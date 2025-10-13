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Começa agora o Jornal da Uma da Rádio Observador, edição do jornalista Miguel Videira. Miguel, Donald Trump considera que estão criadas as condições para uma paz eterna no Médio Oriente.

Foi isso que disse o presidente dos Estados Unidos durante a intervenção que fez há pouco no Parlamento israelita. Foi aplaudido de pé. No entanto, Donald Trump chegou a ser interrompido por deputados de partidos à esquerda, enquanto o presidente dos Estados Unidos agradecia a Steve Witkoff, o enviado especial norte-americano para o Médio Oriente. O discurso foi interrompido por dois deputados que seguravam cartazes onde se podia ler as palavras "genocídio" e "reconheçam a Palestina". O momento foi este. Donald Trump a elogiar a atuação das autoridades israelitas, que rapidamente expulsaram os deputados em protesto. Durante a intervenção no Knesset, o Parlamento de Israel, o presidente norte-americano declarou o fim de uma era no Médio Oriente.

"Isto não é apenas o fim de uma guerra, isto é o fim de uma era de terror e mortes, e é o início de uma era de esperança, de fé e de Deus. É o início de uma harmonia duradoura em Israel e em todas as nações de uma região que vai ser verdadeiramente magnífica. É o amanhecer histórico de um novo Médio Oriente."

A intervenção de Donald Trump no Parlamento israelita, em Tel Aviv, esta manhã, dia em que foram libertados os 20 reféns israelitas vivos na posse do Hamas e em que foram libertados também vários prisioneiros que estavam detidos em prisões israelitas. Uma troca ao abrigo do acordo de cessar-fogo proposto por Donald Trump e que está a ser concretizado.

Com os olhos nessa região do globo, mas por cá, o Presidente da República saúda a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas.

Na página da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa fala de um primeiro passo a caminho de uma paz justa e duradoura. Marcelo lembra que entre os reféns libertados existem cidadãos com a nacionalidade portuguesa. O Presidente da República espera que o plano de paz de Donald Trump seja efetivamente executado e que traga um futuro de esperança e paz à região.

Na atualidade política nacional, ainda destaque para as eleições autárquicas. Continuamos a digerir os resultados que ditaram a vitória do PSD.

Conquistou mais câmaras municipais, mais freguesias, venceu nos concelhos mais populosos de Lisboa, Porto, Gaia e Sintra. E se é verdade que perdeu algumas capitais de distrito como Viseu ou Bragança para o Partido Socialista, também não é mentira que teve conquistas com contornos históricos, como é o caso de Beja. É a primeira vez que uma força de direita vence este município. A proeza é da coligação Beja Consegue, de que fazem parte o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS-PP, e é encabeçada por Nuno Ferro, nosso convidado desta edição da Uma da Tarde. Bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Sente o peso deste resultado, como dizia, com contornos históricos?

Não, não sinto o peso, sinto apenas uma grande honra e uma grande responsabilidade pelos bejenses terem confiado neste projeto, nesta equipa, nesta estrutura e daqui cumprimento-vos a todos, porque estou agradecido, orguloso, mas com o sentido de responsabilidade muito acima destes dois adjetivos.

O que é que sob o ponto de vista autárquico, a direita, centro-direita, vai fazer de diferente dos partidos de esquerda que lideraram a autarquia nas últimas décadas?

Nós, de diferente, temos a postura, o projeto, a equipa e a intenção que temos para o Conselho de Beja. Nós pretendemos colocar Beja num patamar que merece, com uma capitalidade que hoje definitivamente não tem. E mais do que a guerra esquerda-direita, este é um projeto de pessoas para pessoas e do qual eu tenho muito orgulho de liderar.

Nuno Ferro, já que disse que o PSD venceu a maioria das câmaras municipais, vai, por isso, assumir a presidência da Associação Nacional de Municípios. Quem seria um bom presidente?

Oiça, como deve calcular, essa é uma preocupação que me está a ocorrer agora. Com certeza que o PSD, dentro dos inúmeros quadros muito bons que tem, arranjará uma belíssima alternativa e liderará a Associação Nacional de Municípios com a qualidade e com aquilo que o país necessita. E, portanto, essa não é uma preocupação desde já. A minha preocupação, para já, é liderar os destinos da Câmara Municipal de Beja e conduzi-la ao lugar que Beja merece.

Boa sorte para essa tarefa que decorre desta vitória nas eleições autárquicas deste domingo. Pela primeira vez a direita vence em Beja. Nuno Ferro, que aqui acabamos de ouvir, é o novo presidente da autarquia.

O segundo partido que mais autarquias conquistou nestas eleições, Miguel, foi o PS.

Assim foi, apesar de ter perdido 21 câmaras municipais face às eleições de há quatro anos. No entanto, pode o Partido Socialista celebrar a conquista de cinco conselhos, capitais de distrito, o caso de Viseu e Bragança, até aqui bastiões do PSD. O PS ganha também em Coimbra. A Ana Abrunhosa venceu. O PS recuperou uma câmara que nos últimos quatro anos foi governada por José Manuel Silva, que nestas eleições contava com o apoio dos partidos que integram a Aliança Democrática. Ana Abrunhosa não conseguiu, no entanto, a maioria absoluta. Não antecipa, ainda assim, dificuldades para pôr em prática o programa com que venceu as eleições.

Vamos governar contra todas as probabilidades Implementar o nosso programa. Ele é um programa em que os cidadãos por Coimbra se reviram e, portanto, são medidas pacíficas na habitação, nos transportes, na mobilidade, em muitas áreas. Acredito que não será difícil encontrar consensos. Para já, é acabar de constituir a equipe e é começar a implementar a partir do primeiro dia.

O PS conseguiu cinco vereadores, os mesmos da coligação Juntos Somos Coimbra. O Chega ficou em terceiro lugar com um mandato. Ana Brilhosa, como aqui ouvimos, não antecipa dificuldades para pôr em prática o programa eleitoral com que concorreu a estas eleições.

Miguel Vilela, falaste acerca do Chega, conquistou três Câmaras Municipais, uma delas foi no Entroncamento.

Sim, alguns eleitores interpretam este resultado como um sinal de descontentamento face aos problemas de segurança e da falta de higiene. Foram esses os testemunhos que recolheste por aí, Nadine Soares, repórter do Observador, que tem estado esta manhã no Entroncamento.

Sim, durante esta manhã visitei vários estabelecimentos no centro desta cidade, no distrito de Santarém, e há duas linhas comuns. Poucos conhecem o presidente de Câmara eleito pelo Chega, Nelson Cunha, e os eleitores têm uma certeza: não sabem se o Chega é ou não a solução certa, mas é preciso haver mudança na cidade. É o que dizem os eleitores à Rádio Observador, apontam dois principais problemas: a insegurança e a falta de higiene. É o caso de Joaquina Pacheco, que já teve um café popular nesta cidade, aqui no Entroncamento, e que agora é reformada. Diz que sente a cidade diferente. Admite que o Chega até pode nem ser essa solução, que seria necessária para mudar a vida das pessoas, mas interpreta o resultado como uma revolta da população.

A cidade já foi realmente muito boa de viver. Neste momento é uma cidade que está um bocadinho dada ao abandono. Nós durante muitos anos tivemos o PS à frente da Câmara e acho que esqueceu um bocadinho as pessoas.

Em que aspecto é que foram esquecidos?

Em todo o aspecto da limpeza, da segurança. Agora, se me disser: há muitos assaltos. Alguns, mas não é tão tanto assim como muitas vezes se diz. Agora estou expectante. As pessoas revoltaram-se e só temos que aceitar os novos resultados e esperar que eles consigam negociar uns com os outros agora a nível dos vereadores.

Um dos muitos testemunhos que ouvimos durante esta manhã num dos cafés da Rua da Calçada, aqui no Entroncamento, bem perto da Câmara Municipal, onde ontem esteve iluminada a azul e recebeu André Ventura em festa, depois do Chega saber que tinha conquistado esta Câmara Municipal. Da ronda de vários testemunhos que tenho recolhido durante esta manhã, consegue-se perceber essa urgência de mudança que aqui os habitantes do Entroncamento querem ver. Não têm bem a certeza se é pelo Chega, mas é isso que pedem. Mudança, seja quem for que estiver no poder.

Sentimento testemunhado pela repórter do Observador, Nadine Soares, esta manhã no Entroncamento, um dos três municípios conquistados pelo Chega. Para além do Entroncamento, também São Vicente, na Madeira, e Albufeira, no Algarve, são os primeiros municípios conquistados pelo Chega, que concorreu pela segunda vez às eleições autárquicas.

É com este rescaldo das autárquicas que fechamos o Jornal da Uma, edição do Miguel Vilela.