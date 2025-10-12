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Uma da tarde. Jornal da Uma, agora na Rádio Observador, com edição do jornalista Miguel Videira. Miguel, começamos, obviamente, este Jornal da Uma pelas eleições autárquicas, porque está agendada para esta hora a divulgação dos primeiros dados sobre a afluência às urnas.

Acabam de ser divulgados precisamente agora, João. E até ao meio-dia, há uma taxa de participação de 21,72%. Compare este número com os dados das últimas eleições, em 2021. Até esta hora, meio-dia, tinham votado 20,94% dos eleitores recenseados. Portanto, há pouco menos de 1 ponto percentual de eleitores a votarem nestas eleições. De resto, ao longo desta manhã, temos expressado aqui, temos dado conta da perceção, por parte de alguns dos líderes partidários, de que há muita gente a votar nestas eleições autárquicas.

E o presidente da República reforça que estas eleições autárquicas são determinantes para o futuro da aplicação dos fundos europeus.

Sim, Marcelo Rebelo de Sousa votou há instantes, em Celorico de Basto, repetiu a mensagem expressa ontem a partir de Belém. Apela ao voto e destaca a importância de uma aplicação eficaz do PRR nos próximos quatro anos. Por isso, estas eleições para eleger os representantes municipais são tão importantes.

Os problemas locais ganham muito relevo devido ao dinheiro que está aí para ser gasto. Há uma parte desse dinheiro, que vem da Europa, e que é muito, e que é por uma vez, não voltamos a ter assim tanto dinheiro, uma parte é gasta através das autarquias. O Estado, naturalmente, gasta uma parte, as empresas também outra parte, mas há muita obra local que tem agora fundos que não teria e que não terá no futuro. Isso dá, naturalmente, um grande empenho a ir votar nesta ocasião, porque são quatro anos decisivos. Ou nós damos o salto com este dinheiro, porque são muitos milhares de milhões de euros, ou é uma operação desperdiçada.

A importância de votar nestas eleições autárquicas, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, a sublinhar o quão importante é aplicar bem os fundos europeus, em particular o PRR, durante os próximos quatro anos. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa a apelar à ida às urnas.

Marcelo Rebelo de Sousa que votou há sensivelmente 20 minutos, em Celorico de Basto. Quanto aos líderes dos partidos com representação parlamentar, já votaram todos.

Sim, e com uma mensagem comum da esquerda à direita. Miguel Gato pede-se aos eleitores para irem às urnas.

O presidente do PSD apela ao voto nestas eleições autárquicas e vai mais longe.

O nosso desejo é ganhar, e ganhar é ter mais Câmaras, mais votos, mais mandatos, poder, no futuro, liderar a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias.

Luís Montenegro está otimista, tal como o líder do Chega, André Ventura, que até já antecipa cenários.

Partirei para a primeira Câmara Municipal que será, espero, conquistada. Espero não estar a dizer nada que vá para lá das regras, vou dizer se acontecer.

O otimismo reina na direita, com Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal, a não querer sequer ouvir falar num mau resultado eleitoral.

Não estou a pensar sequer nesse cenário. Acho que vamos ter uma ótima noite.

Resultados à parte, à esquerda, José Luís Carneiro entende que o PS já ganhou pela campanha que fez e não tem dúvidas.

O PS voltou. Independentemente dos resultados finais, senti que houve um reencontro com os portugueses e com as portuguesas.

Já o porta-voz do Livre, Rui Tavares, destaca a importância das eleições autárquicas.

É um voto que tem uma consequência muito direta, muito prática, muito concreta na vida das pessoas e ninguém se deve demitir de participar nele.

Ideia partilhada também pelo PCP, na voz do secretário-geral Paulo Raimundo.

As autárquicas têm esta particularidade. São campanhas muito no terreno, muito ligadas às pessoas. As pessoas conhecem-se umas às outras e não estou a ver que haja hoje grandes ondas de indecisão.

Os líderes partidários unem-se no apelo ao voto. O presidente do CDS, Nuno Melo, e a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, dizem não à abstenção. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Albio Sousa, do JPP, antecipam uma boa noite eleitoral para os respectivos partidos.

Miguel Gato com as declarações de todos os líderes partidários depois de terem exercido o direito de voto esta manhã.

E são mais de 9.300.000 eleitores que hoje escolhem os presidentes de Câmara de 308 municípios. Há, como é hábito, Miguel, uma atenção especial centrada, sobretudo, nos grandes centros urbanos.

De Lisboa e Porto. Na capital, o presidente e recandidato Carlos Moedas votou pouco antes da hora do almoço.

É um dever na democracia, é por isso que nós temos esta nossa democracia, foi por isso que os nossos pais lutaram para este direito de voto. E portanto, é para mim sempre um dia muito importante, é um dia bonito, o dia da democracia e sobretudo da democracia autárquica, que é tão próxima das pessoas. E por isso aqui estou a exercer o meu direito de voto, mas sobretudo também a dizer aos lisboetas que é importante vir votar. É importante vir votar, fazer as suas escolhas. É muito importante celebrar a democracia através desse direito, mas como digo, também é esse dever do voto, se assim o posso dizer.

Pouco depois de Carlos Moedas, foi a vez de Alexandra Leitão. A candidata da Coligação de Esquerda, liderada pelo PS, denota uma aparente boa mobilização dos eleitores.

Para mim é sempre um dia de festa votar, porque é o sinal de uma democracia pujante. E depois, por outro lado, parece-me que está muita gente a votar, o que também é um bom sinal. É importante que as pessoas tenham um voto esclarecido e que o façam aqui, no caso das autárquicas, na sua cidade, na sua freguesia e por isso, à partida, parece-me muito bom que esteja mais gente a votar, claro.

É a apreciação de Alexandra Leitão, de resto confirmada por este indicador de que já demos conta na abertura desta edição da 13 horas. Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, até ao 12 horas, tinham votado 21,72% dos eleitores recenseados, uma taxa de participação superior, até esta hora, 12 horas, às eleições autárquicas de 2021. Ouvimos aqui Carlos Moedas, ouvimos também Alexandra Leitão. Vamos agora ouvir outro candidato ao município de Lisboa. João Ferreira pede aos eleitores que façam uso do poder que têm.

É importante que todos aqueles que se preocupam com a cidade, projetem nesta escolha os seus desejos, as suas aspirações, as suas insatisfações também, que o façam. É uma forma consequente de participar na vida da cidade.

As declarações de alguns dos candidatos à Câmara da Capital. O candidato do CHEGA, Bruno Mascarenhas, também já votou. Vamos ouvi-lo na edição das 14 horas.

E depois de Lisboa, lançamos o olhar sobre o Porto. Os candidatos à sucessão de Rui Moreira também já votaram.

Por exemplo, Manuel Pizarro, o candidato socialista, acredita numa boa participação, tendo em conta o contexto político muito particular da cidade invicta.

No Porto há um argumento adicional, que há uma mudança de ciclo político, inevitavelmente, o atual presidente não se pode candidatar de novo. E naturalmente, estas mudanças de ciclo político também criam maior entusiasmo na eleição seguinte. Eu confio muito que as pessoas vão participar, já fizeram a sua escolha e vão fazer uma escolha tranquila.

Manuel Pizarro, candidato do PS. Pedro Duarte, o candidato da coligação liderada pelo PSD, também faz um apelo ao voto dos eleitores.

Eu acho que é muito importante que as pessoas vão às urnas. A cidade do Porto tem crescido em número de habitantes, também em número de eleitores, portanto, esperemos que isso também se reflita nos votos que são colocados nas urnas. Nesta altura, eu acho que respeitando, evidentemente, a vontade de todos e aqueles que acharem que não devem votar, têm evidentemente o direito de o fazer, mas acho que é um dia interessante e importante para o futuro das nossas terras, neste caso, para o futuro da cidade do Porto.

E por isso Pedro Duarte apela a que os eleitores se dirijam às urnas. O também candidato e antigo presidente da Câmara Municipal do Porto, Nuno Cardoso, gostava que os eleitores colocassem o município da cidade invicta na liderança de participação nestas autárquicas.

Primeiro, gostava de estar, de facto, na primeira linha a convocar os portuenses a votarem para que o Porto lidere em termos de participação autárquica. Hoje, sermos a cidade que mais participa nas eleições autárquicas.

É o desejo manifestado por Nuno Cardoso, que votou às primeiras horas da manhã. Recordo este indicador, que já lhe dei conta. Até ao 12 horas votaram 21,72% dos eleitores recenseados. Compara com os 20,94% de eleitores que se tinham dirigido às urnas em 2021, aquando das últimas eleições autárquicas. Portanto, e de acordo com estes indicadores divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, há até ao 12 horas, uma participação superior.

E Miguel, já aqui ouvimos o presidente da República. Vamos agora escutar o que disseram alguns dos candidatos à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa.

António José Seguro, por exemplo, fala num dia especial e apela, pois claro, ao voto.

Este é um dia especial. E é também um dia em que nós renovamos a nossa adesão aos valores democráticos. E aqui estão duas boas razões para apelar aos portugueses para que venham votar, porque o país precisa de todos e precisa deste contributo, deste voto. O voto é uma escolha e eu, acompanhado pela minha mulher, vim votar com o mesmo sentido de responsabilidade e de esperança com que me sento e participo em todas as eleições.

António José Seguro, candidato à Presidência da República. Há pouco, votou também o almirante Henrique Gouveia e Melo. Considera que este ano a abstenção vai baixar.

Vi agora a esta hora, por volta de 12 horas, estive à espera, o que é bom sinal. Sinal que muita gente quer vir exercer o seu voto e pessoas de bastante idade, mas também vi pais com crianças muito jovens e, portanto, significa que o espectro todo da nossa sociedade quer exercer o seu direito de cidadania.

Almirante Henrique Gouveia e Melo, e este traço comum a todas as personalidades políticas que têm falado ao longo desta manhã, pedidos para que os eleitores se dirijam às urnas. Luís Marques Mendes afasta qualquer crise como resultado destas eleições autárquicas, seja qual for o resultado. O candidato apoiado pelo PSD à Presidência da República acredita que nenhuma liderança partidária vai ser afetada com o desfecho destas eleições. Luís Marques Mendes, já em jeito de análise ao eventual resultado a sair desta noite eleitoral.

Acho que não vai sair nenhuma crise destas eleições. E as eleições normalmente são propícias a crises. Não, acho que desta vez não vai surgir uma crise nem de governo, nem de lideranças na oposição e, portanto, até nesse plano, é uma eleição tranquila. Uns vão ganhar, claro, outros vão perder, com certeza. Vamos ter seguramente surpresas. Agora, isso também é normal, acontece sempre, mas não vamos ter crises, nem do lado de quem está no poder, nem do lado de quem está na oposição, e isso é um sinal de tranquilidade.

É o que diz Luís Marques Mendes, que fez um apelo aos autárquicos que foram eleitos para que saibam trabalhar em equipe, acolhendo a diversidade. Foi esse o apelo feito há instantes por Luís Marques Mendes, mais um dos candidatos à Presidência da República, que já votou. De resto, João, como aqui dizíamos, todos os líderes dos partidos com assento parlamentar já votaram. Boa parte dos candidatos presidenciais também, tal como boa parte dos candidatos às principais autarquias do país. Aqui falo, por exemplo, de Lisboa e também da cidade do Porto. Vamos sair desta edição da 13 horas como começámos, recordando os indicadores de participação nestas eleições autárquicas. Até ao 12 horas tinham votado 21,72% dos eleitores. Nas últimas eleições, em 2021, até esta hora, 12 horas, tinham votado 20,94% dos eleitores recenseados. Há uma diferença de sensivelmente pouco menos de um ponto percentual. Há uma nova atualização da taxa de participação nas eleições autárquicas quando forem 17 horas. Vão reportar-se esses dados às 16 horas e nós cá estaremos para lhe contar tudo.

E a essa hora, seguramente já teremos uma ideia mais concisa sobre a taxa de participação dos portugueses nestas eleições autárquicas. É esta notícia, obviamente, que está a dominar a atualidade e que vai dominar esta tarde aqui na Rádio Observador, sendo que depois das 18 horas vamos ter uma emissão especial.