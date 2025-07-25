Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Soares. Começamos este jornal da Uma Luz com o Presidente da República. Recebeu hoje o chefe de Estado angolano, numa reunião no Palácio de Belém. Sublinhou a importância das boas relações entre os dois países.

João Lourenço começou hoje uma visita de Estado que dura até amanhã. Esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa, um encontro que terminou na última hora. A acompanhar, esteve o Vasco Maldonado Correia no Palácio de Belém e, Vasco, os dois presidentes reforçaram a importância da amizade entre o povo português e o povo angolano.

"Povos amigos e povos irmãos", é assim que os descreve o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou as dezenas de milhares de angolanos que vivem em Portugal. É uma das três maiores comunidades estrangeiras a viver no país e também os vários portugueses que vivem em Angola. Garante que ambos os povos sofrem por desafios comuns e numa altura em que está em final de mandato, o chefe de Estado considera que essa amizade e sentido de união entre povos é o mais importante.

Isso é muito importante, porque os governantes passam, as leis passam, mas os povos ficam. Ficam para além daquilo que houve de bom e de mau no Império Português, para além daquilo que houve de colaboração entre nós nestes 50 anos de percurso comum, desde o 25 de Abril, do que houve e está a haver, e que vai ser objeto de tratamento com o senhor primeiro-ministro, de passos importantíssimos na cooperação económica, financeira, política, diplomática, social e educativa cultural.

E para mostrar como portugueses e angolanos sofrem pelos mesmos desígnios, Marcelo Rebelo de Sousa deu o exemplo do Mundial de Futebol 2006, em que os dois países se defrontaram na fase de grupos da competição. Garante que na altura, ele próprio torceu por um empate. Lembrou também os tempos da Troika, em que Angola não hesitou em prestar auxílio a Portugal. Já João Lourenço agradeceu a Marcelo, em fim de mandato, por ter sido o chefe de Estado português que mais vezes visitou Angola. Ele, que destaca a força das relações entre as duas nações, considera que estão no máximo histórico.

Nós viemos a Portugal para reforçar os laços da amizade e de cooperação entre os nossos dois países, Angola e Portugal. Nunca as relações entre os nossos países estiveram a um nível tão alto e o que nós pretendemos é trabalhar no sentido de manter esse nível e, se possível, melhorar.

João Lourenço, presidente angolano, que já daqui saiu, dirigiu-se para a residência oficial do primeiro-ministro, onde vai reunir com Luís Montenegro, sendo que esta tarde vai também estar com empresários portugueses e vão ser depois assinados acordos bilaterais entre Portugal e Angola no Palácio das Necessidades.

Vasco Maldonado Correia, aqui em direto, ele que acompanhou estas declarações no final da reunião entre Marcelo Rebelo de Sousa e o presidente de Angola.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, considera normal que Marcelo Rebelo de Sousa tenha pedido ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva da proposta de revisão da Lei dos Estrangeiros.

O presidente da República enviou ontem para o Constitucional esse decreto do Parlamento que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Paulo Rangel admite que esta é uma matéria sensível e, por isso, considera compreensível que Marcelo Rebelo de Sousa a tenha submetido ao Constitucional.

É a coisa mais normal que existe e até compreensível é que o Presidente da República, em determinadas matérias, exercite o seu poder, o seu direito de fiscalização preventiva. Esta é uma matéria muito sensível e, portanto, é natural que o chefe de Estado tenha essa precaução antes de fazer um juízo substantivo sobre a lei.

Declarações de Paulo Rangel esta manhã em Carcavelos. O ministro dos Negócios Estrangeiros defende ainda que a situação deve ser encarada com profunda normalidade e sem dramatismo.

O governo esclareceu Marcelo Rebelo de Sousa sobre os números da imigração. A informação foi avançada pelo próprio presidente da República.

Ele que tinha levantado dúvidas sobre os dados que o Executivo da AD estaria a usar para tomar medidas na área da imigração, mas agora explica, em declarações ao semanário Nascer do Sol, que já recebeu um esclarecimento por parte do governo de Luís Montenegro. O presidente da República chegou à conclusão de que os números da AIMA são mais fiáveis do que os do INE.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha levantado dúvidas sobre o tema numa entrevista ao Expresso no início deste mês.

Dúvidas que viria a manifestar já esta semana nas audiências aos partidos em Belém. O chefe de Estado dizia que os números do INE e da AIMA não batiam certo. Ora, em declarações ao Nascer do Sol, Marcelo Rebelo de Sousa revela que o governo explicou as diferenças entre os números e ficou com a sensação de que os dados utilizados pelo Executivo são os mais fiáveis. A AIMA contabiliza mais de 1 milhão e 500 mil imigrantes em Portugal, por incluir os pedidos e processos que estão pendentes e que resultaram em autorização de residência.

O líder do PS considera que a decisão do presidente de enviar a Lei dos Estrangeiros para o Constitucional vem dar razão às críticas socialistas.

José Luís Carneiro afirmou que a decisão do Presidente da República evidencia que há, efetivamente, falhas na lei.

A decisão que o senhor Presidente da República tomou mostra que o Partido Socialista tinha razão quando, olha, há cerca de 15 dias, chamei a atenção para um grave atropelo democrático que tinha sido cometido na Assembleia da República por parte da AD e do Chega. Coligaram-se, atropelaram regras democráticas porque não ouviram não apenas instituições representativas dos migrantes, mas também entidades empresariais que são essenciais para a nossa economia. Mais grave ainda, não ouviram os tribunais superiores E claro, como esperávamos, veio a acontecer aquilo que na altura dissemos, que dificilmente passaria numa análise ponderada da parte do senhor Presidente da República.

Declarações de José Luís Carneiro à margem de uma reunião com a Unidade Local de Saúde da Arrábida, em Setúbal, da qual saiu preocupado com a forma como as urgências estão a funcionar na península. O líder do PS diz que são necessárias respostas urgentes e lembra a proposta que apresentou.

São territórios com muitos milhões de pessoas que recorrem ao nosso Serviço Nacional de Saúde e não encontram uma resposta previsível, segura. Um dos dados que merece uma consideração muito clara é a razão pela qual não há uma informação pública atempada, previsível, para que quem recorre às urgências, e particularmente à emergência hospitalar, possa saber onde se deve dirigir. Essa é a razão de ser da proposta que apresentámos, que é uma unidade de coordenação de esforços, nomeadamente entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Administração Interna e também o Ministério da Defesa Nacional, para que, no âmbito da própria Proteção Civil Nacional, seja possível responder com eficácia, mobilizando os meios disponíveis às necessidades que são detetadas no próprio território.

Declarações de José Luís Carneiro transmitidas pela RTP3, ele que diz que vamos entrar no verão sem um plano pelo segundo ano consecutivo.

O presidente da Unidade Local de Saúde de Amadora-Sintra quer encontrar soluções para garantir estabilidade nas urgências.

19 médicos do Serviço de Urgência Geral alertaram para a perda de capacitação e o risco de rotura iminente do serviço, caso o atual rumo não seja revertido. Foi numa carta aberta enviada à administração. No final de um encontro com uma delegação da Ordem dos Médicos, Carlos Sá prometeu reunir-se com cada um dos clínicos e garantiu também que a abertura do Hospital de Sintra não teve impacto no funcionamento da urgência do Amadora-Sintra.

O número de médicos que tínhamos em atendimento a doentes na urgência geral do Hospital Fernando da Fonseca até o dia 12, data da abertura do Hospital de Sintra, era igual ao que tivemos depois aqui. Segundo ponto: o Hospital de Sintra abriu com seis médicos, dos quais cinco são os médicos que transitaram do sub que já existia. O que fizemos foi, porque já estávamos à espera que houvesse um aumento da procura, reforçamos com mais um médico de cá. Isso foi feito e negociado previamente à abertura.

Declarações aos jornalistas do presidente da ULS Amadora-Sintra registradas pela Sic Notícias no final de uma reunião com a Ordem dos Médicos, que critica a estratégia da administração. Luís Campos Pinheiro pede mais diálogo.

Aquilo que nós constatamos é que há efetivamente tentativas do conselho de administração com uma estratégia para resolver este problema, mas essa estratégia não está a chegar aos médicos e os médicos estão muito desencantados com a forma como estão a conseguir transmitir as suas mensagens. Têm uma grande preocupação, porque estão a acontecer medidas que não lhes foram transmitidas ou que pensavam que não iriam acontecer e que, no entanto, estão a acontecer subitamente, sem aviso prévio, como mudança de horários, como mudança do local de trabalho, e isso a Ordem não concorda e a Ordem não aceita.

As críticas de Luís Campos Pinheiro, da Ordem dos Médicos, no final de uma reunião com a ULS do Amadora-Sintra.

Temos ainda outras notícias que estão a marcar a atualidade.

O Ministério da Educação garante que no próximo ano letivo o governo vai saber com rigor o número de alunos sem aulas. Foi numa audição na Comissão Parlamentar de Educação. Fernando Alexandre explica que os resultados da auditoria externa realizada ao número de alunos atualmente sem aulas serviu para encontrar formas de resolver o problema da falta de dados. O coreógrafo e encenador Vítor Hugo Pontes é o novo diretor artístico do Teatro Nacional de São João, no Porto, nome escolhido num concurso internacional que teve 17 candidaturas. Em comunicado, o Teatro Nacional de São João avança que Vítor Hugo Pontes foi o candidato escolhido por unanimidade para assumir funções de diretor artístico para o quadriênio 2025-2028.