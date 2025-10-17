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Boa hora! Jornal da Uma com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel, o candidato à presidência da República, Henrique Gouveia e Melo, reforça que sem os imigrantes a sociedade portuguesa ficaria insustentável e que a nova lei dos estrangeiros não é a melhor.

O candidato à presidência da República falou ao final desta manhã, há pouco, em Viana do Castelo, depois de visitar o estaleiro naval em Viana do Castelo. Deixou estas declarações sobre a lei de estrangeiros, disse que não é a melhor. Tudo isto foi acompanhado pela jornalista do Observador, Maria Rego, que acompanhou essas declarações. Maria, que mais disse Henrique Gouveia e Melo?

O candidato à presidência da República sublinha que a imigração pode ser vista como um problema ou como uma oportunidade, e atira então que esta nova lei dos estrangeiros poderia ainda ser melhorada.

Esta regulação não parece que tenha sido a melhor. É uma regulação, vai fazer algum efeito. Eu sou contra decidir sob estresse, sem informação e com base em impressões e em ódios que se estão a gerar na sociedade portuguesa. A sociedade, sem os imigrantes, neste momento, nós já não conseguimos pagar a Segurança Social. Neste momento, para cada pessoa inativa, temos seis trabalhadores ativos. Sem imigrantes, daqui a 15 anos, temos para cada pessoa ativa, quatro trabalhadores ativos. E se continuássemos assim, tornávamos a nossa economia insustentável.

Palavras de Henrique Gouveia e Melo, que reagiu ainda às duras críticas deixadas por Pedro Passos Coelho a António Costa. Ora, o almirante sai em defesa do antigo primeiro-ministro.

É fácil fazer críticas. Na altura, a economia precisava muito de trabalhadores não qualificados. De alguma forma, nós abrimos as portas de forma descontrolada e agora estamos a enfrentar o problema dessa abertura. Eu acho que devia ter havido um maior controle, que o SEF não devia ter sido desmantelado, porque isso ainda fragilizou mais esse controle. Mas isso já aconteceu. Nós agora temos é que olhar para o futuro e temos que regular e selecionar as pessoas que interessam à nossa economia para que essas pessoas venham somar à nossa comunidade.

Palavras de Henrique Gouveia e Melo, que deixou ainda recados a quem o tem criticado pela falta de experiência.

Não tenho experiência da politiquice partidária. Agora, não venham dizer que eu não tenho experiência política, porque a política, que é a resolução dos problemas da população ou da pólis, que é a comunidade, por favor, acho que já provei isso à exaustão, não tenho que provar mais. Eu, aliás, sou se calhar o único candidato que provei isso à exaustão num momento difícil.

O candidato à presidência da República, que veio acompanhado pelo mandatário Rui Rio, que destaca então essa candidatura independente.

Maria Rego a acompanhar Henrique Gouveia e Melo, que está hoje por Viana do Castelo.

E a CDU reduz a distância para o Chega em Lisboa para cinco votos, e assim os comunistas mantêm a esperança de eleger o segundo vereador na capital.

Na noite eleitoral, a coligação liderada por João Ferreira ficou a 11 votos da candidatura de Bruno Mascarenhas. Esses 11 votos valeram ao Chega mais um vereador que à CDU. Mas nem todos os votos estavam contados na cidade de Lisboa. Faltavam apurar 60 boletins da freguesia de São Domingos de Benfica. E aí a CDU conseguiu mais seis votos que o Chega, reduziu a diferença em toda a cidade para cinco votos. Os boletins estão contados, mas os resultados podem não ficar por aqui. Faltam analisar os votos que foram considerados nulos em todas as freguesias da cidade de Lisboa e também os protestos que podem ser apresentados por parte das candidaturas. De acordo com o que apurou o Observador, este é um processo que deve ficar concluído até ao final do dia de hoje.

E o antigo dirigente do Chega, Nuno Pardal, vai a julgamento por dois crimes de prostituição de menores agravada.

Segundo o Jornal Expresso, o também antigo deputado municipal por Lisboa ainda tentou que o processo fosse suspenso durante a fase de instrução, em troca do pagamento de uma multa e do cumprimento de regras que a juíza viesse a determinar, mas a proposta não foi aceita pelo tribunal, pelo Ministério Público, nem pela família da vítima. Esta quinta-feira, no Tribunal da Instrução de Cascais, Nuno Pardal afirmou ter tido um ato sexual consentido, assumiu ainda ter dado 20 € à vítima para que fosse jantar com amigos e não para pagar o ato sexual. Negou também saber a idade do jovem e disse que julgava que o mesmo era maior de idade. Face aos argumentos do antigo dirigente do Chega e aos indícios conseguidos pela acusação, a juíza de instrução decidiu pronunciar Nuno Pardal, que vai agora responder a um julgamento pelos crimes.

E o antigo vice-presidente do Chega, Gabriel Mithá Ribeiro, acusa André Ventura de ter uma personalidade tóxica e vingativa.

Essas palavras são num artigo de opinião publicado hoje no Observador. "Sete pecados mortais do predador narcísico" é o título deste artigo. Mithá Ribeiro acusa André Ventura de ser um demônio vingativo. Diz que Ventura tem uma personalidade tóxica e que abusa do poder. O antigo deputado do Chega deixa também críticas à liderança de Ventura à frente do Chega. Escreve que a direita não pode ser infantil, imoral, irresponsável, nem submissa a um dono. Mithá Ribeiro renunciou ao cargo de deputado na Assembleia da República pelo Chega, também desistiu da candidatura pelo Chega à Câmara Municipal de Pombal nas últimas autárquicas e já não é militante deste partido.

E em dia de greve nacional, estiveram esta manhã concentrados cerca de 500 enfermeiros frente ao Ministério da Saúde.

Em protesto contra o banco de horas e a proposta de acordo coletivo de trabalho apresentada pelo governo. O presidente do Sindicato Independente dos Enfermeiros lamenta que as propostas sejam no sentido de desinvestir na carreira de enfermagem. José Carlos Martins deixa, por isso, um aviso ao executivo.

Era fundamental, e era isso que até tínhamos expectativas ontem, quando o governo nos convocou para uma reunião sobre a gestão de recursos humanos, que o ministério apresente um pacote de soluções Para o problema de gestão de recursos humanos de enfermagem, isto é, ainda contabilizar pontos em relação às carreiras, pagar retroativos de 2018 a 2021, compensar a penosidade através da aposentadoria mais cedo e um plano efetivo de admissão de enfermeiros, fruto da brutal carência de enfermeiros e dos milhões de horas extraordinárias que a ACSS tem contabilizado.

José Carlos Martins, na manifestação dos enfermeiros esta manhã junto ao Ministério da Saúde, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros garante que a adesão à greve nacional está a rondar os 100% em vários pontos do país.

E o treinador do Sporting responde a José Mourinho, defende o mérito dos Leões na conquista da última Taça de Portugal.

Mourinho defendeu ontem que o Benfica só não venceu a última Taça por razões estranhas, ligadas a erros de arbitragem. Para Rui Borges, não passa de ruído. O técnico do Sporting diz que os Leões mereceram vencer.

Porque fomos melhores, tão simples quanto isso, e porque a merecemos, muito.

Não houve nada de estranho?

Isso deixa o vosso ruído, o ruído é vosso, não é meu ou deles. Eu sei é que está lá no museu, é nossa, com todo o mérito, 100% de mérito, 101, por tudo que os rapazes foram capazes ao longo do tempo, todas as contrariedades que fomos tendo, estar focados e ambiciosos naquilo que era a conquista.

O Sporting regressa à ativa amanhã, frente ao Paços Ferreira, na Taça de Portugal, depois do empate frente ao Sporting Braga, ainda antes da pausa para seleções. Jogo amanhã, com relato em direto aqui na Rádio Observador.

E Miguel, nos próximos dias as temperaturas vão descer até sete graus e a chuva está de regresso em todo o país.

Com maior persistência para as zonas do Minho e do Douro litoral. O meteorologista do Instituto do Mar e da Atmosfera, Jorge Ponte, alerta que se podem esperar mudanças no estado do tempo a partir de domingo.

Sábado ainda não se espera praticamente a ocorrência de precipitação. Pode haver alguma precipitação fraca no final do dia, na região Norte, mas essencialmente é domingo que se vai notar esta mudança do estado do tempo, descida da temperatura, precipitação, e depois no Sul, provavelmente, só chegará na segunda-feira alguma precipitação, mas que será, em princípio, fraca.

Prevê-se também um aumento da intensidade do vento.

Uma hora e nove minutos, Miguel, que outras notícias estão a marcar a atualidade?

O projeto do Chega que proíbe a ocultação do rosto no espaço público e que tem como objetivo principal proibir a utilização de burcas no espaço público, foi aprovado com os votos a favor de toda a direita. PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS votaram a favor. Em sentido diverso, PS, Livre, PCP e Voto de Esquerda votaram contra. A CP e o consórcio Alstom-DST assinaram contrato para a compra de 117 comboios. É a maior compra de sempre da empresa, em causa está um valor de 746 milhões de euros. Para fechar, a atriz francesa Brigitte Bardot está internada por doença grave no sul de França. A situação já dura há três semanas, mas só agora é reportada pela imprensa local, incluindo o Le Figaro. A estrela do cinema francês tem 91 anos, foi submetida a uma intervenção cirúrgica relacionada com a doença prolongada e ainda não é conhecida.

Miguel Cordeiro e o Jornal da Uma.