Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Na Rádio Observador. Jornal da Uma, com edição do José Rafael Lopes e Zé José Luís Carneiro abre a porta do PS a Mário Centeno.

Tendo em conta o fim do mandato no Banco de Portugal, o líder socialista diz que o PS está de porta aberta para acolher Mário Centeno.

Apenas podemos dizer que o acolheremos de braços abertos quando e como ele quiser participar na vida do Partido Socialista.

José Luís Carneiro, à entrada para a convenção autárquica da Juventude Socialista, que decorre em Coimbra. Antes desta porta aberta por José Luís Carneiro, Mário Centeno não excluiu um regresso à vida política ativa. O ainda governador do Banco de Portugal não adianta se pretende investir na política, mas avisa que está mais livre.

Eu hoje sou mais livre do que era ontem e continuo livre e a pensar pela minha cabeça.

Então, sobre política, o senhor diria "desta água não beberei" ou "o futuro a Deus pertence"?

Esse aforismo popular, "o futuro a Deus pertence", não tendo eu necessariamente raízes muito profundas religiosas, é bastante mais adequado neste momento.

Mário Centeno, na grande entrevista da RTP, em que avisa que a independência com que desempenhou o cargo de governador do Banco de Portugal não pode ser posta em causa. Sobre a notícia lançada pelo Observador sobre os riscos com a nova sede do Banco de Portugal, Mário Centeno garante que deu toda a informação ao Ministério das Finanças e que o governo não fez nenhuma pergunta adicional.

A presidente da Iniciativa Liberal considera que não há comparação entre a escolha do novo governador do Banco de Portugal e Mário Centeno.

Principalmente no que toca à independência de Álvaro Santos Pereira em relação ao atual governo, uma posição defendida por Mariana Leitão durante a apresentação da candidatura da IL à autarquia de Bragança. A líder liberal relembra o contexto em que estas duas escolhas foram consumadas, o que torna, no entender de Mariana Leitão, os casos incomparáveis.

São duas situações completamente distintas que não se podem comparar. Mário Centeno sai diretamente de ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira está distante da política há já vários anos e, portanto, é completamente diferente.

As declarações da presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, num registo aqui da RTP, onde ainda refere que a decisão sobre o novo governador do Banco Central não pode ser política e que volta a defender a ideia de que a escolha para este cargo deve ser feita através de concurso público.

E voltamos a José Luís Carneiro, o secretário-geral do PS carregou novamente nas críticas ao governo em relação às políticas para a habitação.

José Luís Carneiro considera que este setor é um dos que levanta mais preocupações para os jovens.

A primeira é a de procurar valorizar os rendimentos médios dos mais jovens. A segunda grande prioridade dos nossos jovens é a prioridade da habitação. Ou seja, é impossível olhar para o governo e para a passividade do governo, quando Portugal foi o país da OCDE em que os custos da habitação mais subiram e não encontrámos uma resposta estruturada do lado da oferta da parte do governo. Pior que isso, a informação que temos dos autarcas é que estão há meses sem conseguir sequer contactar com o IHRU.

José Luís Carneiro revelou ainda outra das grandes preocupações dos jovens socialistas está relacionada com o custo de vida atual. Nesse sentido, reafirmou a importância de propostas do PS como a do IVA zero para os bens alimentares. O líder socialista marca presença no Fórum Autárquico da JS, em Coimbra.

E num fim de semana com muito calor, a Liga dos Bombeiros Portugueses alerta para a necessidade de renovar os meios de combate aos incêndios.

O vice-presidente da Liga dos Bombeiros, o comandante Emanuel Santos, garante que os bombeiros estarão preparados para a fase mais difícil do combate aos fogos, mas avisa que uma das maiores carências para esse combate é a idade dos meios terrestres.

As carências que temos têm a ver com a idade dos veículos. Os veículos da maioria dos corpos de bombeiros são veículos já com mais de 25 anos. São veículos que, apesar de permitirem o combate, baixam muitas vezes às oficinas. Isso aí para nós poderá ser um constrangimento. Se nós tivermos pequenos incêndios, eles vão andando, vão circulando, conseguem chegar do incêndio e fazer logo uma revisão ao carro, uma revisão muito rápida pela oficina, de forma a estar sempre operacional e a 100%. Se tivermos grandes incêndios em que os veículos tenham que andar três, quatro dias, aí eles vão começar também a sofrer as avarias próprias da idade do veículo.

O comandante Emanuel Santos, esta manhã, no explicador das manhãs "360 Fim de Semana", que ainda assim lamenta que os bombeiros não tenham sido mais envolvidos na preparação da fase mais complexa do combate aos fogos. Até terça-feira, 14 distritos em Portugal continental vão ter aviso amarelo prolongado. O alerta mantém-se nos próximos dias em que todos os distritos, exceto Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, estes são os que não estão debaixo desse aviso por parte do IPMA, devido às previsões, mais de 60 conselhos de nove distritos do país estão em perigo máximo de incêndio.

O vice-presidente da Liga dos Bombeiros, que criticou ainda o governo pela demora de pagamento às associações de bombeiros, algo que prejudica a atividade das corporações.

O comandante Emanuel Santos lamenta a falta de resposta do Estado para manter o funcionamento das corporações, o que pode ser facilitado com o pagamento atentado dos serviços prestados.

Se existe um protocolo, o protocolo tem que ser cumprido não apenas por uma das partes. O protocolo, para ser correto e transparente e para dar confiança a todos os intervenientes, tem que ser cumprido por ambos. Não podem ser as associações a investir cada vez mais no socorro. As associações já investem nas ambulâncias para prestar o socorro e nem pagam uma parte dos serviços, não pagam o serviço na totalidade, nem na íntegra Mas com isto, se houver uma acessibilidade, se nós pudermos confiar nos pagamentos do INEM, nós conseguimos investir em melhores meios para servir a população.

O comandante Emanuel Santos, da Liga dos Bombeiros, numa altura em que o INEM deve ainda mais de 3,5 milhões de euros aos bombeiros. O comandante referiu também que se o INEM não pagar o que deve até ao final do mês, está previsto um protesto por parte dos bombeiros.

Na atualidade internacional, o especialista em política internacional Daniel Pineu garante que a visão econômica de Donald Trump está a fracassar.

Sublinha também que a estratégia de implementar tarifas não está a correr bem ao presidente norte-americano. É a leitura de Daniel Pineu sobre as ações de Trump na economia mundial. Isto na véspera do encontro entre o presidente norte-americano e Ursula von der Leyen, encontro que surge num contexto em que os negociadores de ambos os lados procuram fechar um acordo comercial face às ameaças vindas da Casa Branca de impor tarifas de 30% ao bloco econômico europeu. Para já, Donald Trump mantém a guerra de tarifas, uma situação que Daniel Pineu diz não favorecer os americanos.

Enquanto ainda conseguir ter uma política comercial que não arruíne totalmente a América no próximo ano ou dois, ainda está a vencer. Agora, não está a vencer a médio e curto prazo, claramente, por uma razão simples: porque a estratégia, supostamente, é enfraquecer a China e poder entrar numa guerra comercial com a China, para bem da economia americana, da indústria americana e do dólar americano. Dito isso, a pressão que está a fazer numa série de países que faziam hedging, ou seja, eram aliados dos Estados Unidos em algumas coisas e da China noutras, agora estão a ser empurrados para a China e, do ponto de vista militar, em relação ao mar do Sul da China e do ponto de vista econômico, isso é objetivamente mau para os Estados Unidos.

Daniel Pineu no "Cinco Continentes", aqui na Rádio Observador. As tarifas comerciais estiveram em destaque no programa.

E este episódio já está disponível em podcast. Numa altura em que passam oito minutos da 13h, Zé, há outras notícias em destaque a esta hora.

A greve dos trabalhadores da Menzies, a antiga Groundforce, provocou hoje o cancelamento de quatro voos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e mobilizou funcionários do Aeroporto do Porto pela primeira vez em 10 anos. É o que adianta a fonte sindical à Agência Lusa. A Agência Lusa tentou também obter informações sobre o impacto da paralisação junto à gestora aeroportuária, a ANA Aeroportos, mas não foi possível até o momento. No futebol, o Sporting conquistou o troféu Cinco Violinos, fê-lo frente ao Villarreal, com uma vitória por 1 x 0. Um único gol da partida foi marcado por Morten Hjulmand, o capitão dos Leões, ao converter com sucesso uma grande penalidade ainda no primeiro tempo. Hoje há mais futebol. O Benfica enfrenta o Fenerbahçe a partir das 20h, jogo a contar para a Eusébio Cup, o troféu de pré-temporada criado pelos encarnados em 2008. O jogo está marcado para as 20h, marca o regresso de José Mourinho, que é o treinador do Fenerbahçe, a Portugal. Este encontro tem emissão especial aqui na Rádio Observador a partir das 20h.