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Luís Soares. Luís, muito boa tarde.

Boa tarde, Nelson.

Habitação, mobilidade e aposta na economia local são algumas das prioridades de Alexandra Leitão na apresentação que fez há instantes nessa candidatura à Câmara de Lisboa.

Candidatura formalizada com essa coligação de esquerda que junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN, numa cerimónia que decorreu no Miradouro São Pedro de Alcântara, onde está o João Gama e João Gama nesta altura também com Rui Tavares a prestar declarações aos jornalistas.

Assim é Luís, já falou Mariana Mortágua, fala agora o co-portavoz do Livre. Vamos ouvir.

A certeza que nós temos é que com a Alexandra Leitão, com o Carlos Pacheco, com a Patrícia Ruval, com os vereadores e vereadoras das várias forças que compõem esta coligação, podemos ter a certeza de ter uma presidência de câmara muito melhor do que a de Moedas. E aliás, eu acho que devemos ambicionar muito mais, porque se a nossa fasquia for ser só melhores do que a presidência de Carlos Moedas, será uma fasquia muito baixa. Portanto, como eu digo, é preciso amar Lisboa, é preciso amar Lisboa mais do que a si mesmo, que é uma condição que com Carlos Moedas não se verifica.

Uma tónica nestas reações dos partidos que apoiam esta candidatura tem sido precisamente as críticas a Carlos Moedas. Há pouco, a Mariana Mortágua dizia que Lisboa dava um primeiro sinal que espera que chegue ao resto do país.

À nossa família política na Europa. Quando vocês por essa Europa toda, em Berlim, em Amsterdã, em Paris, vocês veem coisas que vos fazem pensar: "Eu gostaria de viver numa cidade assim, mais verde, mais segura, mais despoluída, com mais serviços públicos, com escolas, com centros de saúde, com bibliotecas que são próximos do cidadão", muitas vezes aquilo que não sabem é que quem fez são vereadores e vereadoras e deputados municipais, presidentes de câmara por essa Europa fora, autarcas da família da esquerda verde europeia, que é a família que o Livre representa. E que é uma esquerda que nunca foi uma esquerda apenas de protesto ou de crítica. É de proposta, é de criatividade. E por isso o Livre abraçou e desejou também poder provar que consegue ter responsabilidades executivas, como dissemos tantas vezes durante as legislativas, responsabilidades de governo que não são só nacionais, são com os nossos vereadores municipais, são com os nossos candidatos às Juntas de Freguesia. Temos aqui a Joana Alves Pereira, que é candidata a ser a futura presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, a que podemos acrescentar Alvalade, a que podemos acrescentar Avenidas Novas, como as Juntas de Freguesia, que ali criam uma região da cidade que tem a possibilidade de ter autarcas que trazem essa capacidade de inovação, que é a capacidade de inovação que se vê pela Europa afora com a esquerda verde europeia de que nós fazemos parte e que certamente vai chegar às freguesias do Areeiro, de Alvalade e das Avenidas Novas, tal como a todas as vinte e quatro freguesias da cidade de Lisboa.

O Livre é o principal parceiro do Partido Socialista nesta coligação, aliás, repito, a coligação com que já se tinha candidatado nas últimas eleições autárquicas aqui em Lisboa. Rui Tavares falava das juntas de freguesia que podem ser lideradas pelo Livre, dados os resultados das próximas eleições. O Livre que é o único partido, além do Partido Socialista, que pode eleger dois vereadores nas próximas eleições autárquicas, claro, nesta coligação.

Há oito anos, se pensarmos bem, havia, creio que uma coligação, que foi a coligação que o Livre liderou com o PS em Felgueiras. Há quatro anos, havia uma coligação também em Lisboa, mas também já havia uma coligação em Oeiras com o Bloco de Esquerda e com o movimento Evoluir Oeiras, que é que a que possibilitou a eleição da vereadora Carla Castelo, que é a única verdadeira oposição a Isaltino Morais em Oeiras. Nós agora vamos ter muito em Oeiras quem queira apresentar-se como oposição alternativa a Isaltino Morais, mas ali no batente todos os dias a fazer oposição a Oeiras, teve aquele rapaz que vocês conhecem bem, o Tomás Cardoso Pereira, que é o nosso deputado municipal em Oeiras, eleito por uma coligação. E agora vemos que há Sintra.

Fica aqui as declarações de Rui Tavares, o co-portavoz do Livre, também presente nesta apresentação da frente de esquerda para a cidade de Lisboa. Deixe-me só recordar o que disse Alexandra Leitão nesta apresentação, Luís. Alexandra Leitão recordou a experiência de Jorge Sampaio, a dizer que é a primeira vez desde Jorge Sampaio que Lisboa tem uma frente de esquerda e atirou a Carlos Moedas. Rejeitou as acusações de liderar uma candidatura radical. Disse sobre o presidente de Câmara que radical é não ter uma política de habitação, que foi precisamente, e durante os primeiros minutos, o tema em que mais incidiu o discurso de Alexandra Leitão, que era uma política de habitação pública para a cidade de Lisboa e diz que Carlos Moedas tem fugido a essas responsabilidades.

João Gama, aqui em direto do Miradouro de São Pedro de Alcântara, ele que tem estado a acompanhar esta cerimónia de formalização da coligação que junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN à Câmara de Lisboa, encabeçada por Alexandra Leitão.

E seguimos neste jornal da Uma, Luís, com o Chega admite vir a aprovar a descida do IRC, anunciada ontem pelo governo no debate do Estado da Nação.

Foi um dos temas que marcou esse debate de ontem. O governo anunciou a diminuição do imposto sobre as empresas de 21 para 19% já no próximo ano e uma redução até aos 17% no final da legislatura. Foi tema também no Explicador desta manhã. O deputado do PSD, António Rodrigues, fala numa boa medida para todos e recusa aproximações ao Chega e diz que é normal negociar com todos os partidos.

Esta situação não é nova, nem é novo a discussão sobre esta matéria relativamente ao Partido Socialista, como é nova relativamente ao Chega. O Chega teve esta posição no ano passado, mas nessa altura, por razões táticas ou por razões próprias, e eu não tenho como me envolver nessa situação, não quis avançar com aquilo que é a medida que agora o Governo assumiu. Mas trata-se de matéria que qualquer um dos partidos tinha clara. Não é uma aproximação a ninguém, é uma situação de coerência de cada um dos partidos relativamente a esta matéria. Não é uma aproximação do PSD ao Chega, é uma posição determinada do PSD de cumprir o seu programa de governo.

António Rodrigues volta a repetir a ideia do primeiro-ministro de que não há parceiros preferenciais e acusa o PS de se pôr de parte em algumas matérias. Do lado do Chega, Rui Paulo Sousa admite aprovar essa descida de IRC no Parlamento.

Todas as medidas que sejam boas para os portugueses e para as empresas portuguesas Em princípio, normalmente tem a concordância do Chega, podendo o próprio partido tentar alguma alteração ou correção.

Esta descida do IRC deverá merecer essa concordância, é isso?

Sim, em princípio sim, mas terá que ser sempre analisada e estudar o projeto de lei da própria medida, se está de acordo também com os próprios objetivos que o Chega tem relativamente à parte fiscal.

É a perspectiva do Chega. Já pelo PS, Marina Gonçalves garante que a descida de IRC não está nas prioridades dos socialistas, que preferem uma descida do IRS e, por isso, deixam em aberto a possibilidade do PS votar contra esta medida.

Quando nós olhamos para a economia e achamos que não devemos fazer uma medida que só beneficia as grandes empresas e que devemos apostar na economia de forma estratégica, nós não estamos aqui reduzidos àquela que é a nossa incapacidade de negociar. Estamos, sim, também a defender uma forma de olhar para a economia e desenvolver a economia de uma forma muito mais alargada e olhando de forma estratégica para o nosso país.

Marina Gonçalves no Explicador esta manhã sobre o debate do Estado da Nação, com destaque para esta descida do IRC anunciada pelo governo.

A Confederação Empresarial de Portugal saúda a medida anunciada pelo governo de descida do IRC para 19% no próximo ano.

Remí Monteir fala numa medida positiva, o presidente da CIP considera que esta proposta mostra preocupação por parte do executivo de Montenegro para com as empresas do país.

A IGAS vai abrir uma investigação sobre os contratos milionários do Hospital de Braga com uma empresa privada detida pelo diretor do serviço de oftalmologia dessa ULS.

É o que adianta o inspetor-geral da IGAS, Carlos Carrapeto, à CNN Portugal. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai abrir esse processo de inspeção, já depois também da Ordem dos Médicos ter anunciado que quer mais esclarecimentos sobre esta questão. A Ordem indica que enviou hoje de manhã um ofício a solicitar esclarecimentos à ULS de Braga. De acordo com a TVI e CNN Portugal, os contratos do Hospital de Braga com uma empresa detida pelo diretor de serviço duram há 15 anos. Durante esse período, o Hospital de Braga pagou dezenas de milhões de euros em serviços de consultas, cirurgias, injeções à empresa Iberofthal, detida por Fernando Vaz em 30%. Na sequência das questões colocadas pela TVI e CNN Portugal, o diretor de serviço apresentou a demissão.

Olhamos agora para outras notícias também em destaque a esta hora.

No Brasil, a casa e a sede do partido de Jair Bolsonaro estão a ser alvo de buscas da Polícia Federal. É uma informação avançada pela imprensa brasileira. O antigo presidente brasileiro está a ser investigado por suspeitas de ter orquestrado a tentativa de golpe de Estado contra a sede dos Três Poderes em 2023. O Kremlin avisa que as novas sanções europeias à Rússia vão ter efeitos negativos para os países que as impuseram. Mensagem de Moscovo, depois de dizer que vai fazer o possível para minimizar as consequências das mais recentes sanções impostas pelos 27. O Papa pede o fim do massacre desnecessário de inocentes em Gaza, em reação ao ataque israelita à Igreja da Sagrada Família, a única igreja católica do enclave, e que fez três mortes e vários feridos. Leão XIV telefonou ainda ao cardeal patriarca de Jerusalém a expressar solidariedade e apoio, mas também para dizer que vai fazer o possível para alcançar o fim do conflito.