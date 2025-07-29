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Jornal da Uma com Miguel Cordeiro. Miguel, a Proteção Civil afirma que o incêndio na zona de Arouca está longe de estar dominado e assume que esta é a situação mais complicada em todo o país.

Declarações do comandante nacional, Mário Silvestre, da Proteção Civil, destaca que o terreno é de difícil acesso e que a terceira frente ativa acabou por adiar o cenário de extinção. A Proteção Civil adianta também que a rede SIRESP já foi reforçada preventivamente para evitar falhas. Houve uma conferência de imprensa da Proteção Civil há cerca de uma hora. Foi detalhado que se registaram 175 ocorrências desde ontem e que praticamente metade dessas ocorrências foram registradas durante o período noturno. Foi dito que Arouca é, nesta altura, a situação mais complicada. Na sede da Proteção Civil está o jornalista João Lourenço. Junta-se agora a nós em direto. João, boa tarde. Vamos essas indicações que deu o comandante nacional da Proteção Civil na última hora, sendo que foi também já detalhado que tanto o primeiro-ministro como a ministra da Administração Interna são esperados na sede nacional da Proteção Civil para acompanharem também como está a ser gerido este combate aos incêndios.

É isso mesmo, Miguel. Muito boa tarde. O primeiro-ministro Luís Montenegro e também a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, devem estar a chegar dentro de meia hora. Há 40 minutos, foi a indicação que tivemos por parte da assessoria e também por parte do governo. Mas antes disso, Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil, em declarações aos jornalistas neste briefing da hora de almoço, referiu mesmo isso, que metade das ocorrências declaradas e detetadas nas últimas 48 horas, o primeiro aviso que tiveram foi mesmo durante o período noturno.

De destacar que 50,8% das ocorrências nestes dois dias, e até ao momento, são ocorrências noturnas. E, portanto, só no dia de hoje, desde a meia-noite do dia de hoje e até às oito da manhã, temos a registrar 39 ocorrências no período noturno e, como é óbvio, tudo isto contribui para um esforço significativo do dispositivo.

Como referiste, a situação em Arouca é a situação que mais preocupa a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Neste momento, estão quase cerca de 600 operacionais, apoiados com 200 meios terrestres e também quatro meios aéreos para este combate e estas três frentes ativas no Conselho de Arouca, como também para as situações já praticamente resolvidas, tanto em Penamacor, na Beira Baixa, como também já no Alto Minho, na zona de Ponte da Barca. O comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, referiu que o SIRESP, o sistema de comunicações que nos últimos anos tem dado algumas preocupações tanto à Proteção Civil como também ao governo, foi reforçado já para prevenir situações semelhantes.

Empenhamos atualmente 25 grupos de combate, sete máquinas de rasto com três equipes de posto de comando e também procedemos ao reforço da rede SIRESP com dois veículos para reforçar, no fundo, aquilo que é a capacidade de comunicações nos teatros de operações.

Mário Silvestre a referir também que até ao momento o SIRESP ainda não falhou desde este combate aos incêndios, nestes últimos três dias, que tem fustigado Portugal continental. Declarou que as condições climatéricas têm sido um fator bastante desafiador para as autoridades, tanto bombeiros como Proteção Civil. Referiu também que o vento, concretamente na zona da Beira Baixa, como na zona de Ponte da Barca, dificultou bastante o combate aos incêndios, não só devido à propagação das chamas, como também essa difícil chegada a alguns territórios mais complicados. Como referiste ao início deste direto, tanto Luís Montenegro como Maria Lúcia Amaral devem estar a chegar para acompanhar esse dispositivo de combate a incêndio, toda a gestão que a Proteção Civil faz, muito por norma nesta altura do ano, onde os incêndios florestais são quase uma marca deste mês de agosto em Portugal.

O repórter João Lourenço a acompanhar esse briefing da Proteção Civil. Daqui a pouco espera-se a chegada também de Luís Montenegro, ministro da Administração Interna, para acompanharem, junto com o comandante da Proteção Civil, o planeamento deste combate aos incêndios em todo o país.

E Miguel, não dá tréguas o fogo em Arouca, no distrito de Aveiro. A aldeia de Vila Viçosa está em confinamento.

Informação avançada pela presidente da Câmara, Margarida Blém, e pelo comandante das operações de socorro, Hélder Silva. O vento tem complicado o trabalho de mais de 600 operacionais que combatem as chamas entre Arouca e Castelo Paiva. Vila Viçosa tem merecido especial atenção por parte das autoridades. Está por precaução nesta vila, é o que diz o comandante Hélder Silva.

A aldeia está confinada, os meios estão a fazer a proteção das habitações, mas sem preocupações ainda para as habitações. Mas efetivamente, houve a necessidade de fazer o confinamento para salvaguardar as habitações.

A situação no distrito de Aveiro é a mais complicada em todo o território nacional por esta altura. O fogo teve início ontem numa zona de floresta em Arouca, alastrou depois para Castelo de Paiva e de manhã já colocava em risco algumas habitações na localidade de Guilde. A autarca Margarida Blém assume dificuldades no combate aos incêndios, que tem este incêndio, principalmente em Arouca, três frentes ativas.

Nós tivemos uma noite difícil. Continua a situação a ser difícil, preocupante. Temos três frentes ativas, em Vila Viçosa, em direção a Castelo de Paiva, em direção à freguesia de Santa Eulália. E, portanto, durante a noite, efetivamente foram retiradas algumas pessoas de idade e crianças, mas já regressaram aos seus espaços habitacionais, com a previsão preocupante para as próximas horas. É importantíssimo haver o reforço de meios.

A autarca de Arouca a detalhar a situação no terreno.

Em Ponte da Barca, nenhuma aldeia está nesta altura em perigo. A Proteção Civil espera conseguir dominar o fogo nas próximas horas.

O comandante sub-regional de Vale do Ave da Proteção Civil, Rui Costa, fez um ponto de situação ao final desta manhã.

Nós temos, neste momento, todos os meios empenhados neste teatro de operações a combate. Não temos nenhum aglomerado populacional, nem nenhuma aldeia em perigo iminente. Os meios estão todos posicionados e a controlar as frentes que estão a chegar próximos desses locais. Portanto, ele está com muita pouca intensidade. Os meios estão a fazer o trabalho, está a ser eficaz o trabalho que está a ser feito, está a ser apoiado pelo helicóptero pesado que se encontra neste teatro de operações. Portanto, neste momento, toda a população está em segurança.

Situação mais calma nesta altura em Ponte da Barca. O incêndio começou no sábado. 400 operacionais no terreno ainda, com o apoio, nesta altura, de cerca de 120 viaturas.

Miguel Serrão, em Penamacor, distrito de Castelo Branco, as chamas destruíram casas durante a noite.

O testemunho foi deixado esta manhã por António Bates Soares, o presidente da Câmara de Penamacor.

Houve várias casas que foram consumidas pelas chamas, eventualmente algumas de habitação, inclusive. A maioria foram palheiros, obviamente, mas algumas de habitação. Só amanhã é que conseguimos fazer esse levantamento, mas temos essa noção, porque na aldeia de João Pires entrou literalmente pela aldeia adentro, encostou literalmente à igreja, ou seja, toda aquela ala norte foi completamente devastada.

Posição deixada pelo autarca de Penamacor, em declarações à CNN Portugal. Estão no local ainda 400 operacionais, 125 viaturas e cinco meios aéreos no combate a este incêndio.

E outras situações sinalizadas pelas autoridades, Miguel?

Destaque para Ponte de Lima, também incêndio na freguesia de Rebordões, distrito de Viana do Castelo. O fogo avança em zona de mato e floresta e durante a noite algumas pessoas tiveram de ser retiradas de casa. Já no distrito de Viseu, concelho de Mangualde, localidade de Taboza, o combate ao incêndio está a evoluir favoravelmente. Isto é o que adianta a Agência Luz. A fonte da Proteção Civil: não há povoações em risco. É um ponto de situação deixado ao final desta manhã.

Nove minutos para lá de 13h. Vamos a outros temas em destaque.

Situação em Angola. Quatro mortos e 500 detidos nos protestos de ontem em Luanda, após a subida do preço dos combustíveis. A Polícia Nacional de Angola registou atos de vandalismo em lojas, viaturas, autocarros, agências bancárias. Houve até tiroteios e pilhagens. As ruas onde se registaram os confrontos já foram reabertas, mas a polícia avisa que ainda existem pontos de desordem. A capital angolana está parada com a greve dos taxistas, que contestam a subida dos preços dos combustíveis devido a cortes nos subsídios estatais. O primeiro-ministro do Reino Unido convocou uma reunião do Conselho de Ministros com urgência. De acordo com a publicação israelita Haaretz, deve ser discutido o reconhecimento do Estado da Palestina. Estará entre os temas desta reunião. Ontem, França discutiu o mesmo e deve ter esse reconhecimento a acontecer em setembro. Dados ainda sobre as exportações em Portugal. Caem as exportações, as importações acabam por crescer. Dados avançados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. De acordo com o INE, a exportação de bens cai 1,3% no segundo trimestre deste ano. É o primeiro recuo registrado no espaço de um ano. As importações aumentam 6,4% face ao mesmo período do ano passado.

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