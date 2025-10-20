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Uma da tarde. Jornal da Uma com o jornalista Miguel Videira. A CDU anuncia que vai recorrer ao Tribunal Constitucional por causa do apuramento dos resultados das eleições autárquicas na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa.

Uma assembleia de voto onde, no momento da primeira contagem, não foram contabilizados 62 boletins, votos determinantes para se apurar que partido ficou em terceiro lugar, o Chega ou o PCP, a CDU. Após a primeira contagem, o Chega ficou à frente com uma vantagem de 11 votos. Depois de apreciados os tais 62 votos, a CDU encurtou para três votos a distância para o Chega. Só que a CDU tem dúvidas sobre os critérios seguidos na apreciação dos 62 votos e, por isso, anuncia que vai pedir ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre a legalidade do apuramento de resultados. Disse mesmo, dá conta ao Observador, Sofia Lisboa, a candidata da CDU à presidência da Assembleia Municipal.

Votos que foram considerados nulos, mas que nós entendemos que têm uma intenção expressa de voto na CDU. Também uma desigualdade de critérios relativamente a outros que passaram de nulos a válidos também nesse processo e que nós consideramos que existe uma desigualdade de critérios tendo em conta aqueles que não foram considerados válidos. E depois, finalmente, também uma ata de uma mesa de votos que não corresponde aos valores que estão no edital.

As dúvidas da CDU têm a palavra o Tribunal Constitucional.

Miguel, a PSP de Leiria considera que não vai ser difícil identificar a pessoa que deixou esta madrugada um bebê recém-nascido à porta dos Bombeiros Sapadores.

A criança foi depois transportada pelos bombeiros para o Hospital de Leiria e está bem, a situação é estável. Vitor Cucú, da Polícia de Segurança Pública, falou há pouco aos jornalistas e explicou que já foram recolhidos alguns indícios. Disse também que, à partida, não vai ser difícil encontrar a pessoa que deixou o recém-nascido junto ao quartel dos bombeiros.

A cidade de Leiria encontra-se coberta por um sistema de videovigilância e, portanto, ambos os sistemas de videovigilância estão a ser analisados no sentido de apurarmos a identidade da pessoa que deixou a criança naquele local. Pode-se acreditar que não será muito difícil, embora não possa revelar no momento o estado das diligências, mas pode-se dizer que já há alguns indícios que nos possam indicar quem é a pessoa que deixou lá a criança.

O agente da PSP de Leiria pede também prudência nos juízos que possam ser feitos sobre este caso.

Não vamos aqui condenar publicamente. Portanto, a pessoa terá tido as suas razões. É claro que é um ato reprovável, mas houve, de facto, um cuidado e houve algum humanismo no ato que foi perpetrado, no sentido de não deixar a criança em perigo de vida.

A PSP de Leiria, sobre este caso, já foram recolhidos indícios que podem ajudar a identificar a pessoa que deixou o bebê junto aos Bombeiros Sapadores.

O recém-nascido, Miguel, como aqui já referimos, está estável.

Disso mesmo, deu conta o diretor do Serviço de Pediatria do Hospital de Leiria, João Agro.

É um menino, pesa três quilos e meio e pelo aspeto do cordão umbilical parece ter mais de 24 horas de vida. É um recém-nascido de termo, saudável, bem cuidado e que não inspira qualquer tipo de cuidado.

João Agro, do Hospital de Leiria, diretor do Serviço de Pediatria, sobre o estado de saúde deste bebê recém-nascido, está estável.

Miguel, seguimos com a reação da ministra da Administração Interna aos vários casos de violência na área metropolitana de Lisboa.

E na última madrugada, mais um. Foi deixado à porta do Hospital Amadora-Sintra, um homem de 27 anos alvejado no joelho. No mesmo hospital, deu entrada ontem de manhã, um jovem de 19 anos baleado no abdômen. No total, foram contabilizados cinco casos nos últimos dias no Conselho da Amadora, sendo que não se sabe se há alguma relação entre os diferentes episódios. A ministra da Administração Interna foi confrontada com esta sucessão de casos e pede cautela nas análises.

Há, de facto, algum aumento da criminalidade violenta, mas não é tanto quanto por vezes se ecoa na comunicação social. Como os senhores muito bem sabem, têm uma agenda diária muitas vezes sobrecarregada com essas notícias, o que gera nas pessoas uma consciência ou um sentimento de insegurança quanto à realidade, que nem sempre coincide com o que efetivamente acontece.

É o que considera a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, em declarações aos jornalistas à margem da inauguração da nova esquadra da Pontinha.

Na corrida a Belém, falamos de presidenciais, Miguel. Duarte Marques, diretor de campanha de Marques Mendes, considera que Gouveia e Melo está desesperado com as sondagens.

E que é esse desespero que fez com que o almirante tenha posto em causa a independência de Marques Mendes. Disse Gouveia e Melo que o opositor tem uma dívida para com o PSD. Duarte Marques, apoiante de Marques Mendes, não gostou.

Está desesperado com as sondagens e ele é que pode ter dívidas com alguns empresários ou figuras que o apoiam. Não é ninguém para pôr em causa a independência de Luís Marques Mendes, que ao longo destes anos provou a sua independência no comentário. Numa eleição que à partida parecia decidida, da medida que é normal, Gouveia e Melo começa a ter aqueles tiques que tanto critica nos políticos do costume e começar a ir pela trica e não pelo conteúdo.

Duarte Marques, sobre a crítica feita pelo almirante Henrique Gouveia e Melo a Luís Marques Mendes. Gouveia e Melo, que este fim de semana também disse que Mário Soares era uma referência enquanto presidente da República e Carlos Carreiras, apoiante do almirante, recusa que esta seja uma forma de piscar de olhos à esquerda.

O almirante Gouveia e Melo já o referiu, é uma candidatura

Do centro e é nesse centro, quer o centro social-democrata, quer o centro socialista, dos moderados socialistas, que é o seu potencial eleitoral e é nisso que certamente irá ter maior votação. Não necessita de andar aos ziguezagues para esquerda ou para a direita.

Para além de Carlos Carreiras e Duarte Marques, no "Explicador das Manhãs 360", escutámos também Álvaro Beleza, apoiante da candidatura de António José Seguro, que tem agora oficialmente o apoio do Partido Socialista nesta corrida a Belém. Álvaro Beleza considera que é um apoio natural e que Seguro, sim, tem hipóteses de vencer a corrida à presidência.

O António José Seguro, eu acho que tem condições para ser um bom candidato e ser eleito presidente da República, porque precisamente tem apoios no Partido Socialista, como é natural e vai-se perceber, e de socialistas de todo o país, das ilhas e de várias correntes, mesmo dentro do PS. Mas é óbvio que para ganhar tem que ter apoios, nomeadamente ao centro e no centro-direita e portanto, essa também é a vantagem do António José Seguro, que esteve afastado da política nos últimos anos.

É o que considera Álvaro Beleza, sublinhando as qualidades, as virtudes de António José Seguro, candidato apoiado pelo Partido Socialista à Presidência da República.

No Médio Oriente, as Forças de Defesa de Israel anunciam que abateram terroristas na Faixa de Gaza.

Terroristas, a expressão usada no comunicado do exército israelita, a intervenção é justificada com o facto de os cidadãos palestinianos terem ultrapassado a linha amarela, linha para lá da qual recuaram os militares de Israel ao abrigo do acordo de cessar-fogo. Entretanto, e segundo a Hamas, 97 palestinianos foram mortos pelas forças de Israel desde a entrada em vigor da trégua há 10 dias. Têm surgido acusações mútuas de violação do cessar-fogo. Para hoje está marcada uma reunião de Steve Witkoff e de Jared Kushner, genro de Donald Trump, com Benjamin Netanyahu. Amanhã é esperado em Israel o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance.

Passam oito minutos da uma, Miguel, há outras notícias em destaque a esta hora.

O ano passado, as mortes na estrada reduziram 3% na União Europeia face a 2023. No entanto, ainda assim, foram contabilizadas 19.800 mortos. Foram menos 600 que o ano passado. A Suécia apresenta o menor número de mortes na estrada, 20 por milhão de habitantes. A Roménia regista o maior: 77. Portugal está no 22° lugar nesta lista. Em comunicado, o Executivo comunitário afirma que a maioria dos Estados-membros não está a ir no bom caminho para cumprir o objetivo da União de reduzir para metade as mortes na estrada até 2030. Espanha quer que seja a última vez. No próximo domingo, quando forem 2h, deve atrasar o relógio 1h, momento que marca a entrada no horário de inverno. Ora o chefe do governo espanhol anuncia nas redes sociais que vai propor hoje mesmo à União Europeia o fim em definitivo das mudanças do horário. Pedro Sánchez considera que perturba o ritmo biológico, não representa uma poupança de energia e que há uma maioria de cidadãos europeus contra a alteração do horário.

Jornal da Uma com Miguel Videira.