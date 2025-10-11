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O Observador. Jornal da Uma com o Luís Soares. O conselheiro das comunidades portuguesas na Venezuela não acredita que a distinção atribuída à Maria Corina Machado represente o início de mudança no país. Um dia depois do anúncio do Prêmio Nobel da Paz, o tema é até pouco comentado.

E é comentado sobretudo a nível particular, e não de forma pública, na Venezuela. Isso mesmo revela à Rádio Observador, Fernando Topa, que explica que este é um tema sensível.

Fala-se em privado, pode-se falar tudo aquilo que a gente quiser com pessoas de confiança, com certeza. Depois é ter cuidado, porque as pessoas não interpretam tudo da mesma maneira. As pessoas começam logo precisamente a entrar no contexto político e com certeza, pois ainda é um tema muito sensível na Venezuela.

Ouvido no Explicador desta manhã, Fernando Topa, conselheiro das comunidades portuguesas, espera até que o regime de Nicolás Maduro possa reagir de forma mais dura contra a oposição no país. Depois desta distinção, teme que possa abrir mais feridas na sociedade venezuelana.

A nível local, eu acredito sinceramente que isto mais bem pode até abrir novas feridas. E nós sabemos que o governo venezuelano é um bocadinho sensível a essas coisas. As reações são sempre muito adversas, mas eu realmente não acredito que isto possa ser um virar de página na história política da Venezuela.

Ideia defendida por Fernando Topa, representante das comunidades portuguesas na Venezuela, no Explicador desta manhã. Já Milu de Almeida, presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela, acredita que o prêmio configura uma manifestação política por parte da comunidade internacional. Diz que a atenção midiática reforçada sobre o regime da Venezuela pode ajudar a proteger Maria Corina Machado e também as forças da oposição no país.

Creio que tem um cariz político. Sim, tem, porque foi uma maneira de blindá-la, porque assim ela já é uma figura reconhecida mundialmente e vai estar mais difícil que agora o regime vá contra ela. Ela até agora tem estado na clandestinidade e eu espero bem que com este prêmio, ela possa sair da clandestinidade sem que seja feito nada contra a sua pessoa.

Milu de Almeida, presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela, que esteve no Explicador desta manhã com Fernando Topa, a propósito da atribuição do Prêmio Nobel da Paz à Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana.

O presidente da República espera que o plano de paz do Medio Oriente seja bem-sucedido. Marcelo Rebelo de Sousa quer uma Palestina reconstruída.

Ele que está numa visita oficial de Estado na Estônia, aproveitou para comentar a atualidade internacional. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha, uma vez mais, o empenho de Portugal na solução de dois Estados para o Medio Oriente.

Portugal está empenhado em que o plano seja bem-sucedido e que a reconstrução da Palestina, nomeadamente a parte que foi mais atingida no último ano, seja uma realidade, que seja de uma sociedade que possa corresponder àquilo que é a posição que sempre adotamos, que é dois povos, dois Estados.

Ideia defendida por Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas na Estônia, transmitidas pela RTP. De resto, milhares de pessoas estão hoje a regressar a Gaza. Ontem foram mais de 200 mil e pela primeira vez, desde o início da guerra, os palestinianos viveram uma noite sem barulho de explosões ou de drones israelitas no enclave.

E Luís, o plano de paz do Medio Oriente continua a ser discutido na terça-feira.

Dia em que se realiza no Egito uma cimeira para discutir os termos do acordo de paz. Vai contar com a presença do presidente dos Estados Unidos, mas também com políticos europeus, como a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni ou o presidente do governo espanhol Pedro Sánchez. A troca de reféns e prisioneiros começa na segunda-feira. A ajuda humanitária vai começar a entrar em Gaza amanhã. As tropas norte-americanas que vão supervisionar o cumprimento do acordo de paz já estão também a chegar a Israel, começam agora a chegar. Esperam cerca de 200 soldados dos Estados Unidos que estejam no terreno com a responsabilidade de ajudar também na entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Na análise, o especialista em relações internacionais, Bruno Cardoso Reis, acredita que o plano de cessar-fogo para o Medio Oriente pode ser insuficiente.

Acredita que embora seja um sinal de esperança, o plano apresentado pela Casa Branca e aceito por Israel e pelo Hamas, apenas responde às questões imediatas. Bruno Cardoso Reis considera que o plano não apresenta soluções de longo prazo para o conflito.

É realmente uma variante daqueles acordos que já vimos por duas vezes, ou seja, um cessar-fogo, uma retirada parcial de tropas israelitas, entrada de ajuda e troca de reféns israelitas por prisioneiros. O que conseguimos saber é realmente que não é, para já, um acordo de paz amplo, que prometa resolver os problemas da Palestina e menos ainda do conjunto do Medio Oriente.

Declarações de Bruno Cardoso Reis no programa Cinco Continentes esta manhã na Rádio Observador. O historiador acredita que Donald Trump ganha pontos junto da comunidade internacional depois dos esforços para chegar à paz em Gaza.

Programa Cinco Continentes, que já está disponível em podcast. Voltamos, Luís, às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente da República desvaloriza a sugestão de Donald Trump em expulsar a Espanha da NATO.

A sugestão feita pelo presidente norte-americano, que entende que Espanha devia ser expulsa da Aliança Atlântica por não cumprir o aumento de gastos com defesa. Ora, o presidente português desvaloriza e fala numa força de expressão.

A expulsão de um país da NATO não faz sentido. É uma força de expressão, uma forma de pressão, uma forma de exteriorizar divergências ou pontos de vista diferentes. A Espanha não recusou vir a aumentar o seu investimento na defesa. Apenas disse que isso ia ser num tempo um pouco diverso e depois, na fórmula final, chegou-se até a um ponto de consenso que foi aceito pela NATO.

Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações transmitidas pela RTP na Estônia, a desvalorizar a sugestão de Donald Trump de expulsar a Espanha da NATO

Em França, Sébastien Lecornu foi reconduzido por Emmanuel Macron para o cargo de primeiro-ministro. O vereador português da Câmara de Paris, Hermano Santos Ruivo, considera que o presidente francês não quis correr riscos.

De resto, Lecornu esteve menos de um mês à frente do governo francês. Demitiu-se esta semana pelos constantes bloqueios da oposição. O vereador português em Paris, Hermano Santos Ruivo, defende que levar a França a eleições iria significar uma derrota política para Emmanuel Macron, daí a opção de reconduzir o atual primeiro-ministro.

Qualquer eleição iria dar, sobretudo, uma vantagem à extrema-direita e de uma forma muito concreta: os deputados do partido de Emmanuel Macron seriam os primeiros a pagar, entre aspas, essa fatura. Portanto, o presidente não só não quer não ir até o fim do mandato, como também não quer perder, entre aspas, ainda mais em termos de representação na Assembleia Nacional.

O vereador português na Câmara de Paris acredita que o Executivo vai continuar a encontrar resistência e que parte já condicionado por ter o mesmo primeiro-ministro. Por isso mesmo, Hermano Santos Ruivo considera que o primeiro teste vai acontecer já nos próximos dias.

Penso que é, sobretudo, depois de saber quais são os ministros, qual é o governo e em um lapso de tempo muito curto e o que isso pode implicar. Portanto, não sei se é a altura em que a rua pode realmente ter maior visibilidade e mais força no combate.

Expectativa do vereador português na Câmara de Paris, Hermano Sanchez Ruivo. A nova nomeação de Sébastien Lecornu como primeiro-ministro em França levou a oposição, tanto à direita como à esquerda, a ameaçar com uma moção de censura no Parlamento. Também os republicanos do centro-direita, que apoiaram o último governo de Lecornu, ameaçam com uma cisão com esta nova nomeação. É o que pode ler-se esta manhã no jornal francês "Le Figaro".

E hoje, Luís, assinala-se o Dia Europeu para a Doação e Transplantação de Órgãos, uma área em que Portugal tem mostrado bons resultados nos últimos anos.

É, de resto, líder no número de doações e transplantes de órgãos. Entrevistado pela Rádio Observador, o coordenador nacional de transplantação, Nuno Gaibino, destaca a importância deste marco para o nosso país.

Este dia reveste especial importância porque Portugal é líder a nível mundial, efetivamente também a nível europeu, e através desta comemoração com os nossos congéneres, queremos, em primeiro lugar, dar uma palavra de esperança aos doentes que aguardam transplante e, portanto, queremos efetivamente enaltecer o ato da doação e, uma vez mais, referir a sua importância.

Nuno Gaibino, o responsável por este gabinete. No ano passado cumpriu-se o maior número de sempre de transplantes cardíacos em Portugal, 58 em território nacional. Foram mais de 500 os transplantes de rins em 10 anos, um número que coloca Portugal entre os países que mais praticam esta intervenção.

Passam nove minutos da uma, Luís. Há outras notícias em destaque a esta hora.

A Depressão Alice obrigou ao resgate de dezenas de pessoas em Espanha. As regiões de Múrcia e Valência estão sob aviso laranja devido ao mau tempo no sul de Espanha, que se mantém até segunda-feira. Um relatório médico de rotina conclui que Donald Trump goza de uma saúde excepcional e que tem uma idade cardiovascular 14 anos mais jovem do que a idade biológica. O documento partilhado pela Casa Branca revela ainda que Trump foi contra a gripe e recebeu uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19.