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Uma da tarde. Atualizamos as notícias na Rádio Observador com José Rafael Lopes. O primeiro-ministro admite que Mário Centeno pode manter-se à frente do Banco de Portugal. A decisão vai ser tomada na próxima reunião do Conselho de Ministros.

Sendo assim, a porta está entreaberta até à próxima quinta-feira. Em declarações na Festa do Chão de Lagoa, no Funchal, Luís Montenegro mantém segredo sobre os eventuais nomes para o cargo de governador do Banco de Portugal. Reconhece, no entanto, que Mário Centeno tem as qualidades necessárias.

A decisão do governo pode ser manter o atual governador ou substituí-lo. Isso é a decisão que vamos anunciar na próxima quinta-feira. Para que não haja nenhuma dúvida, o Dr. Mário Centeno reúne todos os requisitos para ser governador do Banco de Portugal. Isso não está em causa. É a opção que o governo tomará, é a opção legítima de qualquer governo nas circunstâncias em que exerce a sua competência. Nós, durante a semana, tomaremos as diligências necessárias para preparar a decisão. Decidiremos no próximo Conselho de Ministros e anunciaremos ao país.

Esta manhã, aos jornalistas no Funchal, o primeiro-ministro deixou ainda críticas ao Partido Socialista, em particular em matéria de imigração. Luís Montenegro admite, neste dossiê, que a visão do PSD é mais próxima do Chega.

Quem esteve oito anos, por exemplo, a promover uma política de imigração num determinado sentido, é difícil agora, em oito meses, mudar de posição. É legítimo, e se mudar, nós acolhemos bem. O que eu já não compreendo bem é que eles não respeitem, não possam aceitar que haja uma aproximação de posições com outros partidos que têm uma posição mais condizente com aquela que o governo tem, porque isso é democracia. Se para haver espírito de colaboração tivesse que haver sempre um contrato de exclusividade com determinado partido para haver acordos pontuais, isso significava que nós estávamos a fazer uma coligação.

Declarações do primeiro-ministro, que vai discursar por volta das 14h na Festa do Chão de Lagoa, no Funchal, na Madeira.

Antes das críticas de Luís Montenegro ao PS, José Luís Carneiro também deixou farpas ao governo. O secretário-geral socialista considera que o executivo tem as prioridades trocadas para a resolução de problemas no país.

Para o líder do PS, no topo da agenda deveria estar habitação, saúde e crescimento econômico. Num artigo de opinião no jornal Público, José Luís Carneiro diz que o governo colou-se à agenda da extrema-direita, que só fala de imigração, quando os preços das casas dispararam 16% no primeiro trimestre deste ano e há cada vez mais urgências encerradas. O secretário-geral do PS diz que o executivo da AD começou mal, acredita que o "não é não" ao Chega já lá vai e pede explicações ao primeiro-ministro pelo que considera ser esta colagem à direita radical, uma traição aos eleitores do PSD, diz José Luís Carneiro.

Livre, Bloco de Esquerda e PAN pegam no tema da imigração para acusar o governo de promover políticas oportunistas.

Os três partidos apresentaram hoje oficialmente a candidatura conjunta à Câmara Municipal de Cascais para as próximas eleições autárquicas. Durante a cerimônia, os líderes dos três partidos não pouparam nas críticas ao executivo. Rui Tavares, porta-voz do Livre, rejeita um sistema que culpa os imigrantes pelos problemas do país.

A batalha que se aproxima é muito simples. Queremos um país desconfiado, queremos um país desavindo, queremos um país em que o pobre está zangado com o desgraçado, que está zangado com o miserável, que está zangado com o vizinho do outro lado da rua, todos eles zangados com o imigrante. Queremos esse país em que nos querem convencer que nós deveríamos andar todos zangados uns com os outros ou queremos um país que é Portugal no seu melhor, que é também Cascais no seu melhor, um país da entreajuda, um país da responsabilidade mútua, em que todos somos responsáveis pelo nosso futuro.

Na mesma linha, Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, acusa o governo de ir à boleia das ideias da extrema-direita e ignorar os problemas mais urgentes.

Não falam da imigração para resolver o problema da saúde, não falam da imigração para resolver o problema dos serviços públicos, não falam das supostas ocupações de casas para resolver o problema real, que é das pessoas que não têm casa ou que estão a empobrecer porque não conseguem pagar a sua casa. Não falam certamente dos incendiários para resolver o problema do abandono do território ou do aquecimento global ou da completa desestruturação da nossa floresta. A direita fala dos temas da extrema-direita porque quer poder, porque se quer manter no poder.

Já Inês de Sousa Real, do PAN, foca-se nas políticas promovidas no Conselho de Cascais para criticar a autarquia de Carlos Carreiras em matérias de habitação.

Este município sempre se opôs a que as pessoas pudessem viver a cidade. Daquele que partiu de um orçamento participativo, temos hoje, não só a nível nacional, o ministro da Habitação e das Infraestruturas, a ter sido pela sua mão também que mais houve oposição a um espaço que parte daquilo que é participação cidadã, a um espaço que se construiu por si próprio, em comunidade com diferentes gerações, com diferentes pessoas, em que não se olha a status sociais e menos ainda a nomes para quererem destruir, porque muito provavelmente, falam tanto na construção de uma faixa de circulação, mas muito provavelmente por aquilo que é apetitoso construir ali também mais uma habitação de luxo.

Os três líderes partidários participaram na apresentação da candidatura da coligação Futuro em Comum para a Câmara de Cascais, uma candidatura liderada por Alexandra Abreu, deputada municipal do Bloco de Esquerda.

A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica pede a demissão do presidente do INEM. Em causa, Zé, a ausência de reformas estruturais no instituto.

Em comunicado, a associação diz que a situação no INEM é grave, assim como a ausência de mudanças estruturais. Pede, por isso, a saída de Sérgio Janeiro como sinal de responsabilidade institucional e recuperação da confiança pública no trabalho do Instituto Nacional de Emergência Médica, o INEM. A ANTRAM considera que, em nome do interesse público, da dignidade da atividade pré-hospitalar e da segurança dos utentes do SNS, qualquer inércia ou complacência nesta matéria será moralmente indefensável e também negligente.

Numa altura em que passam-se seis minutos da 13h, Zé, temos ainda outras notícias em destaque a esta hora.

O Kremlin garante que Vladimir Putin está preparado para discutir uma solução de paz com a Ucrânia. No entanto, insiste que a Rússia mantém os objetivos do início do conflito. Em declarações à imprensa russa, Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, admite que o processo de paz é longo e complicado. As Nações Unidas alertam que os ataques israelitas estão a matar à fome a população da Faixa de Gaza. A organização exige, por isso, o fim do bloqueio à ajuda humanitária no enclave. Em comunicado, a agência da ONU para os palestinianos assegura ter alimentos suficientes para nutrir os cerca de dois milhões de habitantes de Gaza durante mais de três meses. Sublinha, ainda assim, que a falta de alimentos em Gaza é tão severa que mais de um milhão de palestinianos estão em risco de morrer à fome.

E fechamos assim o jornal da UMA, edição é do José Rafael Lopes.