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Autárquicas.

Atualizamos as notícias na Rádio Observador, Jornal da Uma com José Rafael Lopes. Foram detidos cinco inspetores da Autoridade Tributária, são suspeitos de colaborar com redes internacionais de tráfico de droga.

Em comunicado, a Polícia Judiciária confirma que a Unidade Nacional de Combate à Corrupção deteve cinco inspetores da Autoridade Tributária, suspeitos de crimes como corrupção, tráfico internacional de droga e branqueamento de capitais. Os cinco detidos terão sido subornados por cartéis sul-americanos para permitir a entrada de grandes carregamentos de cocaína através dos portos de Lisboa, Setúbal e Sines. Na operação estão envolvidos 30 inspetores da Polícia Judiciária, no inquérito a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Os cinco inspetores vão ser detidos e vão amanhã ser presentes a um juiz. Arriscam a medida de coação mais gravosa, arriscam prisão preventiva.

Este é um assunto que vai continuar a ser desenvolvido nos próximos espaços noticiosos aqui na Rádio Observador. A União Europeia vai aguardar até agosto para responder às tarifas anunciadas por Donald Trump. Ursula von der Leyen assegura que os 27 podem responder na mesma medida.

Isto depois de ontem Donald Trump ter anunciado a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia e do México, a partir do dia 1 de agosto. A presidente da Comissão Europeia assinou hoje um acordo de comércio livre com a Indonésia e, em conferência de imprensa, diz que a solução para os 27 pode ser procurar novos acordos comerciais.

Sempre fomos muito claros, preferimos uma solução negociada. Continua a ser o caso. E vamos usar o tempo que temos até ao dia 1 de agosto e estamos prontos a responder com contramedidas. Preparamo-nos para isto e podemos responder, se for necessário. Há um segundo e um terceiro elemento. O segundo é diversificar as nossas relações comerciais. Este importante acordo de comércio livre com a Indonésia é, por isso, um passo gigante em frente. E o terceiro elemento é trabalhar no nosso mercado europeu, que é o nosso porto seguro.

Quanto aos Estados Unidos, Ursula von der Leyen diz que Bruxelas vai esperar para ver. As contramedidas estão suspensas até dia 1 de agosto, dia em que podem entrar em vigor as tarifas norte-americanas.

E se as tarifas forem implementadas, o economista Abel Mateus diz que a União Europeia não tem outra solução, sem ser avançar com medidas retaliatórias.

Ou ouvido aqui na Rádio Observador, Abel Mateus recorda a China e a forma como o país respondeu com tarifas aos Estados Unidos e também que Donald Trump acabou por voltar atrás. O economista diz que a União Europeia deve fazer o mesmo.

A China retaliou às tarifas bastante elevadas que o Trump começou a impor. Chegaram a tarifas da ordem de 140%, que são praticamente impossíveis de implementar, porque praticamente proíbem o comércio entre os dois blocos. E, portanto, a partir daí, evidentemente que é preciso pôr tudo de lado e voltar ao ponto zero. Portanto, eu penso que a Europa pode infligir um custo bastante elevado aos Estados Unidos destas políticas.

Abel Mateus antevê ainda um custo pesado da política de tarifas da Casa Branca para Portugal. As exportações portuguesas para os Estados Unidos representaram só no ano passado mais de 10 mil milhões de euros. O economista avisa que as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos vão ter uma quebra no negócio e que isso vai ter impacto a nível nacional.

Vão fazer reduzir as nossas exportações para os Estados Unidos, não só por efeito direto, como também por efeitos indiretos, porque os consumidores e as empresas que compram produtos exportados por Portugal vão importar menos de Portugal e da Europa. O PIB vai baixar e, portanto, vai levar um efeito de redução de exportações que vai também ter impacto no rendimento dos portugueses.

Abel Mateus, em declarações à Rádio Observador, economista e professor universitário, está convicto de que Donald Trump não vai querer negociar as tarifas impostas à União Europeia.

E o especialista em assuntos europeus, Henrique Borné, acredita que o presidente dos Estados Unidos ainda pode vir a mudar de ideias.

E diz que a Europa não deve responder na mesma medida, por causa da dependência comercial e política que tem para os norte-americanos. Ainda assim, Henrique Borné acredita que Donald Trump pode mesmo dar esse passo atrás.

A gente sabe lá se esta é a última palavra de Trump. O Canadá também achava que tinha uma última palavra há uns tempos e teve agora outra. E, portanto, mesmo que isto seja os 30% ou que até dia 1 de agosto baixe, não fazemos a menor ideia de quando é que volta a haver. E, portanto, esta imprevisibilidade de Trump é péssima. Os mercados já o ignoram e, portanto, já não se sobresaltam. Mas isto é um problema.

Henrique Borné no "E o Vencedor É", desta manhã, aqui nas manhãs 360 de fim de semana da Rádio Observador.

E que já está disponível, pode ouvir em podcast. Pedro Duarte recusa um acordo pós-eleitoral com o Chega. Diz até que prefere negociar com Manuel Pizarro do que com Filipe Araújo.

O antigo ministro dos Assuntos Parlamentares descreve a candidatura independente como uma bengala que tenta ajudar o PS. O candidato social-democrata dá hoje uma entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF, onde foi questionado sobre possíveis entendimentos pós-eleitorais. Pedro Duarte diz que prefere o original à cópia e que, por isso, mais depressa negociaria com o PS do que com a candidatura de Filipe Araújo. Reconhece também que seria difícil conseguir um entendimento com o Chega para a cidade do Porto. Pedro Duarte admite aumentar as portagens na VCI, diz que a via é um cancro no meio da cidade

Destaque agora para o Médio Oriente. Um bombardeamento israelita a um campo de deslocados matou 10 pessoas, das quais seis eram crianças que esperavam por abastecimento de água potável.

É o resultado da nova onda de ataques à Faixa de Gaza, que Israel levou a cabo esta manhã. Foram atingidos vários campos de deslocados, um pouco por todo o enclave. Num destes ataques a um campo de deslocados, morreram seis crianças que esperavam pela chegada de contentores de água potável, o que mereceu uma condenação da Cruz Vermelha Internacional. Cruz Vermelha que alerta para as cada vez mais frequentes ofensivas contra infraestruturas civis, como hospitais e campos de deslocados. Os ataques israelitas com recurso a drones atingiram apenas infraestruturas civis. Há registro de, pelo menos, 27 mortes e dezenas de feridos.

Israel tentou assassinar o presidente do Irão num ataque aéreo no mês passado. O chefe de Estado não morreu, mas ficou ferido.

Informação revelada hoje numa reportagem da agência iraniana Fars, que é controlada pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Ao que indica a agência de notícias, os ataques israelitas de 16 de junho tinham como alvo o Conselho de Segurança Nacional do Irão, com o objetivo de assassinar o chefe de Estado iraniano, que estava presente nessa mesma reunião. O presidente do Irão sobreviveu, mas ficou ferido numa perna.

13h07, está com a Rádio Observador. Zé, temos ainda outras notícias que também estão a marcar esta manhã de domingo.

Pela primeira vez desde o início do mandato como presidente dos Estados Unidos, este segundo mandato, Donald Trump está a considerar autorizar o envio de fundos adicionais para a Ucrânia. A informação é revelada pela CBS News, que cita várias fontes próximas do processo. A notícia surge horas antes de Donald Trump fazer um anúncio de grande importância, e foi assim que o presidente norte-americano o classificou, sobre a guerra na Ucrânia. Este anúncio de Trump está previsto para segunda-feira. O movimento Vida Justa diz que nos próximos dias os municípios de Loures e da Amadora vão demolir cerca de 80 habitações. Esta ação vai deixar centenas de famílias, incluindo 70 crianças, sem uma alternativa de habitação. Em comunicado, o movimento considera que as ações dos dois municípios desrespeitam os despachos judiciais já proferidos e conhecidos das regiões. Em Loures, as demolições vão acontecer no bairro do Talude, onde já houve demolições no final de junho. Na Amadora, as demolições vão ser na Estrada Militar, na Mina d'Água. O autarca de Vendas Novas foi detido por conduzir com uma taxa-crime de alcoolemia no sangue. Foi apanhado com 1,8 g de álcool por litro de sangue. De acordo com o Correio da Manhã, a detenção do autarca aconteceu na madrugada de ontem, quando seguia no carro particular. A fiscalização aconteceu enquanto decorriam as festas da freguesia de Landeira, integradas no município das Vendas Novas, onde o socialista Valentino Salgado Cunha marcou presença.

Jornal da Uma com José Rafael Lopes.