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As notícias na Rádio Observador. A edição é do Luís Soares. Foi encontrada uma das joias roubadas no Museu do Louvre, em Paris. É uma tiara da última imperatriz francesa.

Uma tiara que foi encontrada nas imediações do museu, assaltado esta manhã, e já foi encontrada com alguns danos, é o que adianta a polícia local. Esta é uma das nove joias roubadas esta manhã do museu, joias da mulher de Napoleão III. De acordo com o governo francês, este assalto durou cerca de sete minutos apenas. Foi levado a cabo por três suspeitos que chegaram encapuzados, montados em scooters, subiram ao primeiro andar do museu através de elevador de carga. Estas joias roubadas estavam na Galeria Apolo, pertenceram à última imperatriz francesa, mulher de Napoleão III. Na rede social X, o Museu do Louvre confirma que vai permanecer encerrado durante o dia de hoje por motivos excepcionais. Os funcionários do museu já tinham alertado para a falta de segurança naquele que é um dos principais museus da Europa. Há quatro meses, o museu tinha sido encerrado também devido a uma greve dos trabalhadores. Em causa estava, já na altura, a falta de profissionais para garantir a segurança do espaço.

E Luís, o cessar-fogo pode estar em risco na Faixa de Gaza. Vários ministros do governo israelita pedem a Netanyahu que retome os ataques no enclave.

Entre os quais estão os ministros das Finanças e o da Segurança Nacional, pedem o regresso da luta em larga escala no enclave palestiniano. Acreditam que enquanto o Hamas existir, é impossível manter um acordo de cessar-fogo. As Forças de Defesa de Israel realizaram uma série de ataques aéreos contra a cidade de Rafah, depois de terem acusado o Hamas de ter atacado uma unidade de engenharia militar israelita com mísseis antitanque. O Exército de Israel diz que iniciou ataques para desmantelar estruturas terroristas. A situação está a ser discutida neste momento entre Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa de Israel e também membros do exército. Antes ainda deste ataque, o primeiro-ministro israelita tinha dito que a guerra de Israel em Gaza estava a chegar ao fim.

E Luís, tudo isto numa altura em que o cessar-fogo está em risco. O Papa Leão XIV apela à paz na Terra Santa.

Foi no final da habitual missa na Praça de São Pedro. O Papa rezou pelos conflitos em curso, pediu também pela sabedoria e perseverança dos líderes mundiais na busca por uma paz justa e duradoura. O Papa falava a milhares de pessoas que participaram na Eucaristia, também com a canonização de sete beatos e beatas de vários países.

Por cá, está a decorrer até o final do dia de hoje uma operação de combate ao tráfico de droga na Grande Lisboa. Foram detidos suspeitos e apreendidas toneladas de drogas.

Uma operação que começou na sexta-feira e que só deve terminar ao fim do dia de hoje. A PSP confirma em comunicado que foram apreendidas várias toneladas de haxixe. Também houve muitas armas de fogo apreendidas. Há vários suspeitos que foram detidos. Eles vão ser presentes a um primeiro interrogatório judicial no dia de amanhã. A PSP promete, no final de tudo, apresentar os resultados da operação numa conferência de imprensa, mas que não tem ainda data e hora para acontecer.

A Polícia de Segurança Pública estima que haja largas dezenas de milhares de imigrantes a viver no país em situação irregular. O responsável da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras está preocupado com as recentes redes detetadas nos aeroportos.

Preocupações que foram manifestadas à Agência Lusa pelo diretor nacional adjunto da PSP, João Ribeiro. Entre as pessoas que estão em situação irregular, muitas delas são casos em que os imigrantes não atuaram como deviam ter feito.

A maior parte delas acaba por ser simples situações, talvez por inexperiência, talvez por inação, olhando ao contexto jurídico que existia, ou porque não entregaram documentos, ou porque deveriam ter feito prova de determinadas situações e não fizeram. E a questão é que temos agora um quadro mais coerente em termos daquilo que é a migração regulada.

Nesta entrevista à Agência Lusa, o diretor nacional adjunto da PSP, João Ribeiro, que é também responsável pela Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, mostra-se preocupado com sinais de um aumento do tráfico de seres humanos em Portugal, nomeadamente de crianças.

Temos tido sinais em que estamos a detetar que Portugal é também destino, quer do tráfico de seres humanos para exploração laboral, quer para exploração sexual, quer também, infelizmente, alguns casos em que são processos para efeitos de importação, e peço desculpa pela expressão ser muito forte, importação de crianças para adoção.

João Ribeiro admite um aumento de operações de fiscalização da PSP, mas recusa que a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras tenha sido criada para perseguir imigrantes ilegais. A PSP aposta no retorno voluntário para a saída destes imigrantes.

Na corrida às presidenciais, Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, lamenta que nem todos os militantes do PSD estejam a apoiar a candidatura de Luís Marques Mendes.

Isto numa altura em que passistas como Vasco Rato, Pedro Gomes Sanchez ou Nuno Gonçalves Possas anunciaram o apoio ao socialista António José Seguro e depois também de Pedro Passos Coelho, que ter dito ao "Expresso" que não se sente na obrigação de apoiar a candidatura de Marques Mendes. Em entrevista ao Jornal de Notícias esta manhã, Paulo Rangel diz que o PSD não exige que todos os militantes se coloquem ao lado de Marques Mendes, uma espécie de rebanho nacional, mas admite que tem muita pena que alguns militantes de grande valor se revejam noutra candidatura.

E entretanto, o PS torna hoje oficial o apoio a António José Seguro. A reunião da Comissão Nacional do Partido está marcada para às 15h, em Penafiel.

Daqui por cerca de duas horas, a proposta vai ser feita hoje por José Luís Carneiro e Carlos César, na reunião do órgão máximo do partido. Entre congressos, há dois pontos na ordem de trabalhos: a estratégia do PS para as eleições presidenciais, mas também a análise do resultado das eleições autárquicas, que os socialistas perderam para a AD. António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, apresentou a candidatura à Presidência da República em junho. O apoio do próprio partido será decidido apenas hoje, quatro meses depois.

Uma hora e seis minutos, Luiz. Há outras notícias em destaque.

Os ataques continuam na Ucrânia. A Rússia atingiu Kharkiv com novos mísseis teleguiados. Cinco pessoas ficaram feridas, foi atingido um bairro residencial e foram danificadas várias casas. O jornal Kyiv Independent explica que todas as vítimas estão a receber tratamento médico em unidades hospitalares. O presidente da Assembleia da República começa amanhã uma visita de dois dias à Madeira para assinalar os 50 anos das autonomias regionais. José Pedro Aguiar-Branco vai ser recebido com uma sessão solene de boas-vindas no Salão Nobre da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. No dia seguinte, na terça-feira, tem um encontro também marcado com o presidente do governo regional, Miguel Albuquerque. A Comissão de Trabalhadores do INEM exigiu um esclarecimento do pedido da direção do INEM para ultrapassar o limite de horas extraordinárias. Os trabalhadores consideram que é necessário garantir a regularização das horas extraordinárias realizadas no mês de agosto e a transparência total sobre os critérios aplicados no pedido enviado ao Ministério da Saúde. Ainda uma notícia triste para os fãs da banda norte-americana Limp Bizkit. Morreu Sam Rivers, baixista e cofundador da banda.

Sam Rivers tinha 48 anos, Luiz, e o anúncio da morte do baixista foi feito pela banda, liderada por Fred Durst.

Que canta esta música e escreve: "Hoje perdemos nosso irmão, nosso companheiro de banda, nosso coração." É a mensagem deixada por Fred Durst e por toda a banda, também nas redes sociais. Não foi, no entanto, especificada a causa da morte de Sam Rivers.

Uma banda formada em 1994 por Sam Rivers e Fred Durst. Sam Rivers, que deixou o grupo em 2015, regressou depois em 2018. Participou no álbum mais recente da banda, "Still Sucks". Morreu ontem, aos 48 anos.