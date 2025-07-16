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Luís Soares. Jornal da Uma com o Luís Soares. Luís, começamos com a notícia da morte de José Junqueiro, antigo deputado socialista. Tinha 72 anos.

A notícia da morte de José Junqueiro, um histórico do Partido Socialista, foi dada por José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República, no início dos trabalhos parlamentares esta manhã. José Junqueiro foi secretário de Estado e também vereador da Câmara Municipal de Viseu, de onde era natural. Entre 2000 e 2002, José Junqueiro foi secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária. Mais tarde, entre 2009 e 2011, foi secretário de Estado da Administração Local no segundo governo liderado por José Sócrates.

O líder do Chega, André Ventura, diz que está a ser alvo de perseguição política por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Que hoje abriu um processo de averiguações sobre a divulgação de nomes de menores de uma alegada escola em Lisboa, por parte do líder do Chega. Aconteceu durante um debate parlamentar. Na véspera, a deputada Rita Matias leu igualmente no vídeo do TikTok essa mesma lista de nomes e apelidos estrangeiros. Em resposta à Agência Lusa, a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que o processo de averiguações foi aberto na sequência de diversas queixas apresentadas. Na reação em declarações no Parlamento, André Ventura considera que este procedimento é absurdo e deixa uma garantia.

O Chega vai continuar a dizer os nomes de quem quiser, quando quiser, sempre que tocar a defender os portugueses e sempre que tocar a defender os nossos valores, nomeadamente a luta contra a imigração descontrolada, contra a corrupção e contra a criminalidade. Se os outros partidos entenderem, se as associações cívicas entenderem, se as associações sociais entenderem que é pôr em processos, a fazer a Justiça perder tempo, em vez de estar a lutar contra a corrupção, estar a ver se a Rita Matias e o André Ventura disseram o que disseram no Parlamento para onde foram eleitos representantes do povo português, então nós estamos num país muito errado, onde está tudo errado. Isto não é democracia, isto é uma pura perseguição política incompreensível.

A reação de André Ventura, em declarações aos jornalistas no Parlamento. A Comissão Nacional de Proteção de Dados explica que não se pode pronunciar sobre o número de queixas, nem os motivos, tendo em conta que o processo está a decorrer. Caso seja dada razão a essas queixas, por violação do regime geral de proteção de dados, pode estar em causa o pagamento de uma multa.

O dirigente socialista Sérgio Sousa Pinto acusa o governo de promover um descalabro na saúde.

O socialista, que é também o novo comentador da Rádio Observador, fala numa derrocada do SNS, promovida pela inação do governo, que afeta todos os portugueses. São declarações no "Realpolitik", é o novo programa da Rádio Observador, que estreou há instantes. Sérgio Sousa Pinto diz que a má gestão do SNS já começa também a afetar os hospitais privados e que os portugueses não confiam na forma como a saúde é gerida em Portugal.

O governo não foi capaz de propor ao país e de se bater por uma alteração do funcionamento da saúde em Portugal, que nos permita criar confiança de que se precisarmos, numa situação de aflição, temos cuidados de saúde pelos quais pagamos com os nossos impostos. Todos os dias aparecem coisas que nos deprimem, tendo em conta que é subsistema caríssimo, que absorve uma parte significativa dos recursos dos indivíduos e das famílias, que são transferidos para o Estado através dos impostos.

Sérgio Sousa Pinto critica também as falhas no setor da habitação, fala em políticas sem impacto e que não conseguiram nada de significativo para os portugueses. Quanto ao PS, Sérgio Sousa Pinto fala no período de recuperação para lidar com a derrota sofrida nas últimas eleições legislativas.

"Realpolitik", novo programa da Rádio Observador, sempre às quartas-feiras. Temos essa conversa entre o Miguel Pinheiro e o Sérgio Sousa Pinto sobre a atualidade, sobre política. Sempre disponível também o "Realpolitik" no nosso site e nas plataformas podcast. O candidato à Presidência da República, António José Seguro, apela ao governo para que se reúna com as autarquias a propósito dos problemas das barracas na Grande Lisboa.

É um apelo deixado pelo candidato presidencial a propósito das demolições de barracas no bairro do Taludo Militar, em Loures, que desalojaram mais de 160 pessoas. António José Seguro quer soluções para o problema no setor da habitação, que considera ser um problema estrutural.

Em quase um terço dos concelhos, a média do preço de arrendamento de uma casa é superior a 50% do salário ou dos rendimentos que as famílias têm. Isto é inaceitável. Neste momento, o que é importante é soluções, porque temos um problema de emergência, sobretudo nas áreas metropolitanas. O país erradicou as barracas há umas décadas. Não podemos voltar, não podemos retroceder, não podemos voltar ao mesmo. Portanto, há uma emergência. Eu apelo ao governo, conjuntamente com os autarcas, façam de imediato uma reunião para que possam resolver esses problemas. E depois, há uma solução estrutural, que não é só das pessoas que vivem em barracas, é de muitos portugueses e de muitas pessoas.

Declarações de António José Seguro à margem de uma reunião que teve esta manhã com o Patriarca de Lisboa, em Sacavém. Apela ao governo para que se reúna com os autarcas das áreas mais afetadas pelo problema das barracas.

O presidente da direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, diz que as escolas não foram informadas oficialmente sobre as razões do atraso na divulgação dos resultados dos exames nacionais do nono ano.

Entrevistado esta manhã na Rádio Observador, Filinto Lima afirma que as notas dos exames não chegaram ainda às escolas. No entanto, esclarece que o júri nacional promete que essas classificações vão ser conhecidas no dia de hoje. Sobre as razões desse atraso, Filinto Lima diz que as escolas não foram informadas oficialmente e espera respostas por parte do Ministério da Educação.

Nenhuma informação específica às escolas. A única informação específica que chegou às escolas foi através do Júri Nacional de Exames, que na segunda-feira disse que as classificações iriam chegar no dia seguinte e que ontem, terça-feira, disse que as classificações iriam chegar no dia seguinte, que é hoje. Estamos a aguardar. Agora, penso que, posteriormente, o Ministério da Educação deverá dar uma resposta àquilo que aconteceu, até porque as comunidades escolares começam a entrar em ansiedade

Relativamente à inscrição na segunda fase dos exames do nono ano, que depende do conhecimento dos resultados da primeira fase, Filinto Lima diz que não tem conhecimento de uma possível recalendarização.

Não temos qualquer informação em relação a essa situação. O que nós queremos é que rapidamente as classificações cheguem às escolas. Nós estamos prontos para trabalhar. O serviço para as escolas é relativamente rápido. Estes conselhos de turma são conselhos de turma administrativos, na prática. Nós queremos produzir as pautas e queremos afixá-las, mas sem a chegada às escolas das classificações das provas finais do nono ano, é impossível fazer este serviço.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Os alunos do nono ano continuam sem saber o resultado das provas finais de Português e Matemática. O PS já desafiou o Ministro da Educação a dar explicações e acusa Fernando Alexandre de nunca aparecer aos prejudicados a explicar o que se passa.

O diretor de informação da RTP, que foi exonerado, António José Teixeira, recusa especular sobre as razões que levaram a administração da empresa a afastá-lo do cargo.

Ouvido na Comissão Parlamentar da Cultura e Comunicação, a pedido do PS, António José Teixeira limitou-se a dizer que a administração justificou a saída com a necessidade de renovação e de reestruturação.

As razões da demissão são aquelas que foram comunicadas e são aquelas que posso assumir. Não posso vir aqui especular sobre elas. Deixo essas leituras ou essas respostas para quem tenha mais informação ou quem tenha mais obrigações de justificação. A reestruturação da RTP, que foi anunciada, ultrapassa a direção de informação. Como disse, a direção de informação de televisão continuará a ser a direção de informação de televisão, com obrigações também no digital, nos vários canais da RTP.

António José Teixeira explica que já foi ouvido pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social devido à sua exoneração. Afirma que a decisão do Conselho de Administração é legítima e que os mandatos não são eternos.

Vamos agora para outras notícias que também estão a marcar a atualidade.

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público faz um balanço positivo das greves nacionais e regionais. Considera que as paralisações tiveram uma adesão expressiva em todo o país. A greve nacional aconteceu a 9 e 10 de julho, as regionais nos dias 11, 14 e 15. O Tribunal concedeu o estatuto de maior acompanhado ao ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, que foi diagnosticado com a doença de Alzheimer. Salgado está a ser atualmente julgado nos processos BES, BES Angola e também Operação Marquês.