debate, é a altura da votação de dezenas de projetos no Parlamento, entre os quais a revogação da lei que cria o conceito de violência obstétrica.

Mudamos de tema. Joana Marques diz que vê o processo dos Anjos com grande estupefação. A reação da humorista na pausa de almoço do julgamento.

Os trabalhos estão interrompidos nesta altura no Juízo Central Cível de Lisboa, retomam por volta das 14h, já para as alegações finais. À saída dessa sessão matinal, Joana Marques mostrou-se estupefacta com este processo, depois de ter prestado declarações e a defesa alerta que ainda não se pode quantificar os danos. A acompanhar estas movimentações no tribunal está a jornalista Nadine Soares, está agora em direto. Nadine, que mensagens deixou a defesa do humorista à saída?

Como dizias, os trabalhos terminaram. Estamos agora em pausa para almoço, retomam daqui a uma hora para as alegações finais. A Joana Marques defendeu durante esta manhã que o vídeo que criou apenas tinha a intenção de fazer rir e mostrou-se empática com as mensagens de ódio, ainda que considere que não estejam relacionadas com os conteúdos das suas redes sociais. Do outro lado, os Anjos, as advogadas defendem que o humor não é sagrado, mas sim criticável. Depois de ter prestado declarações em tribunal pela primeira vez, Joana Marques não escondeu o seu estado de espírito ao estar presente hoje no Palácio da Justiça.

Eu tenho visto tudo isto com bastante estupefação, na verdade.

Por quê?

As declarações de Joana Marques na pausa do almoço. A defesa da humorista também falou aos jornalistas. Nuno Sal pico diz que é errado falar já de danos provocados, danos esses que os Anjos trazem a Joana Marques a este tribunal, exigem € 1 milhão de indenização. Nuno Sal pico diz que ainda não se pode falar sequer de danos, que ainda é cedo.

Só vamos para a discussão dos danos depois de se determinar que a conduta da ré foi ilícita. Se não se determinar que a conduta da ré foi ilícita, toda a discussão associada a consequências negativas, a prejuízos, não tem relevância.

Estão confiantes para as alegações finais esta tarde?

A confiança é a mesma quando, na altura, analisamos a petição inicial, quando a ré foi citada e assumimos.

Qual é o principal

A confiança aqui de Nuno Sal pico, advogado de Joana Marques, e Elsa Seara, outra advogada da equipe de Joana Marques, acredita que pode haver uma decisão para este processo já este ano, aliás, ainda este ano.

Não existe propriamente um prazo, ainda que exista alguma delimitação relativamente a isso. São prazos que depois se prendem com outras questões.

Mas falamos de meses?

Não faço ideia.

Ou podemos falar de mais de um ano para proferir esta decisão.

Não, mais do que um ano, seguramente não.

Declarações da equipe de advogados de Joana Marques na pausa de almoço. Os trabalhos retomam para alegações finais. Cada defesa vai ter uma hora para apresentar os argumentos, como o nome indica, finais, antes de então ser conhecida uma decisão. Lembro que é um julgamento onde estão a ser discutidos os limites do humor. Em causa está um vídeo feito por Joana Marques e publicado nas redes sociais sobre a atuação dos Anjos, em que cantavam o hino nacional. Os irmãos Rosado dizem ter sido lesados e exigem € 1 milhão à humorista Joana Marques. É um julgamento que vamos continuar a acompanhar durante esta tarde.

Aqui na Rádio Observador e também com um live blog ativo em observador.pt para acompanhar este julgamento entre Joana Marques e a dupla de cantores Anjos.

É assim que fechamos este jornal da 13h.