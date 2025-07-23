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Luís Soares. Jornal da Uma com a edição do Luís Soares. Luís, começamos com a Ministra da Saúde, volta a pedir tempo para reorganizar os serviços de urgência e destaca a importância do portal SNS 24.

São declarações da Ana Paula Martins esta manhã, numa cerimónia para assinalar os oito anos deste portal. A Ministra da Saúde admite que nem tudo está a funcionar como devia, mas pede tempo para concluir esse trabalho de reorganização.

Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Sabemos e afirmamos que nem tudo está bem, nem podia estar, mas a organização dos serviços de urgência e a relação com o SNS 24 e, nomeadamente, os projetos de urgência pré-triada, quer ao nível da obstetrícia e pediatria, quer naturalmente ao nível da urgência geral, é um caminho que temos que percorrer com persistência. Não se faz num dia, não se faz num mês, não se faz num ano.

Declarações da Ministra da Saúde nesta cerimónia. Ela, que não falou aos jornalistas, sublinha também que no último ano o SNS 24 permitiu baixar o tempo de espera nos hospitais em 15%. Quanto aos balcões de apoio aos utentes, Ana Paula Martins diz que os 400 já a funcionar promovem proximidade, mas que este número é para aumentar.

Ainda na saúde, a Ordem dos Médicos exige o recuo urgente da obrigação determinada pelo Hospital do Barreiro de colocar internistas a vigiar grávidas.

Os médicos internistas do Hospital do Barreiro até enviaram uma carta à administração a contestar a obrigatoriedade de terem de prestar assistência em situações obstétricas e ginecológicas, alegando que não faz parte das suas competências. Apresentaram mesmo escusas de responsabilidade. Nessa carta, assinada por 28 internistas, a que a Agência Lusa teve acesso, os especialistas manifestam discordância com as medidas previstas na publicação da Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, que integra o Centro Hospitalar do Barreiro Montijo. O documento divulgado pela RTP dá conta de que os especialistas de medicina interna e cirurgia geral terão de dar apoio às grávidas quando não há um especialista de ginecologia e obstetrícia disponível e também nas urgências. Em comunicado, a Ordem dos Médicos exige o recuo urgente por considerar inaceitável que médicos internistas e cirurgiões gerais sejam chamados a assumir funções que ultrapassam as suas competências.

O socialista Sérgio Sousa Pinto defende que o desaparecimento de conteúdos relacionados com a sexualidade do programa da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é um retrocesso.

Foi no programa Realpolitik, há instantes, aqui na Rádio Observador. Sérgio Sousa Pinto considera as questões relacionadas com a identidade de género como teorias tomadas por conhecimento e sublinha que as escolas não devem ser lugar para doutrinação.

Teorias que são teorias e que em vez de serem problematizadas enquanto teorias, eram apresentadas como conhecimento e depois avaliadas. Também me pareceu que essas soluções, à altura falamos muito sobre isso, aproximavam-se muito de um proselitismo e de uma doutrinação e eu não acho que a escola serve. A escola serve para transmitir conhecimentos e para acordar o espírito crítico nas pessoas, não é para as endoutrinar. Na escola, não há lugar ao proselitismo.

Posição assumida por Sérgio Sousa Pinto, que distancia as questões sobre a identidade de género do tema da educação sexual e esse, sim, diz, deve permanecer no programa da disciplina de Cidadania.

Se a educação sexual é banida da educação para a cidadania, acho que isto é um prejuízo e é um retrocesso. Não percebo que direito é este que é contra a educação sexual. Não sei quem são estas pessoas. Tu falaste no Paleolítico, devem ser representantes dessa idade primordial.

Eu não percebo.

Não sei onde estão, em que grutas vivem e vieram cá para fora bater no chão com as mocas. Eu não percebo. Fico atarantado e preocupado.

Sérgio Sousa Pinto com Miguel Pinheiro no Realpolitik. O antigo deputado admite posições distintas no cenário político de esquerda, mas questiona também o silêncio do Ministro da Educação sobre estes conteúdos que estão agora em consulta pública.

Na corrida às autárquicas, Pedro Santana Lopes vai encabeçar a coligação PSD/CDS-PP, na Figueira da Foz, como independente.

O atual presidente da Câmara da Figueira vai ser o cabeça de lista da coligação PSD/CDS nas autárquicas, que terá como nome o movimento independente pelo qual venceu as eleições em 2021. Ao contrário do anunciado em fevereiro pelo movimento Figueira à Primeira, Pedro Santana Lopes não será recandidato pelo movimento, mas sim candidato independente que encabeça a coligação dos dois partidos. É o que se lê numa nota de imprensa da Comissão Política Concelhia do CDS, dando nota do acordo formalizado entre as duas forças políticas.

As novas tabelas de retenção na fonte do IRS vão aumentar os salários e as pensões líquidas em agosto e setembro, mas isso pode significar menos reembolso no próximo ano ou até ter de pagar IRS.

São valores mais altos no salário no fim do mês, que resultam de uma redução temporária do imposto retido na fonte. As novas tabelas foram publicadas ontem e preveem o alívio para compensar os descontos feitos a mais entre janeiro e julho. O fiscalista Luís Leão alerta que o Governo está a repetir a estratégia do ano passado e avisa para o impacto no acerto de contas do ano que vem.

Será muito próximo daquilo que já aconteceu este ano. E, portanto, este ano, quando começaram a surgir as primeiras notícias da entrega das declarações de IRS, os primeiros cálculos de reembolso ou imposto a pagar, já correu muita tinta na comunicação social em Portugal, porque aparentemente quando se fizeram alertas na altura das tabelas, muitos contribuintes, pelo menos, eram indiferentes às notícias que surgiram. E este ano vai acontecer algo muito equivalente ou muito similar. Os valores concretos são naturalmente diferentes, mas do ponto de vista de ordem de grandeza, não há uma diferença muito grande face àquilo que aconteceu este ano com a entrega das declarações de IRS 2024.

E por isso o Luís Leão deixa uma recomendação: é melhor poupar aquele dinheiro que vai receber a mais.

Aquilo que eu recomendo às pessoas é, agosto e setembro, quando tiverem um valor extra a cair na conta bancária por haver menos imposto, não gastem. Portanto, guardem e depois vão gastá-lo para o ano.

Luís Leão alerta também para a importância acrescida dos contribuintes pedirem para colocar o número fiscal nas compras que fizerem.

Em algumas simulações que já fizemos, se os contribuintes não tiverem deduções com saúde, com educação, com rendas de casas, com PPRs, poderão ter inclusivamente situações de IRS a pagar depois da entrega da declaração de IRS e por isso é recomendável, já era, e é cada vez mais recomendável que os contribuintes peçam, de facto, as faturas.

Os alertas do fiscalista Luís Leão, agora que são conhecidas as novas tabelas de retenção na fonte para agosto e setembro.

Seguimos com outras notícias que também estão a marcar a atualidade.

No primeiro semestre do ano, os portugueses encaminharam para reciclagem mais de 20 mil toneladas de equipamentos elétricos usados. É um aumento de 57% em comparação com o mesmo período do ano passado. São dados do Eletrão, entidade responsável pelo sistema de recolha e reciclagem. O futebolista dinamarquês Viktor Frøkjer, de 19 anos, é reforço do Futebol Clube do Porto. Chega do Copenhagen numa transferência que motivou o investimento de 20 milhões de euros, mais dois mediante objetivos. Confirmação já dada pelos dois clubes. Assina pelos portistas com vínculo válido por cinco temporadas e uma cláusula de rescisão de 85 milhões de euros.