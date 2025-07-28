Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias. Jornal da Uma, com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil aumentou o estado de prontidão para o nível três nas regiões Norte e Centro e também nas sub-regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Alto Alentejo.

Essa decisão foi anunciada no início desta tarde pelo adjunto nacional de operações, Carlos Pereira. Deu uma conferência de imprensa há cerca de uma hora. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, quase todos os concelhos no interior Norte e Centro e ainda sete concelhos no distrito de Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural e, portanto, a Proteção Civil, perante essa previsão, aumentou o estado de prontidão. Vai ter mais meios terrestres preparados no terreno.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil definiu o aumento de prontidão especial para a região Norte, Centro, para a sub-região do Médio Tejo, pertencente à região do Lisboa e Vale do Tejo, bem como para o Alto Alentejo, da região do Alentejo, para o nível três, o incremento do nível três. Todo o resto do território a nível dois. É este o cenário que nós temos para os próximos dias. Isto levou a que fizéssemos um pré-posicionamento de meios terrestres na região Centro, na região Norte e no Algarve.

E para evitar novos focos de incêndio, a Proteção Civil deixa alguns avisos para a população.

Evitarem de circular em espaços florestais, evitarem ou mesmo não fazerem qualquer tipo de queimadas e também terem atenção à manutenção ou mesmo aos trabalhos agrícolas em espaços rurais.

Desde o último sábado, as autoridades estão a combater um incêndio em Ponte da Barca, o incêndio mais preocupante nesta altura. Tem duas frentes ativas, está perto das regiões de Frúfui e Ermida. Carlos Pereira, o adjunto da Proteção Civil, adjunto nacional de operações, garante que nesta altura não há habitações em risco.

Neste momento, eu falei há pouco com o comandante das operações de socorro. A indicação que ele me deu, não há populações afetadas, não houve necessidade de evacuar nenhuma habitação, nenhuma população ou nenhuma aldeia em geral. É como eu disse, duas das frentes estão junto às aldeias, mas neste momento não requer qualquer tipo de perigo para a população.

Carlos Pereira, adjunto nacional de operações da Proteção Civil. Foi um briefing há cerca de uma hora. Nesta altura, o incêndio em Ponte de Barca está a ser combatido por cerca de 270 operacionais, estão apoiados por 85 veículos. No local estão também 13 meios aéreos, sendo que quatro foram enviados por Espanha.

E Miguel, o governo apresentou hoje um pacote de medidas para reforçar o sistema elétrico nacional. Vai custar 400 milhões de euros.

Acontece três meses depois desse apagão de 28 de abril, passam precisamente três meses. Apagão que deixou Portugal e Espanha às escuras e sem comunicações. O Ministério do Ambiente lançou agora um conjunto de ações com o objetivo de prevenir um novo incidente na rede elétrica nacional. No Ministério do Ambiente, a acompanhar uma conferência de imprensa que aconteceu esta manhã, está o jornalista Carlos Pedro, está agora conosco em direto. Carlos, que medidas são estas que o governo anuncia e que impacto vão ter na vida dos contribuintes?

Falamos de 31 medidas que visam reforçar a segurança do sistema elétrico nacional. Como disseste, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, começou esta cerimônia de apresentação, primeiro por sublinhar o trabalho feito no dia 28 de abril e elogiou a forma como o país lidou com a situação. Lembrou também o último relatório do incidente para reforçar a ideia de que o problema teve origem em território espanhol e não em Portugal. Já sobre o novo apagão, a ministra não consegue garantir que não vá voltar a acontecer, mas assegura que Portugal estará mais preparado nessa eventualidade. Para isso, foi anunciado precisamente este pacote de 31 medidas. A ministra do Ambiente enumera as linhas mestras do programa.

Três grandes princípios orientadores, o robustecimento do sistema elétrico nacional e da capacidade de resposta das infraestruturas críticas, o compromisso com a transição energética e com a descarbonização e a colaboração internacional para interligação de mercados e reforço das interligações.

Alguns dos destaques deste pacote de medidas. Realçar também o reforço no que diz respeito ao número de centrais a prestar serviço de arranque autônomo do sistema, as chamadas centrais com o serviço Black Start. Eram duas, vão passar a ser quatro. No total, serão investidos cerca de 400 milhões de euros entre investimento público e privado. O governo fala numa espécie de seguro e garante que a tarifa para os contribuintes vai ser residual.

É que o impacto destas ações em termos de tarifa será residual. Estimamos que cada 25 euros de fatura de eletricidade se verifique um impacto de €0,01, ou seja, 0,04%. É um valor ínfimo se olharmos para todo este investimento como um seguro feito na nossa rede energética. Exatamente com estas medidas estamos a fazer um seguro, como fazemos os seguros para a nossa habitação ou para a nossa empresa.

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, com o anúncio destas medidas de reforço da segurança do sistema elétrico português, no dia em que se completam precisamente três meses desde o apagão de 28 de abril. Aliás, esta conferência de imprensa começou por volta das 11h30, hora em que há três meses se deu esse apagão em Portugal e Espanha. O Ministério do Ambiente deixou também a garantia de que a Tapada do Outeiro vai continuar em funcionamento até, pelo menos, 2030, como já tinha anunciado antes o primeiro-ministro. Isto apesar de, na altura, terem surgido algumas dúvidas por parte da empresa proprietária, a EML.

Sistema The Black Start a continuar nessa estação da Tapada do Outeiro. Acontece esta conferência de imprensa três meses depois do apagão, com o governo a apresentar um pacote de medidas para reforçar o sistema elétrico nacional. Vai ter um custo: €400 milhões.

Mudamos de tema. A Tailândia e o Camboja chegaram a um acordo de cessar-fogo incondicional e imediato à meia-noite de hoje, 17h de Lisboa.

Anúncio feito hoje pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim. Representantes da Tailândia e de Camboja estiveram hoje reunidos na Malásia, país que preside atualmente à Associação de Nações do Sudoeste Asiático. Estiveram a discutir o fim do conflito. Desde quinta-feira, os confrontos na fronteira entre os dois países provocaram a morte de 35 pessoas. Agora há um acordo. Acordo que foi alcançado depois do presidente norte-americano, Donald Trump, ter ameaçado não negociar acordos comerciais com os dois países. Também as Nações Unidas, a União Europeia e a Rússia apelaram ao diálogo entre as duas partes. Há um cessar-fogo que começa daqui a pouco, ao ser 17h em Lisboa.

E seguimos com uma notícia Observador. Um professor de dança suspeito de assediar alunas foi despedido da Academia Contemporânea do Espetáculo de Famalicão. É alvo de denúncias noutras três escolas.

Este professor dava aulas de dança em escolas na região de Famalicão e do Porto. Alguns casos têm mesmo mais de 10 anos, até porque muitas das alunas, na altura, eram menores de idade, raparigas que descrevem comentários sobre a aparência, olhares desconfortáveis, mensagens constantes deste professor. Agora, já adultas, denunciam os casos. Aqui na Rádio Observador, a jornalista Joana Moreira recolheu vários testemunhos e detalha isso.

Há comentários sobre o corpo, que estas alunas alegam ser altamente desconfortável receber, naturalmente. Declarações de afeto, eu posso citar aqui algumas mensagens: "Esse olhar e esse sorriso matam-me", "Tenho o coração a tremer", "Sinto algo muito especial por ti". "Já terminaste com o teu namorado ou ainda não?" Ou "a maior gata de Famalicão". São algumas das mensagens recebidas e a que a Observador teve acesso.

E nas aulas havia algum comportamento suspeito?

Agora, algumas alunas recordam aquilo que dizem ser olhares insistentes, alguns comportamentos que achavam estranhos e que agora, em retrospectiva, percebem que eram, de facto, muito frequentes, olhares persistentes. Mas o principal foco da reportagem são, de facto, as mensagens.

Jornalista do Observador, Joana Moreira, na história do dia, está disponível em podcast. O advogado Miguel Matias explica ao Observador que este envio de mensagens pode configurar o crime de stalking. O professor foi, entretanto, afastado da Academia Contemporânea de Espetáculos de Famalicão em abril, isto por decisão da direção. O Observador sabe que o homem é alvo de denúncias noutras três escolas e já não está ligado a nenhuma.

Miguel, vamos ainda a outros temas em destaque.

Falamos de um protesto que aconteceu esta manhã. Praticamente uma centena de trabalhadores protestaram à porta da Associação de Hotelaria e Restauração e Similares de Portugal. Em causa está um protesto realizado pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal. Os trabalhadores pretendem negociar com a associação as condições de trabalho, que não são revistas desde 2023. Falamos ainda do valor mediano da avaliação bancária na habitação. Esse valor, por metro quadrado, em junho, aumentou mais de 18% face a 2024. O valor é agora de €1911. Teve um aumento de €25 face ao mês de maio. Os dados são revelados pelo Instituto Nacional de Estatística.

Miguel Cordeiro, com o Jornal da Uma, da Rádio Observador.