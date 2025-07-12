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Jornal da Uma, na Rádio Observador, a edição é do José Rafael Lopes. O Chega diz que construiu uma plataforma de entendimento com o governo em matérias de imigração e nacionalidade.

André Ventura falou há instantes sobre as votações de ontem na Assembleia da República. O partido votou de forma favorável às alterações à lei dos estrangeiros, propostas pelo governo. Na sede do Chega, em Lisboa, está o jornalista João Costa Campos. João, o líder do Chega anunciou que podem surgir ainda mais entendimentos com Luís Montenegro.

Sim, André Ventura diz que há bases para um princípio de acordo com o governo sobre a lei da nacionalidade, que quer ver aprovada já na próxima sessão legislativa. Para já, há acordo firmado na lei da imigração, já foi aprovado na Assembleia da República ontem. Falta ainda consenso num ponto, a lei da nacionalidade, mas André Ventura acredita que está já construída uma base de entendimento.

Nas últimas semanas, desde a reunião que tive a oportunidade de ter com o primeiro-ministro, chegamos, como disse, a um princípio de entendimento, a uma plataforma de entendimento, para que se pudessem fazer alterações significativas em matéria de imigração, de nacionalidade e em matéria de unidade especial de polícia. Ou, por outras palavras, na criação de uma unidade especial de polícia de estrangeiros. Esse trabalho, que foi desenvolvido ao longo das últimas semanas, teve agora a sua concretização ou dois terços da sua concretização nas votações que ontem ocorreram na Assembleia da República.

O presidente do Chega saúda a flexibilidade do PSD nas negociações em matéria de imigração. Ainda assim, André Ventura deixa um recado ao governo: tudo o que foi e vier a ser acordado para imigração e nacionalidade deve estar previsto a nível orçamental no próximo orçamento do Estado.

Por isso, nós temos perfeita consciência que algumas destas propostas têm implicações orçamentais e o Chega, obviamente, não se comprometeu, nem poderia, com o próximo orçamento do Estado, liderando a oposição e tendo o dever de apresentar essa alternativa. Mas o princípio que temos hoje é de um caminho que está a ser feito para garantir que todas estas matérias têm também concretização orçamental no próximo orçamento do Estado.

Declarações de André Ventura, o presidente do Chega, que quer ainda negociar com o governo a construção de vários centros de deportação de imigrantes ilegais um pouco por todo o país, bem como criar um mecanismo que obrigue que quem vem para Portugal prove que se consegue sustentar sem depender de apoios do Estado. André Ventura quer mesmo que seja uma condição de entrada no país.

A reportagem do João Costa Campos, a partir da sede do Chega em Lisboa, André Ventura fala numa plataforma de entendimento com o governo em matérias de imigração e nacionalidade.

A violação vai passar a ser considerada um crime público. A proposta foi ontem aprovada no Parlamento. A Associação de Apoio à Vítima reconhece que o número de denúncias vai aumentar.

Mas que isso não significa um aumento do crime em si. Carla Ferreira, convidada do Explicador desta manhã, espera um aumento das denúncias e recorda o que aconteceu quando a violência doméstica passou a ser considerada um crime público.

Mais presente só se foi mesmo no fato do aumento das comunicações, ou seja, não quer dizer que vá passar a haver mais criminalidade, mas sim uma maior presença nas denúncias. E é um pouquinho, olhando para o paralelismo da violência doméstica, que é aquilo que é mais fácil trazer aqui para análise. Se calhar, quando o crime de violência doméstica foi tornado público, no início havia aqui poucas denúncias. Por quê? Porque era um crime que continuava a ser de fato ocultado. Havia aqui aquela ideia de que a pessoa que conhecia a situação não tinha que se intrometer. E agora temos aqui a mesma lógica, ou seja, sim, poderemos ter um aumento e é expectável que esse aumento aconteça.

Carla Ferreira, da APAV, no Explicador desta manhã. O Parlamento aprovou ontem, na generalidade, as propostas que consagram a violação como um crime público. Contou apenas com a abstenção do PS, embora parte da bancada parlamentar socialista tenha votado a favor e também abstenção do PCP. Carla Ferreira concorda com as preocupações que foram levantadas, reconhece que há o risco de a vítima ser deixada de fora do processo. Enquanto crime público, qualquer pessoa pode denunciar uma violação e não apenas a vítima.

A área ardida este ano quase que triplicou em relação ao mesmo período do ano passado. A Liga dos Bombeiros pede melhores condições de trabalho.

O número de fogos rurais aumentou 68%. São dados do novo portal do sistema de gestão integrada de fogos rurais para a população. António Nunes, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, reforça que os bombeiros já fizeram pedido para melhorar os meios de combate e aumentar o número de trabalhadores.

A relação das áreas ardidas tem muitas das vezes a ver com a capacidade de mobilização de meios. É evidente que nós continuamos, nos bombeiros, a necessitar de equipamentos mais modernos. Temos vindo a solicitar aos vários governos, e também a este, que haja um programa de reequipamento dos corpos de bombeiros, tendo a ver com o risco de cada área.

António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros, que revela ainda que, apesar dos números apresentados, a quantia de bens e propriedades ardidas é inferior, por enquanto, ao do ano passado. Entre 1 de janeiro e 11 de julho, começaram mais de 3200 incêndios rurais que consumiram perto de 10 mil hectares.

Uma hora e cinco minutos. Zé, que outras notícias estão a marcar este fim de semana?

Os dois agentes da PSP que foram detidos esta quinta-feira por suspeitas de crime de tortura ficam em prisão preventiva. A Procuradoria-Geral da República não esclarece quais os crimes de que estão indiciados estes dois arguidos. No momento da detenção, a PGR denunciava suspeitas de crimes de tortura, ofensas à integridade física e também de falsificações. A União Europeia vai adotar o 18º pacote de sanções contra a Rússia, mas a Eslováquia já ameaçou vetar. Os ministros das Relações Exteriores dos países da União Europeia vão tentar aprovar na próxima terça-feira um novo pacote de sanções contra a Rússia pelo ataque à Ucrânia. No entanto, a Eslováquia ameaça chumbar o pacote se não forem dadas garantias de que a proposta da Comissão Europeia de proibir, a partir de 2028, qualquer importação de gás russo, não irá prejudicar a Eslováquia. E para fechar, João, hoje é o último dia de Optimus Alive, em Lisboa, o festival, e é a vez destes senhores subirem ao palco.

Gosto tanto.

Isto é Starlight dos Muse.

Sou muito fã.

São a principal banda do dia de hoje no Nos Alive, último dia do palco, e estes são já veteranos de festivais.

Quantas vezes já tocaram por lá?

Pelas minhas contas, é a quarta vez que sobem ao palco no Nos Alive e noutros No Alive. Já teve outras nomenclaturas.

Sim, eu vi-os não no Alive, mas em 2022 no Rock in Rio, que foi um grande concerto. Foi dos melhores concertos da minha vida, posso dizer.

É capaz de ser das bandas que mais vezes tocaram em festivais de verão, mas certamente não batem o recorde de Ivete Sangalo, que é presença assídua no Rock in Rio.

É verdade, mas é com os Muse que fechamos este jornal da Uma. Chama-se Starlight e é uma grande canção.