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Notícias. As notícias à uma com o Luís Soares. Luís, começamos com essas conclusões de um relatório sobre os benefícios fiscais que recomenda ao Governo a subida do IVA na restauração para 23%.

A recomendação é da unidade criada para avaliar os benefícios fiscais, para que o IVA seja reposto nos 23% na restauração, considerando, esta unidade, que a taxa de 13% em vigor beneficia quem ganha mais. Este é o primeiro relatório de avaliação aos benefícios fiscais que recomenda a eliminação de várias medidas que representam uma despesa fiscal de até 1,7 mil milhões de euros. É da responsabilidade da Unitex, a unidade criada pelo governo para cumprir um dos compromissos do PRR. Esta unidade estima que a reposição da taxa normal de IVA na restauração iria representar uma poupança na despesa fiscal da ordem dos mil milhões de euros. A taxa intermédia para a restauração que, no entanto, deixa de fora alguns produtos, como as bebidas, foi reintroduzida pelo primeiro governo de António Costa em 2016. As isenções e taxas reduzidas do IVA são dos capítulos centrais da análise e recomendações desta unidade, devido ao impacto que tem na despesa fiscal, que no ano passado foi da ordem dos 60%.

Esta é uma notícia que pode ler em pormenor no site do Observador. Foi assinada pela jornalista Ana Suspiro. Está marcada para daqui a uma hora a conferência de imprensa que se segue à reunião do Conselho de Ministros. Deve aí ser anunciado o nome do novo governador do Banco de Portugal.

A reunião presidida pelo primeiro-ministro começou pelas 9h30 da manhã. O governo reúne-se em São Bento, numa altura em que ainda se desconhece o nome do sucessor de Mário Centeno. Durante o fim de semana, Luís Montenegro disse mesmo que Centeno até tinha todas as capacidades para continuar como governador do Banco de Portugal, mas já durante a semana, o Observador noticiou vários problemas relacionados com os contratos para a escolha do local para a construção da nova sede do Banco de Portugal. Mário Centeno terá ignorado vários alertas dos consultores e o negócio tem alguns riscos que podem não ter sido devidamente avaliados. O Ministério das Finanças acabou por pedir uma auditoria à Inspeção-Geral das Finanças sobre este negócio.

E essa conferência de imprensa, que dá conta das conclusões do Conselho de Ministros, vai ter transmissão em direto aqui na Rádio Observador. O PS insiste nas críticas ao governo, acusa o Ministério da Educação de retirar a educação sexual das escolas portuguesas.

Crítica feita pelo antigo ministro da Educação socialista, João Costa, no Explicador desta manhã. João Costa diz que o Executivo pretende que todas as referências ao tema sejam afastadas do ensino e da disciplina de Cidadania. O socialista acusa o governo de tentar colocar a educação sexual na temática da saúde e do estudo do aparelho reprodutor. João Costa considera que esta é uma posição errada e destaca a importância de manter esses conteúdos de forma autónoma.

Quando não há espaço, intencionalidade e autonomia destes conteúdos, o que acontece é que eles não são trabalhados ou são trabalhados de uma forma absolutamente transversal, encaixados em domínios como o domínio da saúde, como o domínio das ciências, para ensinar apenas a sexualidade ligada ao aparelho reprodutor. E o que acontece é que não fica espaço na escola para trabalhar este tipo de conteúdos.

As críticas de João Costa, antigo ministro da Educação socialista, no Explicador desta manhã, onde esteve também João Almeida, do CDS, que rejeita estas críticas, diz que nada será banido pelo governo no que diz respeito à educação sexual, embora João Almeida até aponte uma exceção.

A única coisa que sai e que ninguém se queixou que saísse até agora, e saberá por quê, é uma cultura woke de promoção do direito a ser, da identidade de gênero, de um construtivismo social que nem aqueles que o introduziram, como é o caso do João Costa, têm a coragem agora de dizer e, portanto, dizem outras coisas. Nós temos estes conteúdos que falam sobre tudo aquilo que dezenas de pessoas têm andado nos jornais, nos onlines e nas televisões a dizer que este governo vai banir. É tudo falso.

João Almeida no Explicador desta manhã, em que esteve em debate a disciplina de Cidadania e a Educação Sexual. Ontem, o ministro Fernando Alexandre assegurou que a educação sexual vai permanecer no ensino das escolas, apesar de não estar mencionada nas aprendizagens essenciais da disciplina de Cidadania.

A autarquia de Setúbal quer reunir-se com a ministra da Saúde para debater os problemas sentidos na Unidade Local de Saúde da Arrábida. A falta de recursos humanos está no topo das preocupações.

Esta ULS tem-se debatido, por exemplo, com o encerramento frequente das urgências de obstetrícia. O autarca de Setúbal destaca a importância destes problemas serem discutidos com a tutela. André Martins revela, no entanto, que a falta de pessoal é o tema mais urgente em cima da mesa neste momento.

No conhecimento que nós temos, no acompanhamento que fazemos dos serviços de saúde, naturalmente que uma primeira grande questão que se coloca é ter recursos humanos, os profissionais de saúde disponíveis com garantia de, pelo menos, preencherem as escalas de serviço. A seguir a esta reunião, nós seguiremos, como já temos feito anteriormente, no sentido de pedir uma reunião à senhora ministra, no sentido de esclarecer e marcar bem esta exigência.

O presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, critica ainda a falta de soluções apresentadas pelo governo para melhorar o serviço de saúde da região.

A nossa preocupação neste momento é de que não existe uma perspectiva de futuro para os serviços de saúde aqui na região. Ficamos, naturalmente, muito preocupados, porque a senhora ministra diz que lá para o final de setembro vai ter alguma solução aqui para a Península de Setúbal. Daqui até ao final de setembro, ainda temos os meses de agosto e setembro, que são meses que nós sabemos que são críticos e que, portanto, nós não ficamos naturalmente satisfeitos.

Estas são as críticas do autarca de Setúbal, André Martins, ao ministro da Saúde e também à ministra Ana Paula Martins.

Na atualidade internacional, vários órgãos de comunicação social estão a fazer um apelo conjunto a Israel. Os jornalistas que estão em Gaza não conseguem obter alimentos.

Apelo feito pelas agências Associated Press, France Press e Reuters, mas também pela britânica BBC News. Em causa, a situação humanitária que se vive em Gaza. Nessa nota, os vários órgãos de comunicação dizem estar desesperadamente preocupados com os jornalistas em Gaza, que estão cada vez mais incapazes de se alimentar a si próprios e também às famílias. Acrescentam ainda que durante muitos meses estes jornalistas independentes têm sido os olhos e os ouvidos do mundo no terreno em Gaza e estão agora a enfrentar as mesmas circunstâncias daqueles que estão a cobrir. Dizem estar, estes órgãos de comunicação, profundamente alarmados com o facto da ameaça de fome ser agora uma delas. Essas situações que estão a ser cobertas pelos jornalistas. Apelam, por isso, às autoridades israelitas para que permitam a entrada e saída de jornalistas em Gaza. É essencial, dizem, que a população de Gaza receba um abastecimento alimentar adequado.

Uma hora e sete minutos. Temos outras notícias também em destaque a esta hora.

O Hospital Amadora-Sintra tem agora mais de 60 novos médicos, a que se juntam mais de 30 novos clínicos para os cuidados de saúde primários. Informação avançada pela Unidade Local de Saúde, que explica que desde janeiro têm sido contratados novos profissionais. Também o novo hospital de Sintra vai contar com o reforço de equipa. No início de agosto, chegam mais três médicos. Nas Caldas da Rainha, a PSP deteve um jovem de 18 anos por suspeita de tráfico de droga. O jovem encontrava-se na posse de mais de 80g de haxixe, além de mais de 100€ em notas e uma balança de precisão. Já em fevereiro, tinha sido detido pelo mesmo crime. Em São João da Madeira, os trabalhadores da Tescap, uma empresa de têxteis para automóveis, exigem a reabertura do processo negocial com a administração da empresa, querendo discutir o caderno reivindicativo apresentado para este ano e que foi negado pela direção. Entre os pedidos estão o aumento do salário base e do prémio de antiguidade. O Politécnico de Leiria vai ampliar a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. O investimento é superior a 600 mil euros. As obras têm como objetivo melhorar as condições científicas e pedagógicas dos espaços de investigação. Em Vila Nova de Famalicão, começou hoje a construção dos parques verdes do Pelhe e de Cinães Norte. A obra da autarquia vai custar cerca de cinco milhões de euros. Espera-se que as obras sejam concluídas no verão do próximo ano. O Seixal vai receber os Campeonatos Nacionais de Sub20 este sábado e domingo. A competição decorre no Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento. Durante esses dois dias, mais de 600 jovens vão competir nas várias disciplinas de atletismo.