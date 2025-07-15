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Jornal da Uma, edição com Luís Soares. Luís, prioridade a esta hora para o encerramento das jornadas parlamentares do PSD e do CDS, que decorrem em Évora. Luís Montenegro está nesta altura a encerrar os trabalhos.

Depois dos líderes parlamentares dos dois partidos, PSD e CDS, é vez do primeiro-ministro falar também aos deputados. A acompanhar esta sessão, está o Vasco Maldonado Correia. Vasco, com Luís Montenegro já a usar da palavra.

Exatamente, Luís. Vamos ouvir esta sessão de encerramento, aqui presidida pelo primeiro-ministro português.

É que há alguns agentes políticos cuja representação parlamentar os portugueses quisesse que fosse de um deputado, de três deputados, na melhor das contas, de seis deputados, que falam com uma arrogância em nome dos portugueses, para quem representa a maioria dos portugueses.

Aqui uma referência aos partidos da esquerda, com poucos deputados.

Se na democracia as maiorias devem respeitar as minorias, também é uma regra de ouro das democracias que as minorias respeitem as maiorias. E, portanto, é preciso ter cuidado quando alguns se arrogam falar em nome dos portugueses, quando os portugueses já se pronunciaram sobre os assuntos e pronunciaram-se no sentido contrário àqueles que esses agentes, muitas vezes, invocam como sendo o pensamento maioritário e dominante. Se assim fosse, o resultado desses agentes não era aquele que tiveram nas eleições. Mas a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, as alterações à Lei de Estrangeiros, as alterações que propomos à Lei da Nacionalidade são importantes, mas foram apenas uma parte do trabalho que nós fizemos. Nós propusemos, e espero que esta semana se finalize esse processo legislativo, uma descida em sede de IRS para todos os trabalhadores portugueses com rendimentos até ao oitavo escalão. Em bom rigor, até para aqueles que têm rendimentos superiores, porque quem tem um domínio um pouco mais técnico do funcionamento dos impostos sobre o rendimento do trabalho e do mecanismo da progressividade, sabe que mesmo aqueles que têm um rendimento superior acabam por usufruir, na quota-parte de rendimento correspondente aos escalões inferiores, da diminuição do imposto. Portanto, em bom rigor, para sermos mesmo rigorosos, a descida do IRS é mesmo para todos, é para todos os trabalhadores portugueses. É isso que as senhoras e os senhores deputados vão decidir esta semana, sob proposta do Governo.

Falava aqui Luís Montenegro agora sobre a matéria dos impostos, isto depois de ter garantido que este governo da AD não é um governo mono automático, apenas concentrado na questão da imigração. Ele há pouco também posicionava a AD como a força política central, olhando até para o Parlamento com uma força à esquerda e outra força à direita, e o Governo como uma força mais pragmática e menos marcada por dogmas ideológicos.

Vasco Maldonado Correia, aqui em direto, a acompanhar o encerramento das jornadas parlamentares do PSD e do CDS em Évora. Nos próximos noticiários, vamos escutar outras declarações do primeiro-ministro.

Antes dessa sessão de encerramento, marcou presença o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, que classifica como uma ousadia do Governo a criação de um ministério para a reforma do Estado.

Num painel sobre o poder local e a reforma do Estado, Pedro Santana Lopes deixou o alerta: não se pode cortar na ferrovia para aumentar o investimento em defesa.

A economia cresce. Ou há um zum-zum de que o corte pode ser na ferrovia. Eu só quero dizer, em algum lado tem que haver corte. Na ferrovia é um erro crasso, nomeadamente na região Centro. Ainda bem que não há. Aliás, como sabemos, não vai haver em lado nenhum, mas de algum lado tem que vir, portanto, somos crentes no crescimento da economia.

O aviso de Santana Lopes, que diz estar preocupado com a imprevisibilidade política, avisa para os perigos de uma centralização administrativa feita de repente e defende também que é preciso pensar a longo prazo no que respeita às obras realizadas ao abrigo do PRR.

No julgamento da Operação Marquês, terminou a sessão da parte da manhã. O TGV esteve no centro das declarações de José Sócrates.

Com o antigo primeiro-ministro a negar acusações de que terá beneficiado o grupo Lena num concurso público relativo ao TGV. A acompanhar esta sessão esteve o jornalista Carlos Pedro, da parte da manhã. E Carlos, José Sócrates acusa mesmo o Ministério Público de atrasar o programa de alta velocidade em Portugal.

Precisamente, Luís, diz que teve um impacto muito negativo para o país. Foi assim que descreveu José Sócrates este processo relacionado com o projeto do TGV. Em causa está a acusação do Ministério Público, e não porque o primeiro-ministro, na altura, ficou como suspeito de se deixar corromper por uma empresa, a Lena, mas sim porque a partir daí o país esqueceu a alta velocidade. Sócrates não tem dúvidas de que os executivos que se seguiram acabaram também prejudicados por esta decisão do Ministério Público.

Esta acusação do TGV teve uma consequência terrível no desenvolvimento do país. Os espanhóis fizeram, nestes últimos 15 anos, cerca de 1500 km, nós temos zero. Marrocos tem cerca de 1000 km feitos, nós temos zero. Considera que a culpa é do Ministério Público, então? Não, considero que a acusação do Ministério Público teve um impacto no desenvolvimento político disso, e teve como consequência uma desistência da alta velocidade, que foi muito negativa para o país.

José Sócrates, no final da audiência da manhã desta quinta sessão de julgamento, aproveitou também para criticar PSD e PS por este abrandamento do projeto TGV, fala em cobardia política. O antigo primeiro-ministro voltou outra vez a falar na questão do absurdo relativamente a esta acusação. Lá dentro, acusou o Ministério Público de orquestrar uma campanha criminosa contra si. Cá fora, insistiu que a matéria de que está acusado, neste caso, não faz qualquer sentido. Sócrates diz que não está acusado de manipular um concurso público a favor do grupo Lena. Diz, tal como referiu lá dentro, que está, sim, acusado pelo Ministério Público de fingir que queria avançar com o projeto do TGV. Acusação essa que o antigo chefe do executivo diz ter sido rebatida esta manhã. De resto, há pelo menos duas coisas a marcar esta manhã de julgamento. Primeiro, as já habituais críticas duras ao Ministério Público e hoje especialmente as referências religiosas. O antigo primeiro-ministro José Sócrates recorda a acusação do Ministério Público, que alega que foi ele, ou terá sido ele a instrumentalizar os ministros do seu governo na questão deste concurso público, alegadamente feito à medida do consórcio Ellos e, por consequência, do grupo Lena. Sócrates acusa aqui a Procuradoria-Geral da República de ter uma linguagem vaticana que denota uma intenção oculta, a tal construção desta narrativa de acusações que serve apenas para atingir o antigo primeiro-ministro José Sócrates. São palavras fortes de Sócrates nesta manhã de julgamento, que retoma agora por volta das 14h.

E que vai continuar a ser acompanhada pelo Carlos Pedro, aqui em direto do Campus da Justiça.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas acredita que as pautas dos exames nacionais do nono ano vão ser publicadas esta tarde.

Deviam ter sido publicadas de manhã, mas as escolas continuam à espera que o Ministério da Educação disponibilize as classificações das provas digitais. O presidente da associação que representa os dirigentes escolares, Filinto Lima, diz à R Observador que acredita que tudo se resolve no período da tarde.

As pautas, de acordo com a lei, têm que ser afixadas durante o dia dois. Estamos ainda em tempo. O que é certo é que as classificações das provas finais de nono ano de Matemática e Português teriam que ter chegado ontem, não chegaram, e as escolas tiveram que adiar os conselhos de turma para hoje de manhã. Também adiamos para a parte da tarde, portanto eu suponho que à parte da tarde, as classificações em falta irão chegar às escolas.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas considera que o Ministério deve explicar o que aconteceu. Também o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, diz que o atraso não é normal. Quanto ao Ministério, nega atrasos, garante que as classificações vão ser divulgadas ainda hoje, conforme o prazo previsto.

Olhamos agora para outras notícias também em destaque nesta tarde.

Demitiu-se o diretor do serviço de ortopedia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, em causa a falta de médicos para preencher as escalas de urgência. O líder do CHEGA desafia o primeiro-ministro a apresentar um plano estrutural para o SNS no debate do Estado da Nação, marcado para quinta-feira. A Polícia Judiciária realizou buscas esta manhã no Estádio do Bessa e também no Estádio do Boavista. São buscas que têm como causa suspeitas de fraude fiscal e frustração de créditos e também branqueamento praticados por quatro dirigentes. Há seis arguidos nesta operação. Também numa outra operação, a Polícia Judiciária fez buscas de manhã na Polícia Municipal de Loures por suspeitas de corrupção e peculato. A operação, levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, teve por visto executar 15 mandatos de busca e apreensão e também de pesquisa informática.