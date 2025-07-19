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É uma da tarde. Atualizamos as notícias na Rádio Observador com José Rafael Lopes. Rui Rocha acredita que deixa a Iniciativa Liberal com total autonomia política, estratégica e financeira. Os liberais estão hoje reunidos em Alcobaça na 10ª Convenção Nacional do Partido, que está a ser também o grande destaque desta manhã e tarde na Rádio Observador.

A Iniciativa Liberal vai eleger nova liderança, Mariana Leitão, única candidata. No último discurso enquanto presidente do partido, Rui Rocha, que falou antes de Mariana Leitão, afirmou que nunca foi moderado na defesa dos interesses liberais. Foram declarações acompanhadas pelo João Gama, no discurso mais aplaudido da manhã. Rui Rocha rejeita ter sido moderado e defende que o que alcançou durante a sua liderança é para manter João Gama.

A minha sugestão: olhes no futuro, o passado está lá atrás e o passado, já agora, é um passado relevante.

Então, dia justo de contas, Rui Rocha deixou recados para fora, mas principalmente recados para dentro.

Os três últimos presidentes, por motivos diferentes, não acabaram os mandatos para que foram eleitos. Ora, isso tem motivos diferentes, seguramente, mas tem um significado. Os três últimos presidentes não querem ser presidentes do partido, compreendam isso.

O presidente missionário da Iniciativa Liberal assegura que a decisão de deixar a liderança do partido foi sua e de mais ninguém. E enquanto Mariana Leitão quer regressar às bases do partido e recuperar a irreverência e a radicalidade do ADN liberal, Rui Rocha responde a quem o chama de moderado.

Fomos fortemente pressionados para fazer uma coligação pré-eleitoral em que nos davam aquilo que quiséssemos. E nós dissemos que não, porque nunca fui moderado na defesa dos interesses superiores do partido.

Não está disponível para assumir novos cargos na Iniciativa Liberal e defende o seu legado, pede ao partido que fale mais para fora e menos para dentro.

Nós somos muito chatos, às vezes, no partido. O que eu quero dizer com isso? É que dedicamos muito tempo a publicar em chats, mas por cada 15 mensagens que publicarem nos chats do partido, publiquem um artigo de opinião no órgão de comunicação social. Ajudem o partido! Comunique!

Rui Rocha assegura que agora, enquanto ex-líder, vai respeitar, acima de tudo, os interesses do partido, promete um certo silêncio e diz estar focado na corrida eleitoral que está a liderar em Braga.

João Gama, jornalista do Observador, está a acompanhar a 10ª convenção da Iniciativa Liberal, aqui a dar conta dos destaques do discurso de Rui Rocha. O João Gama não é o único jornalista da equipe do Observador em Alcobaça para acompanhar esta convenção da Iniciativa Liberal. Também o João Costa Campos está por lá. Junta-se agora em direto neste jornal da Uma. João, boa tarde. Mariana Leitão já apresentou a moção estratégica com vários avisos ao governo.

Sim, Zé, boa tarde. Já à chegada, Mariana Leitão tinha garantido que o que marcaria a partir daqui a relação da Iniciativa Liberal com o governo da AD seria a exigência. E no púlpito, voltou a sublinhá-lo. Mariana Leitão fez questão de passar a ideia de que vai ser uma líder da mudança, uma alternativa ao imobilismo, uma expressão da própria Mariana Leitão, e para isso chama à responsabilidade o governo da AD. Mariana Leitão deixou presente ao longo do discurso de apresentação da noção estratégica que vai colaborar com o governo da AD. Disse até que vai acompanhar e contribuir para um novo ímpeto reformista e, por isso, deixa um recado a Luís Montenegro, quer ensinar-lhe o que significa a palavra coragem.

O atual governo da AD pensa que falar em reformas e inventar um ministério chega para agradar aos liberais. No entanto, mudar não é fácil. A Iniciativa Liberal nasceu e cresceu a saber que nunca propusemos um caminho fácil. Neste partido, não há medo de dizer o que o país precisa para dar uma vida melhor aos portugueses. E é por isso que o digo de forma tão clara: não aceitamos o papel de figurantes num sistema que queremos transformar.

Mariana Leitão lançou ainda críticas à esquerda e à direita, acusa o Partido Socialista de ter estragado uma maioria absoluta e um país e uma esquerda radical que diz ser hoje vítima da própria prepotência. Focou-se particularmente também no Chega, que promete combater afincadamente. Mariana Leitão diz que quer estar na linha da frente contra o partido de André Ventura, que diz ser socialista de direita. E se Mariana Leitão, quando aqui chegou à 10ª convenção da Iniciativa Liberal, não quis falar de metas políticas, é certo que durante o discurso deixou claro que as eleições autárquicas são um grande desafio para o partido. Mariana Leitão quer projetar a Iniciativa Liberal no poder local, diz que não quer liderar um partido de figurantes.

Queremos mostrar que é possível governar com rigor, transparência e responsabilidade, que é possível colocar os cidadãos à frente dos caciques e que o poder local pode e deve ser um espaço de liberdade, de autonomia e de mérito. Os autarcas liberais que se perfilam neste novo ciclo não serão meros gestores de freguesias ou concelhos, serão agentes de mudança, pessoas com coragem para enfrentar as redes de poder que há décadas se entranharam em tantas câmaras, pessoas com visão para criar concelhos mais dinâmicos, mais competitivos, mais abertos à inovação e ao investimento.

Declarações de Mariana Leitão, que acredita que as eleições autárquicas são uma boa oportunidade para mostrar os quadros da Iniciativa Liberal ao país. Mariana Leitão, que vai ser esta tarde eleita quinta presidente da Iniciativa Liberal, a primeira mulher à frente do partido.

A reportagem do João Costa Campos e também do João Gama, jornalistas do Observador, que estão a acompanhar a 10ª convenção da Iniciativa Liberal, que está a decorrer em Alcobaça. Logo à noite, o partido vai oficializar a nova liderança com o nome de Mariana Leitão.

E a convenção da Iniciativa Liberal é um tema em destaque ao longo desta tarde e também na noite deste sábado aqui na Rádio Observador. O governo vai criar uma unidade de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde. O gabinete vai funcionar em colaboração com a Polícia Judiciária e com a Procuradoria-Geral da República.

Informação avançada pelo Jornal de Notícias. Ao Observador, o Ministério da Saúde confirma a notícia e acrescenta que vai ser votada em Conselho de Ministros até o final do mês. A estrutura de âmbito nacional já constava do programa do governo, mas vai ser posta em prática depois de vários casos de irregularidades no pagamento a médicos nos hospitais públicos, como é o caso do dermatologista do Hospital de Santa Maria, que ganhou mais de €700 mil em 22 dias de trabalho extra. Também na passada quinta-feira, a TVI avançou que o Hospital de Braga fez vários contratos de valor superior a 27 milhões de euros com a empresa do diretor de serviço de oftalmologia, que acumulava funções de coordenação no privado. Esta nova unidade de combate à fraude deve entrar em funções até ao final deste ano.

Isabel Moreira considera que há um Chega infiltrado no PS, em causa às demolições levadas a cabo pelo presidente da Câmara Municipal de Loures, no bairro do Talude Militar.

A deputada socialista considera evidente que Ricardo Leão não é responsável pelo aumento considerável dos preços da habitação e que o governo tem de ser chamado à responsabilidade. No entanto, Isabel Moreira critica de forma veemente o que acredita ser uma estratégia de aproximação ao Chega em período de eleições autárquicas.

No meu entender, este tipo de reação nas redes sociais deixa à evidência que esta demolição avisada uma sexta-feira, em vésperas de eleições, serve um propósito eleitoralista. É a minha opinião, não me revejo nisto. Isto para mim não espelha o Partido Socialista, espelha uma infiltração do espírito Chega dentro do Partido Socialista. Não me revejo, tenho tanta liberdade para dizer isto, como aqueles que dizem o contrário.

Isabel Moreira, deputada do PS, critica a resposta dada por Ricardo Leão a alegados apoiantes do Chega nas redes sociais, que manifestaram agrado com as demolições.

E é o ponto final no Jornal da Uma, teve edição do José Rafael Lopes.